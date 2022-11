Sonntag beim THW Kiel: Für den Download der KN-App gibt es Getränke-Rabatt

Fans des THW Kiel aufgepasst: Besucher des Bundesliga-Heimspiels gegen den VfL Gummersbach am kommenden Sonntag erhalten einen Getränkegutschein, wenn sie sich in der Wunderino-Arena vor den Augen eines KN-Mitarbeiters die KN-App herunterladen.

Kiel. Vorfreude auf ein spannendes Handball-Spiel an diesem Wochenende ist bei den Fans des THW Kiel sicher vorhanden. Am Sonntag treffen die Zebras um 14 Uhr in der Wunderino-Arena auf den VFL Gummersbach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und wir bieten Ihnen dazu alle Hintergrundinformation! Liveticker, Bundesliga-Spielstände, Gegner-Paarungen, kommende Termine, Gegner und einzelne Spieler – all das bieten die Kieler Nachrichten auch und vor allem schnell verfügbar in den digitalen Apps für das Smartphone an.

App-Download beim KN-Team: Zebra-Armband für Getränke bekommen

Deshalb ist am kommenden Sonntag in der Wunderino-Arena schon zwei Stunden vor Anpfiff ein Promotion-Team der Kieler Nachrichten vor Ort. An den Eingängen zur Wunderino-Arena und in der Halbzeitpause im Umlauf der Halle informiert das Team über die App der Kieler Nachrichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die THW-Fans können dabei nicht nur die Vorteile der App entdecken, sondern sich auch ein exklusives THW-Armband im Zebra-Design sichern. Dafür muss lediglich direkt beim KN-Promo-Team die KN-App aufs Smartphone heruntergeladen und kurz vorgezeigt werden.

Das THW-Armband im Zebra-Design kann dann als Andenken behalten werden oder ist an einem der Getränkestände in der Wunderino-Arena bares Geld wert: dort einfach das Armband abgeben und 2 Euro Rabatt auf ein Getränk erhalten. (Ausgenommen sind die Stände von Fachwerk, Don Philipe Fingerfood und die Pizza-Stände von Andre Atlante.)

Lesen Sie auch

Für alle Fans, die am Sonntag nicht in der Wunderino-Arena dabei sein können: Entdecken Sie gleich die Vorteile der KN-App und von KN-online.de – Hier können Sie das Spiel im Liveticker verfolgen.