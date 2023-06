﻿THW Kiel bis 2028: Eric Johansson und die ungestillte Lust auf Titel

Kiel. Als Eric Johansson am Sonntag mit der Meisterschale aus dem Flieger stieg und Kieler Boden am Flughafen Holtenau betrat, wusste der 22-jährige Schwede, dass er dieses Gefühl konservieren, wiederholen möchte. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommen wird, ist hoch. Der Rückraumspieler hat seinen Vertrag beim THW Kiel um drei weitere Jahre bis 2028 verlängert. Weil er es konnte. Weil er es wollte. Und: „Ich habe nicht eine Sekunde gezögert. Mein Ziel ist es, weitere Trophäen mit dem THW zu gewinnen.“

Es gibt nicht viele Handballspieler auf dem Kontinent, die begehrter sind als dieser Eric Johansson. Johansson schlug nach seinem Wechsel aus Elverum an die Förde ein wie eine Bombe. Trotz zweier Mittelhandbrüche, die ihn außer Gefecht setzten, erzielte der Halblinke 148/2 Tore in 37 Spielen, war umworben von der (internationalen) Konkurrenz. Er verdrängte phasenweise Sander Sagosen auf die Bank, spielte mit Intuition, als sei er seit Jahren fester Bestandteil dieser (Meister-)Mannschaft.

Eric Johansson bleibt für mindestens fünf weitere Jahre an der Förde

Und er bleibt – für mindestens fünf weitere Jahre. „Als sich das ergab, habe ich nicht gezögert. Ich will hier unbedingt auch die Champions League gewinnen“, sagte der große Blonde (1,97 Meter) mit dem harten Wurf am Montag am Rande des „Frühschoppens“ in der Forstbaumschule. „Kiel ist für mich genau der richtige Ort, um mich in einem Weltklasse-Umfeld weiterzuentwickeln.“

Mit Johansson (2028), Harald Reinkind, Karl Wallinius oder Sommer-Neuzugang Elias Ellefsen á Skipagøtu (alle 2027) nimmt die Zebraherde der Zukunft immer weiter Gestalt an. „Diese langfristige Entscheidung ist ein klares Bekenntnis von beiden Seiten für unser Zukunftskonzept, in dem Eric ein wichtiger Bestandteil ist“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi zu der Vertragsverlängerung mit dem Europameister von 2022, der bis dato in 26 Länderspielen 81 Tore für die Skandinavier erzielt hat. „Er hat von Beginn an das gezeigt, was wir uns von ihm als einem der größten Talente Europas versprochen hatten“, so Szilagyi weiter.

Auch THW-Cheftrainer Filip Jicha freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: „Eric hat in seinem ersten Jahr in Kiel gezeigt, was für ein Potenzial in ihm steckt. Seine langfristige Planung unterstreicht, dass er bei uns den Weg zur Weltklasse beschreiten möchte.“

