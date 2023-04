The Neverending Stories

Liebe Leserinnen und Leser,

ist das Derbyfieber bei Ihnen schon wieder abgeklungen? Bei mir ... fast! Schließlich ist doch das Handball-Nordderby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt mit seiner 108 Spiele umfassenden, facettenreichen Historie irgendwie eine unendliche Geschichte, eine „Neverending Story“. Oder? Es ist explosiv, zuweilen ruppig, aufgeladen, elektrisierend. Und jedes einzelne Match erzählt seine eigene Geschichte. Und welche wird von der 108. Auflage am vergangenen Sonntag in Erinnerung bleiben? Die von dem Derby, das der THW Kiel souverän und drückend überlegen mit 29:19 gewann. Die von dem Derby, nach dem SG-Trainer Maik Machulla beim Kieler Rivalen von der dänischen Grenze am nächsten Tag recht unsanft und zu einem auch für Experten überraschenden Zeitpunkt vor die Tür gesetzt wurde.

Machulla musste nach dem Aus im DHB-Pokal, den verpassten „Finals to huus“ in der European League und der in Kiel weggeworfenen Meisterschaft gehen, darf den Karren nicht mehr selbst aus dem Dreck ziehen. Und das acht Spieltage vor dem Saisonende, während die (zugegebenermaßen völlig verunsicherte) SG mit 39:13 Punkten auf Platz vier der Bundesliga-Tabelle liegt und neun Punkte Vorsprung auf Platz sechs hat. Soll heißen: Die erneute Qualifikation für die European League ist so gut wie sicher. Und wenn die SG-Verantwortlichen schon nicht daran glauben, dass der Meistertrainer von 2018 und 2019 mit einer umgebauten Mannschaft um Neuzugänge wie Simon Pytlick (GOG Gudme) oder Kay Smits (SC Magdeburg) wieder oben angreifen wird, so hätten sie doch einen im Sommer für alle Seiten adäquateren Abschied organisieren und moderieren können. Dieser Rauswurf war stillos, und Maik Machulla, der mir noch am Freitag vor dem Derby sehr reflektiert und empathisch von der Fürsorge für seine Mannschaft erzählt und seziert hatte, wie man sich angesichts einer neuen, zuweilen wenig kritikfähigen Handballer-Generation auch als Trainer stets verändern, weiterentwickeln müsse, genießt mein volles Mitgefühl. Das geht besser! Da kann man diese ganze Nordrivalen-Folklore auch einfach mal zur Seite schieben, auch als Kieler auf den Menschen Machulla schauen und auf stereotype Automatismen, die wir alle sonst eher vom Fußball kennen. Oder was ergibt Ihr Blick gen Norden?

So oder so, es geht weiter, immer weiter. Das wusste schon Oliver Kahn (der im Moment gewiss auch nicht so gut in den Schlaf findet). Und dieses Weiter ist in dieser Woche erst einmal eine Pause. Jedenfalls aus Vereinssicht. Denn auf dem Programm stehen auf internationalem Parkett die letzten Spieltage in der EM-Qualifikation und im Euro Cup. Womit wir schon bei der nächsten unendlichen Geschichte wären. Schließlich hat Bundestrainer Alfred Gislason der viel diskutierten Frage nach der möglichen Rückkehr des Abwehr-Maestros Hendrik Pekeler vom THW Kiel in die Nationalmannschaft neuen Zündstoff verpasst, als er im Vorwege des Länderspiels in Schweden (Donnerstag, 18.35 Uhr) in Richtung Oktober blickte und den Zebra-Kreisläufer in einem Nebensatz irgendwie doch schon ganz selbstverständlich als Teilnehmer in seinen Herbst-Lehrgang einordnete – und dabei so schön typisch gislasonesk in sich hineingrinste. Den genauen Wortlaut finden Sie unten im Zitat der Woche. Ich habe mich jedenfalls gefreut, aber diese unendliche Geschichte wird uns wohl noch eine Weile begleiten.

Schon wieder also: eine kurze Auszeit vom THW Kiel. Für Sie. Für mich. Für alle THW-Fans, die sich in dieser Woche mit den Länderspielen in Schweden und am Sonntag (15.35 Uhr) in Berlin gegen Spanien ablenken müssen. Und danach? Zur Abwechslung mal wieder: Spitzenspiel! Am 3. Mai müssen Jichas Jungs bei den Rhein-Neckar Löwen antreten und sind bis dahin hoffentlich gesund von ihren Länderspiel-Verpflichtungen zurückgekehrt. Das ist jedenfalls Filip Jichas größter Wunsch.

Und meiner auch: Bleiben Sie gesund, tanzen Sie gut in den Mai, vielleicht ja sogar in der Bundeshauptstadt beim Länderspiel? Ich werde da sein. Haben Sie eine gute Zeit!

Ihr Tamo Schwarz,

THW-Reporter

Zitat der Woche

Jetzt müssen sich andere in den Vordergrund spielen. Und wenn Pekeler dann im Herbst voll dabei sein wird, hat er dann hoffentlich einen großen Konkurrenzkampf mit anderen. Alfred Gislason Handball-Bundestrainer, zur möglichen Rückkehr von Hendrik Pekeler in die Nationalmannschaft

Statistik der Woche

21 Tore fehlen Hans Lindberg noch, dann ist der Däne von den Füchsen Berlin der erfolgreichste Torschütze aller Zeiten. Der 41-jährige Rechtsaußen, der in der Saison 2015/2016 vom HSV in die Hauptstadt gewechselt war, liegt momentan mit 2884 Toren hinter dem Südkoreaner Kyung-Shin Yoon (2904) auf Platz zwei. Diese Marke wird Lindberg auf jeden Fall knacken, denn: Weil der schwedische Rechtsaußen Valter Chrintz sich bei den Berlinern weiterhin in der Rehabilitation nach einer Knieverletzung befindet und diese auch noch über den Sommer hinaus andauern wird, hat Lindberg seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr verlängert.

Geschichte der Woche

