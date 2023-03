Ohne eigenes Zutun steht der THW Kiel in der Handball-Bundesliga schon vor dem Auswärtsspiel bei der MT Melsungen wieder besser da. Sonntag wollen die Zebras auch sportlich wieder in die Erfolgsspur finden. Deshalb ging es im Training teils um Zentimeter.

Kiel. Der THW Kiel will sich am Sonntag aus seinem Tief herausmanövrieren – und bekommt dafür Rückenwind von der Konkurrenz: Am Donnerstagabend unterlag Meister Magdeburg bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 31:34. Kurzzeit-Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen wurde nächstes Opfer von Favoritenschreck SC DHfK Leipzig, verlor 29:37. Eine Steilvorlage für die Kieler vor dem Auswärtsspiel bei der MT Melsungen (Sonntag, 14 Uhr, Liveticker auf KN-online), die nun nach Minuspunkten (8) in der Tabelle der Handball-Bundesliga wieder Zweiter hinter den Füchsen Berlin (7) sind.