﻿THW Kiel besiegt Kielce im „lustigen“ Härtetest

Veszprém. Prestigesieg für den THW Kiel beim Handballcity-Festival im ungarischen Veszprém. Nach dem 35:33 (18:14) gegen Lomza Industria Kielce stehen die Zebras im Finale am Sonntag (16.30 Uhr). Kiels Cheftrainer Filip Jicha war allerdings zum Improvisieren gezwungen und bot eine „seltsame, teilweise lustige Formation ohne Kreisläufer und mit fünf Rückraum-Linkshändern“ auf.

Noch hat die Saison nicht begonnen, da kommt schon wahrhaft königliche Atmosphäre auf am Balaton. Der ungarische Spitzenklub Telekom Veszprém hat anlässlich seines 45. Vereinsgeburtstages zum Vorbereitungsturnier geladen. Der deutsche Rekordmeister THW Kiel trifft im Halbfinale auf die Polen des umfirmierten Andi-Wolff-Klubs Lomza Industria Kielce. Im zweiten Halbfinale stehen sich Gastgeber Telekom Veszprém und die SG Flensburg-Handewitt gegenüber, die sich mit dem Kieler Nordrivalen am Freitag einen Charterflieger von Sønderborg aus geteilt hat. Synergieeffekte, bevor das Hauen und Stechen um den Titel in der Handball-Bundesliga wieder so richtig losgeht.

Ex-Zebra Wolff (Wadenprobleme) fehlt im ersten Halbfinale allerdings ebenso wie die Zebras Patrick Wiencek (muskuläre Probleme) und Harald Reinkind (Ellenbogen). Jicha geht kein Risiko ein, muss umdisponieren. Neuzugang Karl Wallinius legt vor rund 3000 Zuschauern kraftvoll mit Doppelpack zum 2:0 los (2.), der THW agiert in Halbzeit eins auch mit Magnus Landin an der Spitze einer 3:2:1-Deckung, mit dem siebten Feldspieler und „Kreis-Quereinsteiger“ Domagoj Duvnjak als Störenfried in der gegnerischen Deckung.

18:14-Pausenführung für die Zebras

18:14 zur Pause – der Rückraum glänzt und trifft und rattert wie ein Hochleistungsmotor. Achtmal werden der leidenschaftliche Steffen Weinhold und die furchtlosen Schweden Wallinius und Eric Johansson treffen. Auch Niklas Landin und Tomáš Mrkva können sich im Tor auszeichnen. Der Tscheche – seit dem 18. August Vater der kleinen Adela – kauft Haukur Thrastarson in der 60. Minute den finalen Tempogegenstoß ab, sichert den Sieg gegen die Polen mit ihren Paris-Importen Nedim Remili, Benoit Kounkoud und Dylan Nahi.

Acht-Tore-Mann Eric Johansson zeigt sich nach dem „ersten richtigen Test der Saisonvorbereitung“ zufrieden: „Es war ein hartes Match. Vorne hat es gut geklappt, in der Defensive kann ich noch mehr beitragen.“ Linkshänder Steffen Weinhold resümierte: „Ohne Patrick Wiencek und Harald Reinkind war es nicht leicht. Wir wollten das Spiel als Test genießen.“ Ein Spiel, vor dem Filip Jicha seinen Schützlingen eine Botschaft mit auf den Weg gegeben hatte: „Ich habe ihnen gesagt, dass sie so viele Fehler machen dürfen, wie sie wollen. Nur nicht den, sich zu verstecken.“ Und auch wenn Jicha noch „viele Dinge, die ich nicht sehen möchte“, auf dem Feld registrierte, hat seine Mannschaft diesen Plan voll in die Tat umgesetzt.

THW Kiel: N. Landin (1.-30. Minute / 9/1 Paraden), Mrkva (ab 31./ 6/1) – Ehrig, Duvnjak 2, M. Landin, Øverby 2, Weinhold 8, Ekberg 3/2, Pabst n.e., Johansson 8, Dahmke, Zarabec 1, Wallinius 8, Bilyk 3.