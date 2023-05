﻿Nach dem Paris-Punch: Jicha setzt beim THW Kiel auf die „Special Ones“

Kiel. Das war ein Schlag ins Gesicht für den THW Kiel. Buchstäblich. Sinnbildlich. Kawumm! Nach dem 27:31 gegen Paris Saint-Germain am Mittwochabend müssen die Zebras mit einer großen Vier-Tore-Last im Kreuz ins Rückspiel in einer Woche in Paris gehen, vorher noch am Sonnabend (20.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) eine Aufgabe beim TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga lösen. Diese PSG-Pleite tat weh, hinterließ die Akteure von THW-Cheftrainer Filip Jicha nach einem Box-, Ring-, Grätschkampf erschöpft, zerschunden, selbstkritisch. Aufgeben? Keine Option. Wieder aufstehen? Aber sicher!

Rote Karten, abgepfiffene Tore, nicht gegebene Siebenmeter, Fußball-Sensen, Torwart-Schubser, Kopftreffer – dieses Champions-League-Spiel ließ auf der Klaviatur des Verbotenen wenig Leerstellen. Alles endete mit Sander Sagosens Ausrutscher, der aus der „Hoffnung auf nur zwei Tore Rückstand“ (THW-Linksaußen Magnus Landin) einen Vier-Tore-Kinnhaken machte. Diese schwarz-weiße, von der „Weißen Wand“ gepushte Armee der Zerschundenen konnte schließlich nur noch die Köpfe hängen lassen und bekam Rückendeckung von ihrem sportlichen Vorgesetzten. „Es ist eine verdiente Niederlage. Wir waren nicht da, waren noch müde, langsamer auf den Beinen“, sagte THW-Chefcoach Filip Jicha. „Jeder hat heute gebissen. Sogar Nikola (Bilyk, der vorher angeschlagen war, d. Red.) hat versucht, uns zu helfen. Es sind viele Spieler angeschlagen, schleppen Pferdeküsse und andere Blessuren mit sich herum. Das summiert sich, in jedem Spiel kriegst du was dazu.“

In dieser Partie ging es so richtig zur Sache

Ja, sportlich musste sich der THW auch der Weltklasse der Franzosen beugen, fand offensiv zu selten den Weg über Außen und Kreis, agierte im Positionsspiel zuweilen unsauber, verbuchte die eine oder andere unglückliche Aktion von Sander Sagosen oder Harald Reinkind im Rückraum, eine durchwachsene Wurfbilanz. Wer will es den Erschöpften verdenken? In der Abwehr bereitete PSG-Spielmacher Luc Steins (Jicha: „Ich glaube, er ist der schnellste Spieler der Welt im Moment. Er geht ohne Rücksicht auf Verluste in die Abwehr, das ist brutal schwer zu verteidigen“) dem Innenblock mit Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und später Petter Øverby mit seinem Mega-Antritt und tiefen Schwerpunkt fortwährend Probleme, zog Zeitstrafen und dann die Pfiffe der Kieler Fans auf sich. In dieser Partie ging es so richtig zur Sache.

Es gab aber auch noch die andere, die konditionelle, die Frische-Komponente. „Paris waren die drei Tage mehr Pause anzumerken“, so Jicha, der jedoch noch am Mittwoch in den Trotzmodus umschaltete: „Es war das Hinspiel, es ist jetzt Halbzeit. Ich glaube an meine Spieler, sie sind ,Special Ones’. Und sie werden versuchen, das Wunder von Paris zu schaffen.“

Mit Jichas „Special Ones“ geht es am Sonnabend nach Stuttgart, während Paris eine Woche Zeit hat, sich auf das Rückspiel vorzubereiten. Für THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi ein Unding: „Dass wir jetzt in Stuttgart spielen, ist alles andere als optimal. Statt uns auf eines der wichtigsten Spiele der Saison vorzubereiten, müssen wir auch in Stuttgart an unsere Leistungsgrenze gehen“, sagte der Österreicher.

Minus vier statt minus zwei, Stuttgart statt taktischem Paris-Feinschliff. Auch die THW-Spieler zeigten sich nach der Hinspiel-Niederlage zerknirscht. „Auf der Platte denkt man nicht so viel nach, aber vielleicht hätten wir den einen oder anderen Fehler mit Frische im Kopf, Frische in den Beinen weniger gemacht“, bilanzierte Harald Reinkind, der seit Monaten als Alleinunterhalter im rechten Rückraum ackern muss.

THW-Kapitän Domagoj Duvnjak: „Wir waren nicht gut genug“

Kapitän Domagoj Duvnjak zeigte sich enttäuscht und selbstkritisch: „Wir waren nicht gut genug. Paris hat einfach mehr Zeit gehabt, das soll keine Ausrede sein, aber das ist einfach Fakt. Ich habe das Gefühl, dass wir in Paris viel, viel besser spielen werden.“ Auch Magnus Landin vermutet: „Vier Tore Vorsprung, das könnte für Paris eine mentale Last im Rückspiel werden.“

Bislang war die französische Hauptstadt allerdings selten ein gutes Pflaster für den THW Kiel. Unvergessen ist beispielsweise das 24:42 im März 2017, die höchste internationale Niederlage der Zebras aller Zeiten.

Viktor Szilagyi bemängelte obendrein die seiner Ansicht nach fehlende Linie der litauischen Unparteiischen am Mittwochabend: „Das ist für ein Viertelfinale in der Champions League schade. Das haben wir letztes Jahr besser erlebt.“ Nach der Begegnung verließ das Schiedsrichtergespann unter einem Pfeifkonzert die Arena, die Mannschaft von PSG jubelte in den Katakomben, als wäre das Final Four in Köln längst erreicht. THW-Linksaußen Rune Dahmke: „Sollen sie jubeln. Jeder, der das oft genug mitgemacht hat, weiß, dass jetzt erst Halbzeit ist und dass im Rückspiel alles möglich ist. Wir gehen nicht kampflos unter.“