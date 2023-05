﻿THW Kiel will gegen unangenehme TSV Hannover-Burgdorf Ruhe bewahren

Kiel. Gegen die Konkurrenz aus den Top Fünf gespielt, jetzt kommt der Tabellensechste der Handball-Bundesliga: Am Sonntag empfängt der THW Kiel nach dem 31:27-Erfolg bei den Rhein-Neckar Löwen die TSV Hannover-Burgdorf in der Wunderino-Arena (16.05 Uhr, Liveticker auf KN-online). Droht mit den unbequemen „Recken“ ein Stolperstein im Meisterrennen?

THW-Cheftrainer Filip Jicha weiß um die Schwere der Aufgabe: „Das ist ein absolutes Spitzenspiel für uns. Hannover wird sich viel ausrechnen, die spielen richtig gut und abgezockt.“ Umso mehr betont Jicha, wie wichtig es sein wird, die Ruhe in den kleinen Spielsituationen zu behalten: „Wir brauchen viel Geduld, müssen ohne Panik agieren – auch wenn Hannover in Führung gehen sollte. Wir haben keinen Druck. Wir müssen die Spiele nicht gewinnen, wir wollen es aber – das ist ein gewaltiger Unterschied.“

THW Kiel mit Aufholjagd gegen Hannover-Burgdorf im Hinspiel

Genau diese Coolness war es, die dem THW Kiel im Hinspiel in Hannover während der Schlussminuten zum Auswärtssieg verhalf – dank einer spektakulären Aufholjagd. Binnen zehn Minuten wurde aus einem 21:25-Rückstand ein 29:27-Erfolg. „Wir lagen dort mit vier hinten kurz vor Schluss, müssen aufpassen“, läutet Kapitän Domagoj Duvnjak die Alarmglocken. Und auch Rune Dahmke warnt: „Hannover wird extrem schwer. Wir hatten im Hinspiel große Probleme. Nun haben wir aber unsere Fans im Rücken.“

Die Gäste reisen ihrerseits mit einer jungen, hungrigen Mannschaft gen Norden. Im Schnitt ist der Kader mit 24,88 Jahren rund drei Jahre jünger als der des THW Kiel (27,73). Zuletzt hatten bei den Niedersachsen Rückraumspieler Renars Uscins (21/62 Saisontore) und Kreisläufer Justus Fischer (20/39 Tore) auf sich aufmerksam gemacht. Beide feierten beim vergangenen DHB-Lehrgang ihr Debüt unter Bundestrainer Alfred Gislason, der die „Recken“-Youngsters als „große Zukunftshoffnungen“ adelt.

Neu-Nationalspieler Justus Fischer: „Gänsehaut pur“

Für Fischer, der bereits im erweiterten WM-Kader Anfang des Jahres stand, ist ein Traum in Erfüllung gegangen: „Bei der Nationalhymne in der Berliner Arena hatte ich Gänsehaut pur, war unglaublich stolz.“ Gegen Spanien gelang dem Mann am Kreis sein Debüt-Tor – nach Anspiel seines Hannoveraner Teamkollegen Uscins. Am Sonntag muss Fischer allerdings auf Assists anderer Mitspieler hoffen: Uscins fällt wie bereits beim 28:27-Sieg gegen den VfL Gummersbach am vergangenen Mittwoch mit einem Muskelfaseriss aus.

Dass Hannover-Burgdorf nach Tabellenplatz 13 im letzten Jahr nun wieder oben anklopft, verdanken die Niedersachsen nicht zuletzt auch ihrem Trainer, der den Youngsters das Vertrauen schenkt. „Dass Christian (Prokop, Anm. d. Red.) so arg auf uns junge Spieler setzt, ist unglaublich schön – vor allem, wenn wir uns dann auch noch mit guter Leistung belohnen“, sagt Fischer.

Zittert bei Hannover in Crunch-Time die Hand?

Doch fehlt in entscheidenden Momenten die Erfahrung? Partien gegen Top-Teams der Liga verloren die „Recken“ zuletzt denkbar knapp (32:33 gegen Berlin, 30:31 gegen Magdeburg). Und natürlich ist auch noch die Schlussphase des Hinspiels gegen den THW im Hinterkopf. „Da bleibt Kiel am Ende cool“, meint der 20-jährige Fischer, der bei seinem Team „vielleicht noch so etwas wie eine zittrige Hand“ wahrnimmt, wenn es gegen die „Großen“ in die Crunchtime geht. Das entscheidende THW-Plus? Filip Jicha sagt: „Erfahrung hilft einem, gewinnt aber keine Spiele.“

So oder so: Für Justus Fischer geht es mit einer großen Portion Vorfreude im Gepäck („Aktuell macht es unglaublich Spaß“) zum THW: „Wir wissen, dass Kiel eines der besten Teams der Welt ist. Davon lassen wir uns aber nicht einschüchtern, sondern fahren da mit einer breiten Brust hin. Wir wollen auf jeden Fall versuchen, Punkte mitzunehmen.“ Der sechste Tabellenplatz? Soll nicht mehr hergegeben werden. Und auch die Rhein-Neckar Löwen sind nach sechs Bundesliga-Pleiten in Folge auf Platz fünf in Sichtweite. Fischer sagt kämpferisch: „Das internationale Geschäft haben wir noch nicht abgeschrieben.“

Bis 2025 steht der 1,94 Meter große Kreisläufer mit der Schuhgröße 51 noch bei den „Recken“ unter Vertrag. Die Richtung stimmt, die Stimmung ist gut, der Blick geht nach oben. „Das kann was Großes werden“, schwärmt Fischer. Auch am Sonntag?