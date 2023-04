﻿30:26 in Gummersbach – THW Kiel erobert Tabellenspitze zurück

Jetzt grüßt der THW Kiel in der Handball-Bundesliga wieder von der Spitze. Am Sonntag siegten die Zebras auswärts beim VfL Gummersbach mit 30:26 (12:10). Bester Kieler Schütze in einer hitzigen Partie war Niclas Ekberg mit sieben Toren. Für Freude sorgte ein besonderes Comeback.

Gummersbach. Der THW Kiel ist wieder Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Die Füchse Berlin hatten spielfrei, der SC Magdeburg lässt einen Punkt in Melsungen, jetzt sind die Top Vier mit je 24 Partien wieder im Gleichschritt. Und diesen Sprung nach oben wollten sich die Zebras am Sonntag beim VfL Gummersbach nicht nehmen lassen, setzten sich mit 30:26 (12:10) durch. Steffen Weinhold feierte sein Comeback, Niclas Ekberg traf siebenmal, Heimatgefühle im Oberbergischen.

Der Weg durchs Bergische Land in die Heimat des Handballs zum VfL von 1861 ist hügelig und mündet auf dem Heiner-Brand-Platz Nummer 1 – legendär. Nach drei Ehrenrunden in Liga zwei ist Brands Altmeister zurück im Oberhaus, feiert Handballfeste in der schmucken Schwalbe-Arena und möchte nun also auch dem Rekordmeister in die Suppe spucken. Frei nach dem Motto „Hier ist unsere Heimat, nicht eure!“.

Dominik Mappes wird beim VfL Gummersbach schmerzlich vermisst

Mit einem Sieg in Leipzig konnte der VfL gerade erst am Donnerstag die Durststrecke des Jahres 2023 überwinden, will auf der oberbergischen Schussfahrt Tempo aufnehmen, vermisst allerdings schmerzlich seinen rippenlädierten Spielmacher Dominik Mappes, der mit 97/30 Toren auch als Vollstrecker fehlt.

Beim THW Kiel steht sehr zur Freude von Fans und Followern Steffen Weinhold im Kader. Der Linkshänder hatte sich im Hinspiel im November einen Teilriss des hinteren Kreuzbandes im linken Knie zugezogen, laborierte dann nach fünf im Februar absolvierten Partien an einer Schulterverletzung. In Minute 16 steht der 36-Jährige dann auch schon auf dem Feld. Gummersbach liegt mit 7:3, wenig später mit 8:3 vorn (18.). Die Wurfschwäche der Kieler ist eben doch nicht vollends überwunden. Tibor Ivanisevic im Kasten des Gastgebers pariert bis zur Pause zehn Bälle, darunter drei Siebenmeter.

Steffen Weinhold stabilisiert und strukturiert das Spiel des THW Kiel

Weinhold soll stabilisieren, strukturieren. Es geht ruppig zur Sache. Der eingelaufene Rune Dahmke gerät mit Tilen Kodrin aneinander – griechisch-römisch. Weil Eric Johansson so gar nicht ins Spiel fand, trifft jetzt Sander Sagosen zum 4:8 aus Kieler Sicht (19.), danach erfüllt Weinhold per Dreher und Eins-gegen-Eins zweimal die in ihn gesetzten Hoffnungen (6:8/21.). Jetzt kommen die Zebras auch ins Tempo, ins Umschalten, bestrafen Gummersbach im Gegenstoß, nach Nikola Bilyks Pirouette ist das Siel vom 3:8 zum 11:8 mit einem 8:0-Lauf komplett gedreht. Aber Achtung! Die Schützlinge von THW-Cheftrainer Filip Jicha profitieren von einer Fülle an technischen Fehlern der Gummersbacher (zehn bis zur Pause), denen die Bälle durch die Finger gleiten.

Einen Wurf des blassen Nationalspielers Julian Köster kann der erneut glänzend aufgelegte Niklas Landin lässig parieren, am Ende ist die Kieler 12:10-Führung irgendwie alles: verdient, standesgemäß und schmeichelhaft. Wer denkt, dass Härte und Wucht in diesem „Spitzenauswärtsspiel“ (Jicha) nach der Pause nachlassen, sieht sich getäuscht. VfL-Trainer Gudjón Valur Sigurdsson sieht bis zum 19:19 (45.) eine Mannschaft, die „robust deckt, sich selbst übertrifft – ich bin einfach nur stolz“.

Nach der Pause entgleitet den Unparteiischen die Partie

Es bleibt „hart, aggressiv, so wie erwartet“ (Weinhold). Auch, weil den Schiedsrichtern die Partie entgleitet. Es hagelt Zeitstrafen, erst Ellidi Vidarsson (45.), dann Miro Schluroff (48.) müssen mit Rot auf die Tribüne, Niklas Landin kann sich nicht zügeln, ebenso wie Filip Jicha, der am Ende des Spiels wie ein Vulkan auf Beleidigungen aus dem Publikum reagiert. Dabei ist das Spiel zu diesem Zeitpunkt längst entschieden. Entschieden von Führungsspielern wie Sander Sagosen oder dem klugen Nikola Bilyk, von einem defensiv wie offensiv bärenstarken Hendrik Pekeler. Aber auch von Niclas Ekberg, der sich auch von kurioserweise drei verworfenen Siebenmetern nicht entmutigen, nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Ein von Domagoj Duvnjak abgeschlossener Tempogegenstoß (27:22/53.) bedeutet die Entscheidung. „Wir haben uns wie eine Top-Mannschaft zurück ins Spiel gearbeitet, alle waren bereit, über Grenzen zu gehen“, schwärmt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi nach dem Schlusspfiff. Filip Jicha ist „einfach nur stolz – aber die Tabellenführung ist nur eine schöne Momentaufnahme“.

Am Ende steht ein 30:26 für den THW Kiel auf der Anzeigetafel, der nach einer warmen Mahlzeit noch am Abend gen Heimat aufbricht. Die Heimat des Tabellenführers der Handball-Bundesliga ist – Kiel.