﻿Pick Szeged im Umbruch: Was kommt nach der Ära Juan Carlos Pastor?

Szeged. Die Hitze ist Roland Miklers Freund. Den Urlaub verbringt der Vater von Zwillingen am liebsten am Balaton. Der 38-jährige Handball-Torwart kann mit Hitze umgehen. Er steht beim ungarischen Spitzenklub Pick Szeged zwischen den Pfosten. Wieder. Am Donnerstag (18.45 Uhr, Liveticker auf KN-online.de) treten die Ungarn in Gruppe A der Champions League beim THW Kiel an. Mikler sagt: „Die Gruppe hätte nicht schwieriger sein können.“

Pick Szeged steckt mitten im Umbruch

Dreimal stand Mikler mit Telekom Veszprém im Champions-League-Finale, wurde zum All-Star gekürt. Dreimal blieb dem Ungarn nur Silber. Und als er am Ende das Vertrauen des Klubs, von Trainer Ljubomir Vranjes nicht mehr spürte, wechselte er zurück ans Drei-Länder-Eck mit Serbien und Rumänien und wurde 2021 und 2022 prompt zweimal ungarischer Meister. In der Vorsaison musste man sich Veszprém nur knapp mit 27:31 im dritten und entscheidenden Finalspiel geschlagen geben. Und jetzt steckt Szeged, das vom berühmten Salami-Fabrikanten „Pick“ gesponsert wird, mitten im Umbruch.

„Diejenigen, die uns verlassen haben, werden uns fehlen, Freunde und Mitstreiter sind gegangen, es ist, als ob man ein Stück seines Herzens verliert“, sagt Mikler. „Gleichzeitig wird auch frisches Blut gebraucht. Neue Leute können neue Impulse bringen – egal ob es sich um Spieler oder Trainer handelt.“ Oder anders: In Szeged endete im Sommer eine Ära, als Juan Carlos Pastor nach zehn erfolgreichen Jahren den Klub in der drittgrößten Stadt Ungarns verließ, um Trainer der ägyptischen Nationalmannschaft zu werden.

Pastors Nachfolger werden die Schweden Michael Apelgren, Trainer des schwedischen Vizemeisters IK Sävehof und Co-Trainer der schwedischen Nationalmannschaft, sowie Pick-Ikone und dreimaliger Champions-League-Sieger Jonas Källman. Allerdings erst im Sommer 2024. Bis dahin soll der 38-jährige Akademiecoach Krisztián Kárpáti den Umbruch begleiten. „Wir sind Juan Carlos Pastor sehr dankbar dafür, dass er das Team im letzten Jahrzehnt auf ein höheres Niveau gebracht hat“, sagte Klub-Präsident Ernö Péter Szücs. Kárpáti solle nun beginnen, ein verjüngtes Fundament zu errichten. Szücs: „Krisztián, den ich für den talentiertesten ungarischen Trainer halte, ist der Beste in dem Bereich.“

Chefcoach für ein Jahr: Krisztián Kárpáti. © Quelle: imago/Kevin Domas

Trotz des Umbruchs ist das Erreichen der K.o.-Phase das Ziel. Das erste Gruppenspiel ging mit 29:31 gegen Paris Saint-Germain verloren. In bislang 21 Spielzeiten in der Königsklasse erreichte der EHF-Cup-Gewinner von 2014 fünfmal das Viertelfinale – zuletzt in der Saison 2018/2019. Im Viertelfinale 2014/2015 sowie in den Achtelfinals 2016, 2018 und 2021 kreuzten Pick Szeged und der THW Kiel im K.o.-Modus die Klingen. Es waren jeweils die Zebras, die in die nächste Runde einzogen.

