﻿THW Kiel gegen TBV Lemgo: Wird das Duell zum Tag der Comebacks?

Gegen den THW Kiel zieht der TBV Lemgo im Bundesliga-Duell am Sonnabend alle Register. Kurzfristig versuchen die Ostwestfalen, eine Spielberechtigung für Torwart-Blitztransfer Borko Ristovski zu bekommen. Aber auch beim THW Kiel bahnt sich ein Comeback an. Besonders motiviert ist Lemgos Lukas Zerbe vor seinem Auftritt in Kiel, das bald nicht mehr Urlaubsort, sondern Zuhause für den Außen wird.

Im Pokal-Halbfinale in Hamburg scheiterten Lukas Zerbe und der TBV Lemgo Lippe zuletzt am THW Kiel. Ab Sommer 2024 wird der Rechtsaußen für die Zebras auflaufen.

Kiel. Erstmals seit dem Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen ist der THW Kiel am Sonnabend (20.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) in der Handball-Bundesliga gefordert. Die Marschroute gegen Altmeister TBV Lemgo ist klar: Zwei Punkte müssen her, damit das zuletzt angeknackste Kieler Selbstbewusstsein wieder wachsen kann. "Wir haben einen Matchplan gemacht, die Jungs wissen Bescheid. Den gilt es jetzt gnadenlos umzusetzen", sagt THW-Trainer Filip Jicha.

Nur eine Unbekannte hat der Plan: Ob Rune Dahmke sein Comeback nach einem Muskelfaserriss feiern wird, entscheidet die medizinische Abteilung erst am Spieltag. Der Linksaußen hatte erst im Abschlusstraining am Freitag wieder voll mit der Mannschaft trainiert.

TBV Lemgo holt kurzfristig Borko Ristovski

Dass der TBV für den am Außenmeniskus verletzten Keeper Urh Kastelic am Abend vor dem Spiel den Nordmazedonischen Nationaltorwart Borko Ristovski aus dem Hut zauberten und eine Spielerlaubnis beantragten, dürfte den Kieler Plan indes nicht ins Wanken bringen. Dem 40-Jährigen begegneten sie in dessen langer Karriere bereits im Trikot von Vardar Skopje, den Rhein-Neckar-Löwen und dem FC Barcelona.

Und für noch einen Lemgoer wird es ein besonderes Spiel: Erstmals seitdem er weiß, dass er ab Sommer 2024 das Zebra-Trikot tragen wird, läuft Lukas Zerbe in Kiel auf. Schon lange übt dieser Ort eine besondere Anziehungskraft auf den 26-Jährigen aus, der aus einer Ostwestfälischen Handball-Dynastie stammt. Nach seinem Onkel Volker, dem 284-fachen Nationalspieler und Olympiamedaillen-Gewinner, der seine komplette Profi-Laufbahn beim TBV absolvierte, ist in Lemgo eine Sporthalle benannt. Auch Vater Andreas spielte für die Ostwestfalen.

Lukas Zerbe freut sich auf künftige Heim-Kulisse beim THW Kiel

Den Urlaub aber verbrachte die Familie gerne in Heikendorf. Von dort war es nicht weit in den Kieler Handballtempel. Ab und zu setzten sich Vater und Sohn auch in den Zug, um die Zebras live vor ihrer Heim-Kulisse zu erleben. „Von daher hatte ich schon früh einen Bezug zu Kiel, und es war ein Kindheitstraum, irgendwann für den THW zu spielen“, sagt Zerbe. „Ich habe mich auch in den letzten Jahren schon immer gefreut, in Kiel vor diesen tollen Fans zu spielen. Aber dieses Mal ist es ein noch schöneres Gefühl.“

Die Handballkarriere des Linkshänders war quasi unvermeidbar. Schon als Knirps machte er Bekanntschaft mit dem heutigen Profi-Trainer und früheren Rechtsaußen Florian Kehrmann, der Zerbe Junior später auch in der Jugend trainierte. „Mit ihm habe ich schon in ganz jungen Jahren rumgedölmert“, erinnert sich Zerbe in ostwestfälischer Mundart an erste spielerische Kontaktaufnahme vor dem Heimspielen des damals noch aktiven Kehrmanns.

