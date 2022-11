﻿THW-Kiel-Cheftrainer Filip Jicha: Schlechtes Gewissen verboten

Hamm/KIel. Aufstehen, loslassen, nach vorne schauen. Das 37:24 beim ASV Hamm-Westfalen hat bei THW Kiel Kräfte freigesetzt, Blockaden gelöst, zur Aufheiterung beigetragen. Rechtsaußen und Routinier Niclas Ekberg sagte nach der Partie: "Das ist der Weg, den wir gehen wollen."

Auch Cheftrainer Filip Jicha sah seine Mannschaft im Vergleich zur Niederlage gegen Lemgo formverbessert, lobte mit Blick auf die nächste Aufgabe am Sonntag (16.05 Uhr) gegen Frisch Auf Göppingen: „Das Spiel in Hamm war ein Schritt nach vorne. Sonntag soll es genau so laufen.“ Aber dem Tschechen fiel es auch schwer, das in den Tagen zuvor Verarbeitete loszulassen. „Es war einfach nicht zeitgemäß, zu glauben, dass man jede Mannschaft mit zehn Toren aus der Halle schießt. Das ist auch respektlos. Diese Hektik, dieser interne Druck war nicht angebracht“, so der 40-Jährige mit Blick auf die um sich greifende Verunsicherung. „Ich habe meinen Spielern verboten, mit einem schlechten Gefühl, einem schlechten Gewissen Handball zu spielen. Und ich erwarte, dass alle am Sonntag ohne ein schlechtes Gefühl spielen und Gas geben.“

Zustimmung bekam Chefcoach von seiner Belegschaft, die einzig die angesichts von 18 Fehlwürfen weiterhin durchwachsene Chancenverwertung und im ersten Abschnitt aufkeimende Hektik als Schwachpunkte ausmachte. „Wir haben noch ein paar Bälle zu viel verworfen, müssen einfach cool im Kopf sein und bleiben. Lemgo – das war nicht schön. Wir dürfen nicht nach 20 Minuten, wenn es nicht auf Anhieb läuft, ein schlechtes Gefühl bekommen“, sagte Kapitän Domagoj Duvnjak. „Vielleicht haben wir nur in ein paar Momenten zu schnellen Handball gespielt“, ergänzte Ekberg.

Analytisch und selbstreflektiert begegnete ein in Hamm starker, im Rückraum belebender Steffen Weinhold der derzeitigen Situation. „Man hat gesehen, dass wir es besser machen wollen. Es gab Phasen, da müssen wir unseren Willen vielleicht noch besser kanalisieren. Ich glaube, dass wir noch mehr Selbstvertrauen in der Deckung brauchen. Da waren wir zuletzt nicht so präsent, aber das müssen wir uns erarbeiten, mehr Vertrauen in uns haben“, sagte der Linkshänder.

Donnerstag, 17 Uhr, Autogrammstunde: Die Zebras Niclas Ekberg, Tomáš Mrkva und Yannick Fraatz geben am "me and all"-Hotel (Kaistraße 80) Autogramme. Maskottchen Hein Daddel ist auch am Start, und am Glücksrad gibt es tolle Preise zu gewinnen.