﻿THW Kiel gelingt historisches 37:33 gegen Nantes

Der THW Kiel hat nach zuvor fünf sieglosen Spielen in Serie wieder Fahrt in der Handball-Champions-League aufgenommen. Die Zebras besiegten am Donnerstagabend den französischen Gruppengegner HBC Nantes mit 37:33 (20:18). Nikola Bilyk mit zehn Treffern und Karl Wallinius (7) zündeten dabei den Tor-Turbo.

Der THW Kiel hat in der Champions League zum ersten Mal gegen den französischen Kontrahenten HBC Nantes gewonnen. Mit dem 37:33 (20:18) am Donnerstagabend beendeten die Zebras, in deren Reihen Nikola Bilyk mit zehn Toren herausragte, zugleich ihre Sieglos-Serie von zuvor fünf Spielen.

Es könnte ein historischer Abend werden – zumindest dann, wenn der THW Kiel zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte auch im sechsten Königsklassen-Spiel in Folge sieglos bliebe. Abwarten! Das Hinspiel geriet beim 30:38-Desaster zumindest zu einem echten Zebra-Problem im „Schwarzen Oktober“, und Probleme gibt’s auch im Dezember noch zur Genüge. Kostprobe gefällig? Eric Johansson, Steffen Weinhold, Sven Ehrig: langzeitverletzt! Kapitän Domagoj Duvnjak: grippal ans Bett gefesselt! Schwedenbomber Karl Wallinius: vom Knie gehandicapt!

Nantes ohne Torwart Viktor Gísli Hallgrímsson

Ganz geschmeidig sieht es aber auch beim französischen Final-Four-Aspiranten aus der Bretagne nicht aus. Torwartproblem! Sowohl der kroatische Routinier Ivan Pešic (Adduktoren) als auch der junge Isländer Viktor Gísli Hallgrímsson (22; Ellenbogen) sind an der Loire geblieben. Den Platz zwischen den Pfosten nehmen die französischen Youngsters Andreas Hofmann (21) und Junayd Belbrahim (21) ein. Los geht’s im letzten Champions-League-Heimspiel des Jahres.

38 Tore machen die erste Halbzeit zu einem Spektakel. Eines, das atemlos beginnt mit viel Tempo und bis zum 6:5 (10.) mit nur zwei Kieler Torschützen – Sander Sagosen und Nikola Bilyk, die beide dreimal einnetzen. In der Abwehr setzt THW-Chefcoach Filip Jicha ab Minute acht wieder auf den Drei-Kreisläufer Riegel mit der geballten Kraft von Hendrik Pekeler, Petter Øverby und Patrick Wiencek, die jedoch den Weg des Balles zum Nantes-Kreisläufer Jérémy Toto nicht immer versperren können.

Das größte Spektakel veranstaltet allerdings der in der zehnten Minute eingewechselte Karl Wallinius. Der Schwede beginnt zögerlich, bekommt im Team-Timeout seines Trainers eine Sonderportion Mut mit auf den Weg gegeben, erzielt dann innerhalb von drei Minuten seine ersten vier (11:11/18.), bis zur Pause noch zwei weitere Tore. Auch mit der Einwechslung von Tomáš Mrkva, der jetzt auch den HBC-Außen den Zahn zieht, beweist Jicha sein glückliches Händchen. Vorne treffen Wallinius, der agile Pekeler am Kreis. Zur Pause: 20:18. Nicht historisch, aber gut.

THW Kiel – HBC Nantes 37:33 (20:18) THW Kiel: N. Landin (1.-22. und ab 48. Minute/6 Paraden), Mrkva (22.-48./5) – Sagosen 3, Reinkind 2, M. Landin, Øverby 2, Wiencek 1, Ekberg 1/1, Pabst n.e., Fraatz 1, Dahmke 3, Zarabec 2, Schwormstede n.e., Wallinius 7, Bilyk 10, Pekeler 5. HBC Nantes: Hofmann (1.-60. Minute/10 Paraden), Belbrahim (n.e.) – Marchan n.e., Briet 6, de la Breteche 1, Persson 3, Rivera 4, Cavalcanti 3, Shkurinskiy n.e., Ovnicek 6, Damatrin-Bertrand, Portela 1, Maqueda 2, Toto 4, Monar, Odriozola 3. Schiedsrichter: Kurtagic/Wetterwik (Schweden) – Strafminuten: THW 10 (2x M. Landin, Fraatz, 2x Sagosen), HBC 8 (2x Monar, 2x Toto) – Siebenmeter: THW 1/1, HBC keine – Spielfilm: 1:0, 5:3 (8.), 6:8, 10:10 (17.), 13:11, 15:16 (25.), 20:18 – 23:20, 24:23 (38.), 27:26, 31:30 (52.), 35:31, 37:33 – Zuschauer: 6204 in der Wunderino-Arena in Kiel.

Auch nach Wiederanpfiff bleibt es ein Duell hart zupackender Abwehrreihen. Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Zwar wird THW-Kreisläufer Petter Øverby später zu Recht resümieren: „Wir waren in der zweiten Halbzeit viel besser in der Abwehr.“ Doch auch wenn die Defensive in Schwarz-Weiß in der Tat Kreisläufer und immer wieder ins Getümmel brechende Außen besser unter Kontrolle bekommt, dienen Drei-Tore-Führungen zum 23:20 (33.) und 31:28 (50.) oder auch Kunststückchen wie der fliegende Rückhandpass von Miha Zarabec auf Øverby (28:26/46.) noch nicht zur Beruhigung. Zu groß ist zuweilen die offensive Streuung gegen Nantes-Schlussmann Hofmann, zu hart ist der Kampf um jeden Millimeter.

Bis, ja bis zur Schlussphase der letzten sechs, sieben Minuten. Minuten, in denen nicht nur der Kieler Innenblock malocht, bis sich alle Kieler Balken biegen, sondern auf dem linken Flügel auch die defensive Außenzange aus Rune Dahmke und Magnus Landin. Da wird geschoben und gedrückt, wird jeder Ballgewinn gefeiert, werden die 6204 im weiten Rund angeheizt. „Wir hatten vor dem Spiel einige Probleme, aber am Ende bin ich glücklich, wie die Jungs gefightet haben“, sagt Trainer Filip Jicha nach dem Abpfiff. Nach den letzten Minuten, in denen HBC-Linkshänder Linus Persson noch „eine Chance, das Spiel zu gewinnen“ sah, aber auch: „Wir haben in den letzten Minuten zu viele Fehler gemacht.“

Dem THW Kiel gelingt der erste Sieg gegen Nantes überhaupt

Minuten, in denen sich Pekeler nach jedem Abpraller streckt (34:31/54.), Nikola Bilyk zuerst sehenswert auf Rune Dahmke weiterleitet (36:32/58.), um dann seine fantastische Leistung mit Treffer Nummer zehn zu krönen (37:32/59.). Minuten, in denen Nantes nicht viel gelingt. Irgendwie wird es dann doch noch ein historischer Abend, denn das finale 37:33 ist nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden der erste Kieler Sieg gegen den HBC Nantes überhaupt. Am Sonntag (16.05 Uhr) gibt die MT Melsungen in der Handball-Bundesliga ihre Visitenkarte in Kiel ab.