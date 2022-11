﻿THW-Gegner Aalborg und der Mikkel-Hansen-Faktor

Dreimal wurde Mikkel Hansen zum Welthandballer gekürt, wurde Welt- und Europameister, Olympiasieger. Europas Krone im Vereinshandball fehlt dem 34-Jährigen noch. Am Mittwochabend (20.45 Uhr) gastiert der Däne mit Aalborg Håndbold beim THW Kiel.

Aalborg. Aalborg Håndbold, sechsmaliger dänischer Meister, hat etwas, das der THW Kiel nicht hat. Etwas, das es in der gesamten Handball-Bundesliga nicht gibt. Am Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) empfangen die Zebras in der Champions League den Kontrahenten aus dem Nord-Nachbarland. Und Aalborg hat Mikkel Hansen. Doch der Megastar des Welthandballs will etwas, das der THW Kiel schon viermal hatte. Unbedingt. Das macht ihn menschlich.

Ein Telefonat mit Mikkel Hansen ist wie ein angenehmes Gespräch an der Hotelbar. Man schwenkt irgendetwas on the rocks und bleibt nicht lange an der Oberfläche. Da sitzt dann einer, der schon (fast) alles gewonnen hat, und sagt: „Ich freue mich, wieder zu Hause zu sein. Und natürlich wollen wir die Champions League gewinnen.“ Oder: „Ach, der Druck kommt doch in jedem guten Team automatisch. Muss man mit umgehen.“ Kann er mit umgehen. Sonst wäre Mikkel Hansen nicht dreimal dänischer, neunmal französischer Meister, wäre nie Europameister (2012), Weltmeister (2019, 2021), Olympiasieger (2016) geworden. Ihm wäre nicht insgesamt dreimal die Auszeichnung als Welthandballer (2011, 2015, 2018) zuteil geworden.