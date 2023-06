﻿Ende einer Ära beim THW Kiel: Niklas Landin, Magier auf sechs Quadratmetern

Kiel. Es gibt keinen besseren Ort für ein Abschiedsinterview mit Niklas Landin als einen Strand der Kieler Förde. In Falckenstein genießt der 34-Jährige noch einmal das, was sein Herz in Kiel so sehr erfüllte: den Sand zwischen den Zehen, die frische Seeluft, den Strand, den Blick auf den Friedrichsorter Leuchtturm und das Marine-Ehrenmal.

Ferienwohnung in Laboe wird zum Ankerplatz für Familie Landin

Laboe wurde zu einem „Lieblingsort“. Wird Hafen bleiben. „Wir haben in eine Ferienwohnung in Laboe investiert, dann können wir immer zurückkommen, den Kindern zeigen, wo sie die ersten Jahre ihres Lebens verbracht haben“, sagt der Ausnahmekeeper, der in Kiel zweimal zum Welthandballer wurde. Und noch viel mehr als das.

Es sei, so Landin, „ein komisches Gefühl und kaum fassbar“, dass er bald kein Zebra mehr sein werde. „Hier in Kiel hatte ich meine beste Handballzeit. Es gibt einfach keine bessere Arena als die in Kiel.“ Aber warum das alles eintauschen gegen den Limjord im Norden Jütlands? Die Familie ist der Grund, warum der dreimalige Weltmeister (2019, 2021, 2023), Europameister (2012) und Olympiasieger von 2016 seinen bis 2025 datierten Vertrag beim THW Kiel nicht erfüllen, zurückkehren wollte nach Dänemark, wo er in Aalborg unterschrieb. Die Corona-Pandemie hatte sich wie ein dunkler Schleier auf das Handball-Leben der Familie Landin gelegt, in der Niklas oft auf Zebrareise durch Europa war, Ehefrau Liv Skov Christensen im Alltag in Neu-Meimersdorf viel abfedern musste. Auf einmal rückten die Großeltern von Pelle (8) und Silje (5) in Dänemark in weite Ferne. Eine Entscheidung musste her, und jetzt stehen die Weichen auf Rückkehr.

Abschied nach acht Jahren: THW-Torwart Niklas Landin mit Ehefrau Liv und den Kindern Pelle und Silje. © Quelle: Uwe Paesler

„Wir hatten in Meimersdorf alles für die Kinder, den Wald, lange Spaziergänge“, sagt Landin. Endgültig geht’s auch erst Ende des Monats nach Aalborg. Der härteste Teil des Abschieds kommt erst noch, wenn Pelle und Silje den Freunden in Kita, Schule, aus der Handball- und Fußballmannschaft „Farvel“ sagen müssen. Zum Glück ist da ja noch dieser Ankerplatz in Laboe.

Niklas Landin: viermal in Folge Kieler „Sportler des Jahres

Beim THW Kiel wird Niklas Landin eine Lücke hinterlassen, deren Größe und Bedeutung zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht zu begreifen ist. Nicht einfach sei die Zeit direkt nach dem Wechsel von den Rhein-Neckar Löwen nach Kiel 2015 gewesen. „Aber die sieben Jahre und zehn Monate danach werde ich nie vergessen“, sagt Landin. Wie denn auch? Der Abonnement-All-Star großer Turniere sammelte Titel wie andere Leute Briefmarken: Champions-League-Sieger 2020, dreimal deutscher Meister (2020, 2021, 2023), dreimal DHB-Pokalsieger (2017, 2019, 2022), Supercupsieger (2015, 2021, 2022), EHF-Pokal-Champion (2019).

Und – das darf an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt sein – Landin wurde viermal in Folge zum Kieler „Sportler des Jahres“ gewählt. „Das bedeutet mir sehr viel, denn das ist eine Wahl der Fans. Und die waren am Anfang nicht alle begeistert, als ich von den Löwen kam.“ Zweimal in Folge hatte der badische Kontrahent den Kielern gerade das Leben schwer gemacht, war als Vizemeister eingelaufen – unter anderem in dem unvergessenen Fotofinish 2014, als am Ende zwei Törchen den Ausschlag zu Gunsten des THW Kiel gaben.

Niklas Landin: seit dem Babyalter taub auf einem Ohr

Längst ist Gras über die anfänglichen Ressentiments gewachsen. Niklas Landin, der seit einer Meningitis im Alter von neun Monaten auf dem linken Ohr taub ist, avancierte in Kiel zum absoluten Superstar. Und zum Abschluss mischte er in seiner letzten Saison noch einmal die Bundesliga auf, führte das Torwart-Ranking mit einer phänomenalen „Fangquote“ von 37 Prozent an.

