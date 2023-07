﻿THW Kiel: Emil Madsen wird ab 2024 ein Zebra – Vertrag bis 2028

Kiel. Ende Mai war der Flirt zwischen dem deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel und dem torgefährlichen dänischen Linkshänder Emil Madsen öffentlich geworden (wir berichteten). Der THW wollte, der Torschützenkönig der Champions League wollte. Aber dessen Verein, der dänische Double-Gewinner GOG Gudme, gab das Juwel nicht frei. Nun kommt der 22-Jährige doch, allerdings erst im Sommer 2024. Madsen unterschrieb bei den Zebras einen Vier-Jahres-Vertrag bis 2028.

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: „Absolute Wunschlösung“

„Er ist unsere absolute Wunschlösung für den rechten Rückraum. Bei Emil noch von einem Riesen-Talent zu sprechen, wäre sicherlich untertrieben“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Donnerstag. „Seine Entwicklungskurve geht steil nach oben, was sich nicht zuletzt in den beeindruckenden Zahlen in der Königsklasse und der heimischen Liga widerspiegelt. Trotz seiner erst 22 Jahre übernimmt Emil Verantwortung, er überzeugt durch Spielverständnis, Explosivität und Torhunger. Besonders beeindruckt hat uns sein Wille und seine Bereitschaft, unbedingt für den THW Kiel spielen zu wollen.“

Gern hätte der THW Kiel den dänischen Nationalspieler, der im April in der Weltmeister-Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen debütierte, schon in diesem Sommer an die Förde gelockt. Doch GOG, das bereits seine dänischen Landsmänner Simon Pytlick und Lukas Jørgensen an die SG Flensburg-Handewitt abgab, ließ ihn nicht ziehen. „Das Timing ist schlecht, weil wir keinen Ersatz finden können“, sagte GOG-Boss Kasper Jørgensen damals im Interview mit dem dänischen Fernsehsender TV2.

Steffen Weinhold laboriert an einer Schulter-Blessur

Und in der Zebraherde stehen mit Harald Reinkind und Steffen Weinhold für die kommende Spielzeit zwar zwei Linkshänder für die rechte Rückraumposition unter Vertrag. Doch der 36-jährige Weinhold laboriert derzeit an einer Schulter-Blessur und wird den Saisonstart beim amtierenden deutschen Meister voraussichtlich verpassen. Es bleibt also offen, ob sich der THW noch für eine Überbrückungslösung für den rechten Rückraum entscheidet.

Emil Wernsdorf Madsen jedenfalls freut sich schon jetzt auf seinen Wechsel und hat nie einen Hehl aus seiner Begeisterung für den THW Kiel gemacht: „Der THW Kiel ist einer der größten Vereine der Welt und hat eine unglaubliche Anziehungskraft, eine richtige Aura. Es war immer mein Ziel, irgendwann mit diesem Verein regelmäßig in der Kieler Arena mit ihren vielen Fans zu spielen. Deshalb macht es mich sehr stolz, dass dieser Traum in Erfüllung gehen wird. Und es ehrt mich, dass sich der THW Kiel so um mich bemüht hat.“

Torschützenkönig in der dänischen Liga und in der Champions League

Der in Svendborg geborene, 1,94 Meter große Rückraumspieler spielt seit seiner Kindheit bei GOG und läuft seit 2019 für die Profis auf. Mit GOG feierte er nach 2022 die zweite dänische Meisterschaft in Folge und holte durch den Pokalsieg 2023 sogar erstmals das Double in seiner Heimat. Sowohl in der dänischen Liga (252/64 Tore) als auch in der Champions League (107 Treffer) holte sich Madsen darüber hinaus die Torjägerkrone.

