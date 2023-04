﻿Zweimal Late-Night-Handball für den THW Kiel gegen Paris Saint-Germain

Zum dritten Mal in Folge treffen der THW Kiel und Paris Saint-Germain im Viertelfinale der Handball-Champions-League aufeinander. In den vergangenen Spielzeiten gewann stets die Mannschaft, die im Rückspiel Heimrecht genoss. Jetzt wurden die beiden K.o.-Spiele terminiert.

Kiel. Es ist das dritte Mal in Folge, dass der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel im Viertelfinale der Champions League auf die Franzosen von Paris Saint-Germain trifft. Und jetzt hat die Europäische Handballföderation EHF die beiden Partien terminiert. Für die Zebras steht zweimal Late-Night-Handball auf dem Programm: Das Hinspiel in Kiel wird am 10. Mai um 20.45 Uhr in der Wunderino-Arena angepfiffen. Das Rückspiel in Paris beginnt am 17. Mai ebenfalls um 20.45 Uhr. Der Vorverkauf läuft bereits.

Stets hatte sich in diesem Duell THW gegen den französische Titelträger der vergangenen acht Jahre die Mannschaft durchgesetzt, die im Rückspiel das so wichtige Heimrecht genoss. In der Saison 2020/2021 hatte der THW nach einem 31:29-Sieg im Hinspiel in Paris ein 28:34 kassiert und war ausgeschieden. In der Vorsaison folgte auf ein 30:30 in Paris ein knappes 33:32 im Rückspiel in Kiel.

Auch der SCM spielt am 10. und 17. Mai

Auch der deutsche Meister SC Magdeburg bestreitet seine Viertelfinals am 10. und 17. Mai (jeweils 18.45 Uhr). Allerdings darf die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert zuerst beim polnischen Kontrahenten Wisla Plock antreten und das Rückspiel in eigener Halle bestreiten.

