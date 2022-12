﻿Kracher im Pokal-Viertelfinale: THW Kiel empfängt SC Magdeburg

Kiel. Als Filip Jicha, Trainer des THW Kiel am Donnerstagabend nach dem 35:28-Erfolg im Pokal-Achtelfinale bei der SG BBM Bietigheim nach einem Wunschgegner fürs Viertelfinale gefragt wurde, sagte er: "Ich möchte einfach nur endlich mal ein Heimspiel im Pokal erleben." Ob er dabei allerdings die Neuauflage des Vorjahres-Finals, das der THW Kiel mit 28:21 für sich entschied, im Sinn hatte, war am Freitag kurz nach der Auslosung nicht überliefert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Absolutes Topspiel“ als Wiedereinstieg nach der WM

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi sagte zum Viertelfinal-Kracher zwischen Titelverteidiger THW Kiel und Meister Magdeburg: „Ein absolutes Topspiel. Schade, dass dieses Duell nicht in Köln zu sehen sein wird.“ Die Partie wird am 4. oder 5. Februar den Wiedereinstieg nach der WM-Pause markieren. In den weiteren Duellen um die Teilnahme an der Endrunde in Köln trifft die SG Flensburg-Handewitt auf die HSG Wetzlar, die TSV Hannover-Burgdorf auf die Rhein-Neckar Löwen und der VfL Gummersbach auf den TBV Lemgo Lippe.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Szliagyi: „Wir freuen uns drauf, aber es wird eine Riesenaufgabe sein. Wir hoffen auf eine volle Halle.“ Details zu Termin und Kartenvorverkauf wird der Verein nach Weihnachten bekanntgeben. Denn für ein paar Stunden haben sich die Zebras nach ihrer nächtlichen Rückreise aus dem Schwabenland eine besinnliche Pause verordnet. Der 23. und 24. Dezember gehören ganz den Familien. „Das werden wir einfach genießen“, kündigte Kapitän Domagoj Duvnjak an.

THW Kiel will vor Jahresabschluss gegen Minden abschalten im Schnelldurchlauf

Für den Kroaten reicht die Zeit bis zum Abschlusstraining am 25. Dezember zur Vorbereitung auf das letzte Spiel vor der WM-Pause gegen GWD Minden (26. Dezember, 20 Uhr) nicht, um zum Fest in die Heimat zu fliegen. Stattdessen planen er und Ehefrau Lucija mit den Kindern Sime und Jure eine Feier mit der THW-Familie: „Wir werden etwas mit Niko (Bilyk, d. Red.) und Miha (Zarabec, d. Red.) machen und einfach genießen.“

Abschalten im Schnelldurchlauf zu Hause in Tschechien steht für Trainer Filip Jicha auf dem Programm. „Meine Familie hat mich in der letzten Zeit wenig gesehen. Das tut mir auch leid für die Kinder, die immer fragen, ob ich noch arbeiten muss.“

GWD Minden mit vielen Verletzten

Nach der stillen Nacht wartet auf die Kieler der letzte Kraftakt des Jahres beim Heimspiel gegen GWD Minden. Der Tabellen-Vorletzte ist seit Saisonbeginn von Verletzungssorgen geradezu erschüttert. Anfang Dezember fehlten Trainer Frank Carstens bis zu elf Spieler auf dem Feld. So viele werden es in Kiel zwar nicht sein – aber mit Tomás Urban (Innenbandverletzung) und Max Staar (Knie-OP) fallen zum Beispiel beide Linksaußen aus, so dass Heinrich Bredemeier aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugendliche Jan Malte Diekmann ihre Bundesliga-Premieren feiern sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor den Anpfiff, Montag, 20 Uhr THW Kiel: N. Landin, Mrkva – Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Øverby, Ekberg, Pabst, Fraatz, Dahmke, Zarabec, Schwormstede, Wallinius, Bilyk, Pekeler – verletzt/fehlend: Wiencek (krank), Johansson (Mittelhandbruch), Weinhold (Teilruptur Kreuzband), Ehrig (Kreuzbandriss) – Trainer: Filip Jicha (40). GWD Minden: Semisch, Grabitz, Shamir, Janke, Kranzmann, Korte, Ahouansou, Pehlivan, Stoyke, Hein, Bitsch, Kunkel, Darmoul, Bredemeier, Diekmann, Sebetic (?) – verletzt: Urban (Innenband), Staar (Knie-OP), Holpert (Muskelfaserriss), Pieczkowski (Schulter), Richtzenhain, Vignjevic, Günther, Cambra (alle Knie) – Trainer: Frank Carstens (51). Schiedsrichter: Steven Heine/Sascha Standke (Wendeburg/Göttingen) – Bilanz: 75 Spiele, 58 Siege für den THW, 2 Remis, 15 Niederlagen – Letzte Saison: 30:27 für den THW und 34:18 (in Kiel) – TV: Sky überträgt ab 19.45 Uhr live – Tickets: www.kn-tickets.de oder in der THW-Fanwelt bis zum Anpfiff – Anpfiff: Montag, 20 Uhr, in der Wunderino-Arena in Kiel.

Immerhin: Gegen Leipzig (28:29) und Melsungen (28:31) waren die Grün-Weißen zuletzt in Schlagdistanz. „Die letzten Spiele haben uns Mut gemacht“, sagt Trainer Carstens. Der letzte Erfolg der Mindener in Kiel datiert aus dem Jahr 2017, als GWD beim 23:23 einen Punkt mitnahm. Ausschließen will Carstens so etwas auch am Montag nicht, sagt aber: „Es müssen Heldentaten her.“

THW Kiel plant gegen GWD Minden ohne Wiencek und Johansson

Auch der THW Kiel will im letzten Spiel vor der WM-Pause noch mal „alles reinhauen“ (Jicha). Dabei muss er wie schon in Stuttgart wegen eines Infekts auf Patrick Wiencek verzichten. Auch ein Comeback von Rückraum-Shooter Eric Johansson nach Mittelhandbruch scheint ausgeschlossen. Dinge, über die sich die Zebras erst am Sonntag wieder Gedanken machen. „Jetzt sollen die Jungs ihren Kopf ein paar Stunden abschalten“, so Jicha.