Beim dänischen Vizemeister Aalborg Håndbold wird Landin sofort Führungsspieler sein. „Ich will für die jungen Spieler und die dänische Liga einen Beitrag leisten für noch mehr Fokus auf die Liga, auch aus dem Ausland. Und ich will die Hälfte der Erwartungen von Mikkels Schultern nehmen.“ Superstar Mikkel Hansen war zuletzt in Aalborg mit Stresssymptomen ausgefallen, will zur neuen Saison ins Team zurückkehren, das per Wildcard auch in der nächsten Saison Gegner des THW Kiel sein könnte. Für Niklas Landin hat das allerdings noch Zeit: „In der nächsten Saison wäre mir das noch zu nah. Das muss nicht sein.“

Abschied: Niklas Landin räumte in der vergangenen Woche am Donnerstag seinen Spind in der Kabine der Zebras aus. © Quelle: Uwe Paesler

Vorfreude auf die dänische Liga und die Eltern

Landin freut sich. Auf die dänische Liga, in der die Anreise zu Auswärtsspielen in den allermeisten Fällen am selben Tag erfolgt, der zeitliche Aufwand, die Belastung geringer sind. Auf die Großeltern, die bei täglich mehreren Flug-Direktverbindungen zwischen Aalborg und Kopenhagen viel leichter zu Besuch kommen, bei ihren Enkeln sein können. Dieser dunkle Schleier der Corona-Pandemie, er wird schnell verschwunden sein. Der 2,01 Meter große Torwart fragt sich schon, ob Van Halens „Jump“, das er an Spieltagen als letzten Song in der Kabine vor der finalen Ansprache des Trainers eingeführt hat („Es ist das Einlauflied von Brøndby“), bleiben wird. Und er wird den „Sandkasten“ von Kabinennachbar Steffen Weinhold nicht vermissen: „Er hat in der Sommersaison immer den halben Strand angeschleppt.“

Niklas, Liv, Pelle und Silje werden sich schnell einleben in Aalborg, irgendwo in der Nähe des Stadtzentrums. Sie werden es ein bisschen weiter haben zum Strand. Werden neue und alte Freunde finden. Und Niklas wird sich jetzt dort und nicht mehr in Kiel seine Trikots am Bund verlängern lassen, um sie – ein Spleen des 34-Jährigen – noch weiter in die Hose stecken zu können, damit sie bei seinen akrobatischen Torwart-Aktionen nicht aus der Hose rutschen.

Landin über Bruder Magnus: „Sind uns in Kiel nähergekommen“

Doch eine Sache wird schmerzen. Denn Landins Bruder Magnus, Linksaußen im Ensemble von THW-Cheftrainer Filip Jicha, wird bleiben, der 27-Jährige hat seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2025 verlängert. Niklas Landin weiß, dass es auch gut für die Entwicklung seines Bruders sein wird, wenn der „Storebror“, der große Bruder, mit seinem langen Schatten nicht mehr im Team ist. Und doch sagt Niklas: „Es ist sehr emotional. Magnus und ich sind uns in Kiel nähergekommen.“ Auf einmal schwingt ganz viel Wärme mit in seinen Worten irgendwo am Strand in Falckenstein mit dem Blick gen Norden. „Magnus und ich konnten fünf Jahre beim besten Verein der Welt zusammenspielen. Als Brüder. Das ist ein Glück, eine große Ehre, und das hätte ich mir nicht vorstellen können. Wir konnten auf dem Höhepunkt unserer Handballkarriere auch unser Familienleben zusammen verbringen. Darüber bin ich unglaublich froh.“ Dreimal in Folge wurden die Brüder Landin mit Dänemark Weltmeister.

Noch einmal steckt Niklas Landin seine Füße ins Kieler Ostseewasser. Er denkt nach, über die Familie, die Kinder, Magnus und seine Zukunft. Für den Moment wird er den Anker lichten und den Kieler Hafen verlassen. Einer der größten seiner Zunft, der diese sechs Quadratmeter Tor verrammelt wie kein anderer. Er geht, und doch geht er nicht so ganz. Sein Ankerplatz in Laboe bleibt. Doch die Lücke, die dieser doppelte Welthandballer hinterlassen wird, ist noch gar nicht zu begreifen.

