﻿Champions League: THW Kiel bezwingt Pick Szeged an einem unvergesslichen Abend

Kiel. Ein Neuzugang, zwei Comebacks, 4:0 Punkte in Gruppe A, 67 Tore – der THW Kiel hat den Start in die Gruppenphase der Champions League am Donnerstagabend weiter veredelt. Der Handball-Rekordmeister besiegte bei seinem ersten Königsklassen-Auftritt in eigener Halle den ungarischen Vizemeister Pick Szeged mit 35:32 (16:15).

Ex-Zebra Daniel Waszkiewicz zu Gast in der Wunderino-Arena

Sonderapplaus schon beim Einlaufen der Kieler Gladiatoren in die Arena: Hendrik Pekeler und Sven Ehrig sind wieder am Start, die Fans haben ein feines Gespür. Warm wird auch Neuzugang Samir Bellahcene in die schwarz-weiße Zebraherde aufgenommen. Dieser Abend ist ein besonderer – mindestens für das Trio. Und wahrscheinlich auch für Daniel Waszkiewicz. Der polnische „Handball-Professor“, der von 1987 bis 1990 insgesamt 393 Tore für die Zebras warf und 1989 unter seinem Landsmann Marek Panas als Trainer Vizemeister wurde, ist zum ersten Mal nach 30 Jahren zurück an der Förde.

Elias Ellefsen á Skipagøtu als Kandidat für das Tor des Monats

Was er sieht, ist ein zunächst ziemlich wildes Hin und Her. Auf Seiten der Gäste initiiert Ausnahmekönner Dean Bombac furiose Kooperationen mit seinen Nebenleuten, kann auch seine Kreisläufer Bence Bánhidi und Matej Gaber freispielen. Auf der gegenüberliegenden Seite macht „Wild Boy“ Elias Ellefsen á Skipagøtu den Ball schnell (und zuweilen unberechenbar). Sein Schlagwurf durch Bánhidis Beine (3:1/7.) ist definitiv ein Kandidat für das Tor des Monats.

Bis zum 5:3 (9.) avanciert Rune Dahmke zudem auf der linken Seite zum „King of Steal“, scheitert vorne dann allerdings ebenso am abgezockten Torwart-Routinier Roland Mikler (8.) wie Eric Johansson (6.) oder zweimal Ellefsen á Skipagøtu (9./17.). Irgendwie ist schnell klar: An diesem Tau müssen hier alle Kieler ziehen. Also bringt THW-Chefcoach Filip Jicha Hendrik Pekeler offensiv wie defensiv (18.), stellt Bellahcene zwischen die Pfosten (20.), bringt Eduardo Gurbindo (22.) und Sven Ehrig (24.).

Besonders die offensive Nonchalance des Spaniers – als Schütze ebenso wie als blicksicherer Assistgeber – verleiht dem Kieler Spiel eine stabile Note. Pekelers Dreher beim ersten Torwurf nach langer Verletzungspause (10:9/20.) sorgt für lautstarke Ovationen, Ehrig fliegt zum 14:13 (25.). Und trotzdem bleibt es für den THW gegen die Riesen aus der Salami-Metropole und ihren Teufelskerl Mikler ein mühsames Unterfangen. 16:15 zur Pause – die nächsten 30 Minuten versprechen Spannung auf großer Flamme.

Und in die gießen zunächst der eingewechselte Richard Bodó und immer und immer wieder Kreisläufer Bánhidi literweise Brandbeschleuniger. Patrick Wiencek und Petter Øverby im Kieler Innenblock haben ihre liebe Müh. Und so bleibt es eng bis zum 24:23 (46.). „Auch weil wir zu viel verworfen haben“, wird Pekeler später resümieren.

Filip Jicha: „Wir wussten, wir müssen geduldig sein“

Pekelers Tore, Harald Reinkinds Wurfgewalt und eine leidenschaftliche Konsequenz sind es schließlich, die den Weg zum vorentscheidenden 32:26 bereiten (54.). „Wir haben vor der Pause viele Dinge richtig gemacht, aber dann war da Mikler. Wir wussten, wir müssen geduldig sein. Und dann haben wir die Defensive noch mehr gepusht, haben Szeged zu Fehlern gezwungen. Ich freue mich sehr über den Sieg“, sagt Filip Jicha. Sein Gegenüber Krisztián Kárpáti zeigt sich ernüchtert: „Es ist eine verrückte Situation für uns mit sieben Neuen und neuem Trainerstab. Wir brauchen einfach noch mehr Zeit.“

Am Ende macht auch Samir Bellahcene diesen Abend zu einem unvergesslichen seiner Karriere, pariert freie Bälle gegen Sostaric, Frimmel, Bánhidi und darf sich feiern lassen. An einem ganz besonderen Tag, bei seinem ersten Spiel in der neuen Kieler Heimat.

THW Kiel – Pick Szeged 35:32 (16:15) THW Kiel: Mrkva (1.-20. und 31.-47. Minute/ 4/1 Paraden), Bellahcene (bei einem 7m, 20.-30. und ab 47./6) – Ehrig 1, Duvnjak, Reinkind 6, Landin 1, Øverby 2, Wiencek 4, Ekberg 7/4, Johansson 3, Dahmke, Gurbindo 3, Wallinius, Bilyk 1, Pekeler 3, Ellefsen á Skipagøtu 4. Pick Szeged: Mikler (1.-39. und ab 53. Minute/12 Paraden), Imsgard (39.-53./2), Nagy (n.e.) – Stepancic 2, Bodó, Martins 2, Jelinic, Gaber 2, Sostaric 8/1, Frimmel 1/1, Bánhidi 7, Kalarash 1, Garciandía 3, Bombac 2, Mackovsek 4, Szilagyi n.e. Schiedsrichter: Lah/Sok (Slowenien) – Strafminuten: THW 8 (Landin, Wiencek, Ellefsen á Skipagøtu, Pekeler), Szeged 10 (2x Bánhidi, 2x Gaber, Kalarash) – Siebenmeter: THW 4/4, Szeged 3/2 (Mrkva pariert Sostaric) – Spielfilm: 1:0, 4:2 (8.), 7:7, 10:10 (20.), 12:13 (23.), 16:15 – 18:17, 22:19 (40.), 24:23, 27:24 (48.), 32:26, 34:28 (58.), 35:32 – Zuschauer: 5234 in der Wunderino-Arena in Kiel.

