﻿THW Kiel: Geschäftsführer Viktor Szilagyi zieht zufrieden Zwischenbilanz

Kiel. Nach dem 36:29 gegen GWD Minden, dem 31. Pflichtspiel der Saison als Jahresabschluss, zog Viktor Szilagyi, Geschäftsführer des Handball-Rekordmeisters THW Kiel zufrieden Hinrundenbilanz. „Ich schaue positiv zurück, weil wir in allen Wettbewerben noch Chancen haben“, sagte der Österreicher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den 44-Jährigen war die Saison 2022/2023 bisher nicht gerade arm an Highlights: „Sicherlich gehört das Auswärtsspiel in Magdeburg dazu, das eine überragende Leistung war. Der Supercup-Sieg und auch die beiden Auftritte in Kielce und Barcelona waren besondere Spiele, bei denen leider keine Punkte rausgekommen sind, bei denen wir aber gezeigt, haben, dass wir auch auswärts starke Leistungen bringen können“, sagte Szilagyi.

Lesen Sie auch

Zugleich schaute der Kieler Manager auch mit einem kritischen Blick zurück auf die vergangenen vier Monate seit dem 36:33-Supercuptriumph am 31. August – mit einer Dauerbelastung und Partien im Schnitt alle 3,8 Tage. „Wir haben nicht die Konstanz in unser Spiel gekriegt. Dafür gibt es genug Gründe, die man nicht steuern kann – zum Beispiel immer wieder verletzungsbedingte Ausfälle.“ So kehrten Sander Sagosen und Hendrik Pekeler erst spät im Laufe der Hinrunde ins Geschehen zurück, fielen mit Sven Ehrig (Kreuzbandriss), Steffen Weinhold (Teilruptur Kreuzband) sowie Shootingstar Eric Johansson (Mittelhandbruch) immer wieder Spieler langfristig aus. Auch die beiden Linksaußen Magnus Landin und Rune Dahmke konnten teilweise – im Oktober phasenweise sogar zeitgleich – nicht eingesetzt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tiefpunkt Derbyniederlage in Flensburg

Trotzdem sei, so Szilagyi, „noch ein bisschen mehr möglich“ gewesen. „Gerade in der Champions League. Da haben wir uns direkt mit dem ersten Auswärtsspiel in Celje (36:38, d. Red.) eine Hypothek auferlegt.“ Absoluter Tiefpunkt war für den Österreicher die krachende Derbyniederlage in Flensburg (23:36): „Das war das absolut Negative. Das hängt schon noch nach. Und das tut auch nicht gut, da so eine historische Niederlage zu kassieren. Aber wir wussten, dass es ein schwieriges Halbjahr wird, gerade weil wir nicht wussten, wann Peke (Hendrik Pekeler, d. Red.) und Sander (Sagosen, d. Red.) zurückkommen.“