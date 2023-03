﻿Holstein Kiel: Mikkel Kirkeskov sieht Ex-Klub Aarhus GF als Prüfstein

Mikkel Kirkeskov von Holstein Kiel begann seine Karriere als Profifußballer bei Aarhus GF. Am Donnerstag kommt der dänische Verein zum Testspiel an die Förde.

Kiel. Das Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Aarhus GF am Donnerstag (Anpfiff 14 Uhr, im Citti-Fußball-Park) kann für Holstein Kiel ein echter Prüfstein sein, glaubt Mikkel Kirkeskov. Der 31-jährige Linksverteidiger in Diensten der Störche dürfte es wissen, startete er bei AGF doch seine Karriere als Profifußballer und verfolgt seit vielen Jahren die Entwicklung des Vereins als Fan.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Nachdem Aarhus sich vor einigen Jahren zu einer Fahrstuhlmannschaft entwickelt hatte, ist das Team aktuell wieder auf dem Weg, eine wichtige Rolle im dänischen Fußball zu spielen“, sagt Kirkeskov, „ich hoffe, dass sie dieses Ziel in den nächsten Jahren auch erreichen werden.“ Dabei setzt der Verein aus der zweitgrößten Stadt Dänemarks auf die Erfahrung des deutschen Trainers Uwe Rösler, der nach mehreren Stationen in England auch beim schwedischen Rekordmeister Malmö FF und Fortuna Düsseldorf an der Seitenlinie stand. Die aktuelle Bilanz des 54-Jährigen liest sich gut: Mit einem Endspurt von vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Partien der regulären Saison in der dänischen Superliga erreichte Aarhus souverän die Top-6-Play-offs.

Aarhus GF eine gewachsene Einheit mit viel Kampfgeist

Fast die gesamte Spielzeit hindurch setzte Rösler in der taktischen Grundordnung auf ein 3-5-2-System mit offen­siven Außen­ver­tei­di­gern und zwei Spitzen, probierte zuletzt aber auch defensivere Varianten. Kirkeskov lobt Röslers Fußball und die Entwicklung von Holstein Kiels Testspielgegner: „Die Mannschaft ist eine gewachsene Einheit mit großem Potenzial für die Zukunft. Zudem ist Aarhus ein Team, bei dem viel über den Kampfgeist geht. Das ist eine ihrer Stärken.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch auch die Störche sieht der Linksverteidiger nach dem Unentschieden im Nordduell beim Hamburger SV (0:0) für das Spiel gegen Aarhus, vor allem aber für die Rest-Saison in guter Form. Die Erfolgsfaktoren im Vergleich zu den enttäuschenden Partien gegen Sandhausen (1:1) und Jahn Regensburg (1:2)? „Wir haben im Spiel gegen den HSV gar nicht so viel anders gemacht. Aber in den Spielen zuvor haben immer wieder trotz guten Fußballs ein paar Prozent im letzten Drittel gefehlt“, sagt Kirkeskov.

Lesen Sie auch

Im Spiel gegen Hamburg wurde dagegen unermüdlich und leidenschaftlich gekämpft, sinnbildlich war für den Dänen dafür die Grätsche von Timo Becker in der Schlussphase. „Das ist genau der Spirit, den wir brauchen – zusammen für den anderen kämpfen und jeden Punkt für den Verein holen, den wir bekommen können“, so der Linksverteidiger. Kirkeskov meint: „Den Rest der Saison müssen wir einfach weiter guten Fußball spielen und wie in Hamburg rennen bis zur letzten Sekunde der Nachspielzeit. Dann können wir es mit jedem Team in der Liga aufnehmen.“

Zukunft von Kirkeskov bei Holstein Kiel ungewiss

Der Kurs bis zum Saisonende ist also gesetzt. Doch wie sieht es für den 31-Jährigen danach aus? Nach aktuellem Stand endet der Vertrag des Dänen bei der KSV am 30. Juni. „Im Moment gibt es noch keinen konkreten Plan für die Zeit nach der Sommerpause. Ich konzentriere mich voll auf das Hier und Jetzt und möchte auf dem Rasen das beste geben“, sagt Kirkeskov. Eine Zukunft bei den Störchen scheint zumindest ungewiss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Donnerstag steigt für ihn aber zunächst das Testspiel gegen seinen Ex- und Lieblingsverein. „Ich werde nach dem Spiel einige bekannte Gesichter sehen, es gibt immer noch ein paar Bekanntschaften“, freut sich Kirkeskov. Da seine eigene Zeit bei AGF schon fast neun Jahre her ist, betrifft dies zwar vorrangig nicht die Spieler, dafür aber Menschen, die in anderen Bereichen des Vereins tätig sind. „Da würde es mich freuen, wenn einige von ihnen auch mit nach Kiel kommen“, so der Däne.