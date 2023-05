﻿THW Kiel: Mit Vier-Tore-Hypothek ins Rückspiel gegen PSG

Kiel. Der THW Kiel geht mit einer Vier-Tore-Hypothek ins Viertelfinal-Rückspiel der Champions League. Am Mittwochabend unterlag der deutsche Handball-Rekordmeister Paris Saint-Germain mit 27:31 (12:13). THW-Star Sander Sa­gosen erzielte gegen seinen Ex-Verein neun Tore.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um es mit Franz Beckenbauers Worten zu sagen: „We call it a Klassiker“. Denn in der Tat hat das Duell zwischen dem THW Kiel und dem französischen Millionenensemble von Paris Saint-Germain Klassikerpotenzial, dass es einem das Handballblut in den Adern gefrieren lässt. 17-mal kam es bereits zu diesem europäischen Handball-Clash, in zwei Achtelfinals und einem Viertelfinale sorgten die Zebras beim Team aus der Stadt der Liebe für Tränen, erreichten die nächste Runde. Einzig vor genau zwei Jahren war in der Runde der letzten Acht Schluss für Schwarz und Weiß. Eine Statistik, die Hoffnung macht.

Nikola Bilyk steht nach Adduktorenproblemen wieder im Kieler Kader

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, und darum steht beim Gastgeber, der jetzt auch auf Eric Johansson (Mittelhandbruch) verzichten muss, auch Nikola Bilyk auf dem Spielberichtsbogen, der zuletzt mit Adduktorenproblemen zwangspausierte. Die am Dienstag im Kieler Hotel Atlantic abgestiegenen Franzosen vermissen schmerzlich ihren eigenen Nikola, „Über-Spieler“ Nikola Karabatic.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als die Zebras unter dem strahlenden Indoor-Sternenhimmel der Kieler Arena ins weite Rund einlaufen, werden erstmals Dezibel-Maßstäbe gesetzt. Die berühmt-berüchtigte „Weiße Wand“ der Kieler Fans ist bereit, hat sich Verstärkung bei Ex-Zebra (und Aufsichtsratsmitglied) Marcus Ahlm und dem Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer geholt. Wir! Sind! Kiel! Es dröhnt durch den alten Hangar. Wer jetzt keine Gänsehaut hat, ist kein Handballfan. Anpfiff, Hinspiel im Viertelfinale der Königsklasse.

Das von Luc Steins angekurbelte PSG-Spiel ist nur schwer zu stoppen

Der erste Stern der aufblitzt, ist Miha Zarabec, der einen 2:0-Strahl zieht (2.). Beide Deckungsreihen präsentieren sich von Beginn kompakt, schnell im Verschieben, aggressiv. THW-Kapitän Domagoj Duvnjak rudert in jedem Pariser Bemühen wild mit den Armen, doch so ganz ist das vom wieselflinken, 1,72 Meter kleinen Regisseur Luc Steins angekurbelte PSG-Spiel nicht zu bremsen.

In der Offensive muss der THW hart für jedes Tor arbeiten, weite Wege gehen, viel einstecken. Es kommt, wie es kommen muss. THW-Chefcoach Filip Jicha stellt nach exakt sieben Minuten auf ein „Sieben gegen Sechs“ um (THW-Manager Viktor Szilagyi: „Wir sind nicht durchgekommen“), will es seinen Angriffsspielern mit dem zweiten Kreisläufer leichter machen, setzt punktuell den gerade genesenen Karl Wallinius ein (5:5/12.), dürfte ob einer durchwachsenen Wurfeffektivität von in Halbzeit eins nur 52 Prozent und einiger Würfe, die ihr Ziel verfehlen, nicht begeistert sein.

Zur Pause liegt PSG mit 13:12 in Führung

Nach 30 Minuten liefern sich THW-Keeper Niklas Landin und sein Freund und Gegenüber Jannick Green ein fast totes Rennen. THW-Innenblockspieler Hendrik Pekeler kassiert in Minute 23 die zweite Zeitstrafe, Harald Reinkind wirft am Tor vorbei (25.), Paris läuft defensiv mit Luka Karabatic und Henrik Toft Hansen im Zentrum zu Höchstform auf, Kamil Syprzak trifft zum 13:12 für PSG zur Pause. Es geht um Millimeter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Millimeter, die der THW nach Wiederanpfiff verliert, mit 12:15 in Rückstand gerät (33.), in doppelter Unterzahl ums Überleben kämpft. Rune Dahmke, Reinkind scheitern an Green, Zarabec an die Latte, Sander Sagosen über das Tor. „Wir sind an uns gescheitert, haben zu viele Fehler gemacht. Paris war schlau“, resümiert Spielmacher Zarabec später.

Lesen Sie auch

Schlau einsetzen kann Filip Jicha seine Stars und Sternchen allerdings auch, erzeugt Wirkung mit Magnus Landin als Steins-Bewacher, sieht seine Mannschaft schwer ackern und doch bis zum 23:24 (50.) auf Augenhöhe. Doch wenige Minuten später ist das Kieler Zwischenhoch beim 23:27 (54.), beim 25:29 (57.) verglüht wie eine Sternschnuppe. Weil sich Ungenauigkeiten einschleichen, Reinkinds Pass an den Kreis beim Gegner landet (54.), Pekeler nach einem Foul an Steins direkt Rot sieht (59.), Sagosen im letzten Angriff einfach ausrutscht.

Fades Ende eines Champions-League-Abends, den PSG-Kreisläufer Kamil Sypr­zak so subsumiert: „Wir wussten einfach genau, was hier zu tun ist.“ Während sich Paris nun eine Woche lang auf das Rückspiel vorbereiten kann, wartet für den THW Kiel die nächste Aufgabe am Sonnabend (20.30 Uhr) in der Bundesliga beim TVB Stuttgart. „Und dann“, so Miha Zarebec am Ende eines Abends, der nicht nach seinen Vorstellungen verlief, „fahren wir nach Paris, ohne Druck, ohne Angst. Wir haben die nötige Qualität, um dort unser Ziel zu erreichen.“