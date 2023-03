﻿THW Kiel gegen Füchse Berlin: „Gidseltreffen“ mit einer Extra-Portion Brisanz

Eine Klatsche im Hinspiel, eine umstrittene Schiedsrichter-Ansetzung, die beiden Top-Teams der Liga – in diesem Gipfeltreffen steckt jede Menge Brisanz. Am Sonntag (14 Uhr) empfängt der THW Kiel in der Handball-Bundesliga Tabellenführer Füchse Berlin.

Viel im Berliner Angriff läuft über den Dänen Mathias Gidsel (2. von links). Wird er am Sonntag die Spezialaufgabe für Magnus Landin (links)? Auf jeden Fall werden Eric Johansson, Petter Øverby (von rechts) und Co. vom THW Kiel alle Hände voll zu tun bekommen.

Kiel/Berlin. Als die Zebras des THW Kiel am Freitagabend zur Autogrammstunde baten, bildete sich gefühlt eine Menschenschlange vom Citti-Park am Mühlendamm bis zum Prenzlauer Berg in Berlin. Unterschriften auf Trikots, Fotos, Gliedmaßen, jede Menge Selfies – ein angenehmer Belastungstest vor dem ultimativen Gipfeltreffen in der Handball-Bundesliga. Am Sonntag (14 Uhr, THW Kiel im Liveticker auf KN-online) gastiert Tabellenführer Füchse Berlin an der Förde. Da war doch was?!

Da war was! Und zwar jede Menge bei einer 26:34-Niederlage der Kieler im Fuchsbau, die nicht ohne viele Nebengeräusche auskam. Ja, die Zebras von Cheftrainer Filip Jicha waren chancenlos in der Max-Schmeling-Halle. Der Sieg des starken Mega-Berliners Mathias Gidsel und seiner Nebenleute war verdient. Punkt.

Umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen im Hinspiel – Jicha „überrascht“

Und dennoch sorgte das Schiedsrichtergespann – die Gummersbacher Brüder Ramesh und Suresh Thiyagarajah – im Oktober für einiges Kopfschütteln durch zahlreiche umstrittene Entscheidungen. Die Ansetzung eben jenes Duos für das Rückspiel am Sonntag sorgte auch bei Filip Jicha für Verwunderung. Auf Nachfrage sagte der Tscheche: „Das hat mich überrascht. Wir haben es bei der Mannschaft kurz angesprochen. Aber es sollte eigentlich für uns kein Thema sein. Denn wir haben einfach unseren Job zu erledigen.“

Voller Fokus Füchse also, auch bei Linksaußen Magnus Landin, der keine guten Erinnerungen an das Hinspiel hat. Nach einer unglücklichen Aktion gegen Landsmann Hans Lindberg (Landin: „Wir haben das geklärt, es war keine böse Absicht“) hatte der 27-Jährige innere Blutungen davongetragen, musste mit einer Leberblessur schließlich fünf Wochen lang pausieren. „Ich denke nicht mehr an das Hinspiel, ich freue mich einfach nur auf das Rückspiel“, so Landin.

Füchse-Coach Siewert: „Kiel liegt uns mehr als Magdeburg“

Mit einer Wurfeffizienz von 82 Prozent hatte sich der THW Kiel am Mittwoch beim 41:28 in Bukarest in Laune geworfen. Füchse-Trainer Jaron Siewert waren dabei auch die defensiven Stärken der Kieler nicht verborgen geblieben. „Kiel liegt uns mehr als Magdeburg. Sie spielen das variabelste Sieben-gegen-Sechs in der Liga“, sagt der Berliner Coach. Zum Monatsbeginn hatte sich der Tabellenführer (39:7 Punkte) mit 29:34 beim SC Magdeburg geschlagen geben müssen. Mit einem Sieg könnte der THW (36:8) im Minuspunkte-Ranking vorbeiziehen.

„Nach Minuspunkten treffen die beiden Top-Mannschaften aufeinander. Das hat seinen Reiz. Ob es das wichtigste Spiel ist? In unseren Planungen ist immer das nächste Spiel das wichtigste“, sagt THW-Chefcoach Filip Jicha, der sich auf einen „super spannenden“ Nachmittag freut: „Wir messen uns gerne mit Mannschaften, die mit hohen Erwartungen und viel Selbstbewusstsein zu uns reisen. Berlin hat einen super starken Kader, hat sehr viel in die Breite investiert. Sie haben den Willen, deutscher Meister zu werden. Wenn bei denen einer keinen guten Tag hat, kommt halt ein anderer mit enormer Qualität.“

Auch im letzten Heimspiel vor einem Jahr zog der THW Kiel mit Patrick Wiencek (vorne) gegen die Füchse den Kürzeren. © Quelle: Uwe Paesler

Miha Zarabec: „Es ist ein K.o.-Spiel, wir schulden Berlin noch etwas“

Der in Bukarest bärenstarke Regisseur Miha Zarabec hat das Hinspiel noch nicht ganz abgeschüttelt: „In Berlin waren wir richtig schlecht. Wir schulden Berlin noch etwas“, sagt der Slowene und ordnet die Partie ein: „Genau wie in Bukarest – es ist ein K.o.-Spiel. Es wird genauso hart, wir brauchen dieselbe Einstellung.“ Nach der empfindlichen Heimschlappe gegen Leipzig habe man sich in der Zebraherde zusammengesetzt: „Wir sind neu gestartet, haben jetzt frische Energie. Wir haben alles in eigenen Händen, brauchen die zwei Punkte, müssen gewinnen. Vielleicht waren wir vorher manchmal ein wenig leer, aber im Kampf um die Meisterschaft musst du alles zeigen. Und das sehe ich jetzt in jedem Training.“ Das Schiedsrichter-Thema wollte Zarabec nur kurz streifen: „Ich habe mit den Schiedsrichtern keine Probleme. Die Qualität liegt bei uns, wenn wir sie zeigen, kann kein Schiedsrichter das Spiel entscheiden, sondern nur wir.“

Und die Defensiv-Qualitäten von Magnus Landin könnten dabei von herausragender Bedeutung sein. Im Finale der Weltmeisterschaft hatte der ruhige Kieler Flügelspieler auf der halblinken Deckungsposition Größen wie Dika Mem oder Nedim Remili zur Bedeutungslosigkeit degradiert. Am Sonntag wartet nun Landins Landsmann Mathias Gidsel im Füchse-Dress. „Er ist ein großer Teil des Berliner Angriffs. Es wird hart, speziell gegen ihn.“ Eine Spezialaufgabe für Magnus Landin. „Ich möchte diese Aufgabe sehr gern übernehmen.“

Hinter dem Comeback von THW-Linkshänder Steffen Weinhold steht noch ein Fragezeichen. Jicha: „Er trainiert mit uns. Ob er spielen kann oder nicht, wird sich kurzfristig entscheiden.“