Vor dem Anpfiff THW Kiel: N. Landin, Mrkva – Duvnjak, Reinkind, Øverby, Weinhold, Wiencek, Ekberg, Fraatz, Johansson, Dahmke (?), Zarabec, Voigt, Schwormstede, Wallinius, Bilyk – verletzt: M. Landin (Leberverletzung), Ehrig (Kreuzbandriss), Pekeler (Achillessehnenriss), Sagosen (Sprunggelenksfraktur) – Trainer: Filip Jicha (40). TBV Lemgo Lippe: Zecher, Goldbecker, Ristovski (?) – Hutecek, Zehnder, Brosch, Guardiola, Simak. Lærke, Schagen, Blaauw, Schwarzer, Suton, Zerbe, Versteijnen, G. Guardioa – verletzt: Kastelic (Außenmeniskus) – Trainer: Florian Kehrmann (45). Schiedsrichter: Frederic Linker/Sascha Schmidt (Bochum) – Bilanz: 96 Spiele, 63 Siege für den THW, 7 Remis, 26 Niederlagen – Letzte Saison: 32:29 (in Kiel) für den THW, 21:21 und 28:26 für den THW im DHB-Pokal-Halbfinale – Tickets: www.thw-tickets.de oder in der THW-Fanwelt (Ziegelteich) – TV: Sky überträgt ab 20.15 Uhr live – Anpfiff: Sonnabend, 20.30 Uhr, in der Wunderino-Arena in Kiel.

Heute ist „Little Zebu“, wie sich Zerbe auf Instagram in Anlehnung an seinen Vater (Spitzname: Old Zebu) und Volker (Zebu) nennt, als neuer TBV-Kapitän nach dem Weggang von Andrej Kogut das „Sprachrohr zwischen Mannschaft und Trainer“, wie er es nennt. „Eine riesengroße Ehre – einerseits, Andrej in diesem Amt zu folgen und dann noch Kapitän meines Heimatvereins zu sein.“

Nach dem sechsten Platz in der Vorsaison, der besten seit 13 Jahren für den TBV, muss er die Mannschaft aktuell durch schwieriges Fahrwasser navigieren. Der Pokalsieger 2020 hat bisher nur vier Punkte geholt, steht auf Rang 15 der Tabelle. Zerbe bleibt dennoch gelassen. „Wir hatten uns einen besseren Start erhofft, machen uns aber nicht verrückt“, sagt er. „Wir wissen, was wir können. Aber wir müssen unsere Schwankungen reduzieren.“

Verwunderlich sind die keinesfalls, denn die starke Lemgoer Vorsaison weckte bei anderen Klubs Begehrlichkeiten. Die Rückraum-Schweden Jonathan Carlsbogård (FC Barcelona) und Andreas Cederholm (IFK Kristianstad) wanderten ab, ebenso Top-Torjäger und Linksaußen Bjarki Mar Elisson und Stamm-Keeper Peter Johannesson (Bergischer HC). Neuzugänge wie Emil Lærke vom dänischen Meister GOG müssen sich erst an die Liga gewöhnen.

Und trotzdem: Ein Ausrufezeichen setzte Lemgo bereits mit einem 26:21-Heimsieg über die SG Flensburg-Handewitt. Und genau das macht Zerbe und Co. auch Mut für die Partie in Kiel. „Das hat gezeigt, dass wir gegen die Großen gewinnen können. Wir rechnen uns in Kiel schon einen Sieg aus – auch wenn wir wissen, dass das schwer wird“, sagt Zerbe. Tatsächlich hat der TBV in Kiel seit seiner letzten Meister-Saison 2002/2003 nicht mehr gewonnen. Beim 29:27-Sieg des TBV damals traf Florian Kehrmann achtmal, Volker Zerbe dreimal. „Wird mal wieder Zeit“, findet Lukas Zerbe und lacht.

Das Pokal-Achtelfinale des THW Kiel ist terminiert: Er tritt am Donnerstag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr bei der SG BBM Bietigheim an.