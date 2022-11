﻿Sander Sagosen feiert Comeback beim THW Kiel

Sander Sagosen feiert sein Comeback beim THW Kiel. Vor der Partie des Handball-Rekordmeisters gegen den VfL Gummersbach wärmte sich der norwegische Rückraum-Star erstmals seit seiner Sprunggelenksfraktur mit den Zebras auf.

Kiel. 175 Tage nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung feiert Sander Sagosen sein Comeback beim Handball-Rekordmeister THW Kiel. Am Sonntag vor dem Bundesliga-Heimspiel der Zebras gegen den VfL Gummersbach wärmte sich der Norweger erstmals nach Langer Reha infolge einer Sprunggelenksfraktur wieder in der Wunderino-Arena in Kiel mit seinen Teamkollegen auf.