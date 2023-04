﻿THW Kiel: Punkt gegen SC Magdeburg Gold wert oder zu wenig für den Titel?

Kiel. Die Magdeburger Serie hält: Seit 2017 ist der THW Kiel gegen den SCM in heimischer Halle sieglos. Und dennoch stehen für den Handball-Rekordmeister am Ende ein Punkt sowie die Tabellenführung auf der Habenseite. Punktgewinn oder -verlust? Nach dem Abpfiff einer hitzigen Schlussphase und einem 34:34-Unentschieden waren sich die Beteiligten nicht so ganz sicher.

„Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder wir machen weiter unseren Job – dann ist dieser Punkt Gold wert. Oder eben nicht – dann werden wir ihm vielleicht nachtrauern“, fasste THW-Geschäftsführer Viktor Szilágyi zusammen. „Für den Moment muss man mit diesem Punktgewinn auch mal zufrieden sein können.“

THW Kiel spielt Remis: Niklas Landin und Patrick Wiencek trauern verpassten Chancen nach

Torhüter Niklas Landin, der nach der Pause aufdrehte, elf seiner zwölf Paraden nach dem Pausenpfiff zeigte, stand mit gemischten Gefühlen in der Mixed-Zone: „Mit einem Punkt können wir zufrieden sein, aber so wie die letzten Minuten laufen, hätte ich mir einen besseren Ausgang gewünscht.“ Fehlwürfe, Stürmerfouls – der Welthandballer trauerte den vergebenen Chancen nach. Genau wie THW-Kreisläufer Patrick Wiencek, für den die 58. Minute, als er freistehend an SCM-Torhüter Nikola Portner scheiterte, noch präsent war: „Wenn ich den Tempogegenstoß reinmache, sieht die Sache vielleicht anders aus, das muss ich mir ankreiden. Wir wollten zwei Punkte holen, jetzt haben wir leider nur einen.“

Ein Zähler, der die Kieler aufgrund des besseren Torverhältnisses (THW Kiel +112 Tore, Füchse Berlin +92) zurück auf den Platz an der (Oster-)Sonne hievt. „Ich bin glücklich, dass wir wieder an der Spitze stehen“, betonte Nikola Bilyk, vierfacher Torschütze aus dem Rückraum. „Jeder Punkt ist so wichtig. Und dieser könnte am Ende der wichtigste sein.“ Und Linksaußen Rune Dahmke, seit Ostermontag 30 Jahre jung, gab die Marschroute für den Neun-Bundesliga-Spiele-Countdown aus: „Wir haben immer noch alles in der eigenen Hand. Wenn wir unseren Job machen und unsere Spiele gewinnen, stehen wir auch am Ende oben. Das ist unser Ziel.“

SC Magdeburg: Meisterrennen ist noch lang – Kristjánsson betont Kieler Comeback-Stärke

Und die Magdeburger Seite? Trainer Bennet Wiegert („Man weiß noch nicht, wofür der Punkt gut war“) sieht noch einen langen Titelkampf und sagte angefressen: „Mir ging es auf den Sack, dass es die ganze Woche nur darum ging, dass der Zug deutsche Meisterschaft abgefahren sein soll, wenn wir verlieren. Es sind noch neun Spieltage – da kann noch so viel passieren.“ Ex-Zebra Gisli Kristjánsson, Dreh- und Angelpunkt im SCM-Spiel, war derweil beeindruckt von den Kieler Comeback-Künsten: „Der THW Kiel kommt immer zurück. Einen Punkt hätte ich vor dem Spiel genommen. Aber wir hätten das Spiel für uns beenden können – dann hält Niklas Landin überragend.“

Rhein-Neckar-Löwen verlieren wieder – Reinkind: „Es zählt jedes Tor“

Auch wenn sich die Rhein-Neckar Löwen mit der vierten Niederlage in Serie (37:42 gegen den VfL Gummersbach) aus dem Titelrennen verabschiedet haben dürften – vier Meister-Aspiranten trennen in der Tabelle nur zwei Punkte. „Es ist eng wie nie zuvor, und es wird bis zum Ende eng bleiben“, brachte es Harald Reinkind auf den Punkt. Und schob hinterher: „Es zählt jedes Tor.“