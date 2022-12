﻿Comeback von Sagosen und Pekeler beim THW Kiel: Nicht ganz ungefährlich

Kiel. Am 16. November feierte Hendrik Pekeler nach überstandenem Achillessehnenriss sein Comeback beim THW Kiel. Sander Sagosen (Sprunggelenksfraktur) zog am 27. November nach. Wie wichtig beide schon jetzt wieder für das Spiel der Zebras sind, zeigte sich beim 31:25 bei der HSG Wetzlar.

Sagosens Einsatz ab der 15. Minute erwies sich als Frischekur für den Kieler Angriff. Pekeler trug – neben dem starken Niklas Landin im Tor – unter anderem als dritter Kreisläufer in der Kieler Deckung dazu bei, dass Wetzlar nach elf Treffern bis zur 19. Minute in der übrigen Spielzeit nur noch 14-mal zum Torerfolg kam.

Filip Jicha mahnt: „Darf sich nicht zurücklehnen“

„Sie helfen uns“, sagte THW-Trainer Filip Jicha nach der Partie über die beiden gefühlten Neuzugänge, verteilte aber auch Extra-Lob an Spieler wie Nikola Bilyk, der wie Sagosen fünfmal traf und dabei Oberschenkelproblemen trotzte, und Harald Reinkind, durch den Kreuzbandanriss bei Steffen Weinhold Dauerbrenner im rechten Rückraum. „Sie haben alles reingehauen“. Oder Patrick Wiencek. „Er ist diese Saison unglaublich in Vorleistung gegangen, da darf man es ihm nicht übel nehmen, wenn er mal einen Ball nicht bekommt.“

Angesichts des Erschöpfungsgrades seiner Spieler sieht Jicha in der Rückkehr von Sagosen und Pekeler aber auch eine kleine Gefahr mentaler Art. „Man darf sich nicht zurücklehnen, weil sie jetzt wieder da sind. Das ist das Schwierigste. Das haben die Jungs gegen Wetzlar unglaublich gemeistert.“

Ein Infekt verschärft die Personalsorgen beim THW Kiel

Auf Wetzlar folgt am Donnerstag (18.45 Uhr) das Champions-League-Heimspiel gegen Nantes. „Drei, zwei, eins – dreimal Bundesliga, zweimal Champions League, einmal Pokal“, zählt Jicha den Inhalt des Zebra-Adventskalenders auf, der ihnen noch Duelle mit der MT Melsungen, Aalborg Håndbold, das Derby bei der SG Flensburg-Handewitt, das Pokal-Achtelfinale bei der SG BBM Bietigheim und am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Heimspiel gegen GWD Minden beschert.

„In dieser Phase der Saison ist jedes Spiel eine Extra-Herausforderung“, sagt Jicha. „Besonders für die Vereine, die auch in der Champions League spielen.“ Zusätzlich zu den Verletzungen von Miha Zarabec (Wade), Steffen Weinhold, Eric Johansson (Mittelhandbruch) und Sven Ehrig (Kreuzbandriss) grassiert seit dem Sieg beim SC Magdeburg ein Infekt im Team, der zuletzt auch Kapitän Domagoj Duvnjak erwischte. Das Personalpuzzle droht also weiter unübersichtlich zu bleiben.

„Ich habe den Jungs gesagt, dass wir immer die Qualität haben, den Gegner zu schlagen – auch wenn vielleicht Eki (Rechtsaußen Niclas Ekberg, d. Red.) auf Halbrechts oder Rune (Linksaußen Dahmke, d. Red. auf Rückraum Mitte) spielen müssen. Wir haben den Zusammenhalt dafür. Und wenn wir in der Rückserie die Chance haben wollen, uns zu belohnen, müssen wir durch solche Situationen durch.“

Landins Ziel: Nach der WM-Pause soll alles möglich sein

Für Niklas Landin spielen die Personalsorgen der Kieler ohnehin nur eine untergeordnete Rolle. „Das gehört in dieser Jahreszeit dazu und geht allen Mannschaften so“, sagt der Däne, der auch keinen Gedanken an die Tabelle verschwendet. In der Bundesliga haben die Kieler nur einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Füchse Berlin, in der Champions League ist die Qualifikation für die Play-offs zwar nicht in Gefahr, das ursprünglich erklärte Ziel, die Gruppe B als Erster oder Zweiter zu beenden aber so gut wie außer Reichweite. Während die Zebras mit ihren Ergebnissen dennoch im Soll sind, ist ihr Nordrivale SG Flensburg-Handewitt durch eine knappe Niederlage in Leipzig und nunmehr zehn Minuspunkten nach 15 Liga-Spieltagen in eine Krise gerutscht.

„Wenn wir gucken, was andere machen, verlieren wir den Fokus“, sagt Landin. Stattdessen hat der Däne nach einem Tag mit individuellem Training am Montag nur noch Nantes im Kopf. „Wir wissen, wenn wir unsere Aufgaben vor der Winterpause erledigen, ist nach der Pause alles möglich.“