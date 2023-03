﻿Berliner Kretzschmar setzt auf Sagosen vom THW Kiel und kündigt SMS an Jicha an

THW Kiel gegen Füchse Berlin: In der Handball-Bundesliga kommt es nächsten Sonntag zum Showdown im Meisterrennen. Schon jetzt starten augenzwinkernde Frotzeleien der Rivalen. Auch weil Füchse-Sportchef Stefan Kretzschmar in Sachen Sander Sagosen zwiegespalten ist.

Nie um einen Spruch verlegen: Stefan Kretzschmar, Sportchef beim Handball-Tabellenführer Füchse Berlin, hat beim Duell der Füchse gegen den THW Kiel am kommenden Sonntag einen besonderen Blick auf den Einsatz des Kiel-Stars Sander Sagosen.

Kiel/Berlin. Stefan Kretzschmar hat Sander Sagosen vom THW Kiel verpflichtet. Kein Transfer-Hammer in der Handball-Bundesliga, sondern Schachzug des Sportchefs der Füchse Berlin im Online-Manager-Spiel der Liga. Das verriet der TV-Experte des Senders Sky am Sonntag – und zeigte sich unzufrieden mit der von Zebra-Trainer Filip Jicha gewählten Aufstellung beim 23:19-Sieg des THW Kiel in Melsungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hintergrund: Punkte gibt’s nur, wenn die Spieler eines „Managers“ auch auf dem Feld eingesetzt werden. Sagosen saß in Melsungen nur auf der Bank. „Ich werde Filip Jicha kurz ’ne kleine SMS schreiben“, kündigte Kretzschmar eine Beschwerde an.

Sagosen im Manager-Spiel und im echten Leben: Zwei Kretzschmar-Herzen in einer Brust

Das könnte ein Eigentor werden, denn als nächstes muss Spitzenreiter Berlin beim THW Kiel antreten. Die Kieler um Superstar Sagosen brauchen unbedingt einen Sieg über Kretzschmars Füchse, um sie im Meisterrennen abzufangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doppel-Manager Kretzschmar entschied sich mit Blick auf dieses Duell dann doch für seine Rolle im echten Leben. Da hoffe er „nicht unbedingt“ auf einen Einsatz des spielstarken Kieler Superstars Sagosen.scha