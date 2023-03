﻿Thomas Dähne verlängert Vertrag bei Holstein Kiel

Kiel. Die Kaderplanungen für die kommende Saison schreiten bei Holstein Kiel weiter voran. Wie die Störche am Freitagnachmittag mitteilten, ist auch die Torwart-Frage für die neue Spielzeit geklärt. Thomas Dähne, der sich im Winter eine Verletzung am Knie zuzog und operiert werden musste, hat sein zum Saisonende auslaufendes Arbeitspapier bei der KSV vorzeitig verlängert. Der 29-Jährige unterschrieb einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Bereits vor dem Jahreswechsel hatte es erste Gespräche zwischen Dähne und Sportchef Uwe Stöver für eine Vertragsverlängerung gegeben, damals konnten sich beide Parteien allerdings nicht einigen.

Dähne will „Verantwortung übernehmen“ – Lob von Stöver

„Ich bin glücklich, nach sehr konstruktiven Gesprächen meinen Vertrag zu verlängern“, wird Dähne in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Ich habe mich im hohen Norden sehr gut eingelebt und fühle mich hier extrem heimisch. Mein kurzfristiges Ziel ist es, zu 100 Prozent fit zu werden und auf den Platz zurückzukehren, um auch zukünftig gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein und auch weiterhin Verantwortung übernehmen zu können.“

Dähne ergänzte: „Holstein war immer mein erster Ansprechpartner, sodass ich sehr froh bin, drei weitere Jahre hier bleiben zu können.“ Sportchef Uwe Stöver unterstrich die Wichtigkeit des Keepers: „Thomas Dähne verfügt über viel Erfahrung, hat in den vergangenen Jahren mit guten Leistungen überzeugt und sich auf dem Feld als Rückhalt erwiesen. Er ist auch abseits des Platzes als Mitglied des Mannschaftsrates eine Größe innerhalb unseres Teams.“

Nach Dähne-Verlängerung: Zukunft von Himmelmann fraglich

Die Vertragsverlängerung von Dähne dürfte das Aus für Winter-Nachverpflichtung Robin Himmelmann bedeuten, der aktuell den KSV-Kasten hütet. Mit Thomas Dähne, dem für zwei Jahre von RB Leipzig ausgeliehenen Tim Schreiber und Nummer drei Timon Weiner, der seinen Vertrag im Dezember vergangenen Jahres bereits bis 2024 verlängerte, hat die KSV bereits ein Torwart-Trio unter Vertrag. Die Chance, dass die Störche am Saisonende eine Option zur Vertragsverlängerung Himmelmanns ziehen, ist nun drastisch gesunken. Offiziell äußerte sich Holstein Kiel hierzu allerdings nicht.

Holstein Kiel und das Wechselspiel der Torhüter

Holstein Kiel und die Torhüter: eine schwierige Beziehung in dieser Saison. Als potenzielle Nummer eins startete Dähne in die Saison, wurde zwischenzeitlich durch Tim Schreiber abgelöst. Der 20-Jährige hütete den KSV-Kasten bis zum Auswärtsspiel in Sandhausen, wo sich ein Plastikteil des Pfostens in sein Knie bohrte – Himmelmann übernahm.

Wegen einer Verletzung an der Hand musste zwischenzeitlich auch Timon Weiner passen. Bei Schreiber platzte wegen zu früher Belastung die Wunde aus Sandhausen bei der U20-Nationalmannschaft wieder auf. Mit einer Rückkehr rechnen die KSV-Offiziellen frühestens in drei bis vier Wochen. Bis dahin dürfte der ab Sommer wohl Ex-Kieler Himmelmann zwischen den Pfosten stehen.