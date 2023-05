Fußball Kreisklasse

Spannender kann sich ein Titelrennen kaum gestalten. Da empfängt am letzten Spieltag der Zweite den punktgleichen Tabellenführer und erst in der Nachspielzeit fällt die Entscheidung. So lief es in der Mitte-Süd-Staffel der Kreisklasse B zwischen der SG Oering-Seth und dem SV Henstedt-Ulzburg IV.