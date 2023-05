﻿THW Kiel siegt gegen Hannover-Burgdorf: Handball-Party und ein Wermutstropfen

Kiel. Der THW Kiel hat mit einem 33:23 (20:14)-Heimerfolg gegen die TSV Hannover-Burgdorf die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga gefestigt. 10 285 Zuschauer in der Wunderino-Arena sahen erst einen seriösen, dann einen sich in Spiellaune hochschaukelnden Rekordmeister. Beste Werfer waren Sander Sagosen und Niclas Ekberg mit je sieben Toren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spitzenspiele am Sonntagnachmittag sind in Kiel zur Gewohnheit geworden: Nach Berlin, Magdeburg und Flensburg ist mit den „Recken“ der Tabellensechste zu Gast. Das Team von Ex-Bundestrainer Christian Prokop will Stolperstein im Meisterrennen sein, spielt selbst ums internationale Geschäft, muss allerdings verletzungsbedingt auf Neu-Nationalspieler Renars Uscins und Linksaußen Vincent Büchner verzichten. THW-Cheftrainer Filip Jicha warnt dennoch vor einem unangenehmen Gegner, verlangt von seinen Spielern die nötige Ruhe auf der Platte. Dem Tschechen fehlt kurzfristig Nikola Bilyk. Den Österreicher plagen Adduktorenprobleme.

Hannover zwingt THW Kiel erst in komplizierte Würfe

Der THW beginnt im Innenblock mit Hendrik Pekeler und Petter Øverby, im Angriff zieht Miha Zarabec zwischen Sa­gosen und Harald Reinkind die Fäden. Im Tor startet mit Tomáš Mrkva einer der Gründe, warum die Kieler das Hinspiel bei den „Recken“ in der Schlussphase doch noch drehen konnten. Ihm gegenüber steht Ex-Zebra Dario Quenstedt, den zu Beginn eine aktive, sehr offensive Hannoveraner Abwehr gut aussehen lässt, die die Kieler weit vom eigenen Tor entfernt hält und in komplizierte Würfe zwingt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jicha reagiert, stellt beim Stand von 6:7 (11.) um, bringt im Angriff den siebten Feldspieler. Mit Øverby und Patrick Wiencek spielen nun zwei Kreisläufer und drängen so die Gäste-Abwehr zurück – Initialzündung für den THW. „Das Sieben-gegen-Sechs war ein Grundstein zum Erfolg“, sagt Torhüter Niklas Landin später, der ab Minute 21 das Kieler Tor hütet und zunächst kaum Würfe auf den Kasten bekommt. „In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit werfen sie kaum aufs Tor. Ich hatte das Gefühl, ich war noch gar nicht richtig im Spiel.“

Zuvor starten aber Niclas Ekberg (13., 15.) und Domagoj Duvnjak (15.) einen 3:0-Lauf, stellen auf 9:8 und lassen die Halle erstmals so richtig laut werden. Applaus auch in der 22. Minute, als der gefoulte Uladzislau Kulesh eine Duvnjak-Zeitstrafe verhindert – kein Gesichtstreffer, starke Fair-Play-Geste.

Aus 14:14 wird 20:14: THW Kiel geht mit Rückenwind in die Pause

Dann versuchen es die Gäste ebenfalls mit dem Sieben-gegen-Sechs, leisten sich jedoch Ungenauigkeiten und werden von der Kieler 3:2:1-Deckung böse bestraft. Der THW dreht auf, stellt binnen fünf Minuten von 14:14 auf 20:14. Und feiert das Comeback von Karl Wallinius (30.). Nur Quenstedt will nicht mitfeiern, pariert den an der Mauer vorbeigezogenen Freiwurf des Schweden. Halbzeit.

Aus der kommen die Kieler mit einem bärenstarken Keeper Landin, der besonders die bisher starken „Recken“-Außen Marius Steinhauser und Hannes Feise aus dem Konzept bringt. Der Däne zeigt zwölf seiner 14 Paraden nach dem Pausenpfiff. Und bildet so die Grundlage für Kieler Offensivlust: Als der eingesprungene Sagosen (51.) auf Sahne-Vorlage von Ekberg per Kempa das 28:21 erzielt, ist das Spiel entschieden – und die Handball-Party längst in vollem Gang. 31, 32, 33 zu 23: Ekberg besorgt den Zehn-Tore-Vorsprung (57., 59., 60.). Einziger Wermutstropfen: Eric Johansson verletzt sich an der linken Hand, muss raus. Noch gibt es keine Diagnose.

„Recken“-Trainer Prokop bemängelt nach Abpfiff: „Mit zehn Toren zu verlieren, ist für uns alles andere als schön. Das entspricht nicht der Leistung, die wir bringen können.“ Dagegen zeigt sich Jicha „sehr zufrieden mit dem, was wir ab der 20. Minute gemacht haben. Wir konnten super wichtige zwei Punkte einfahren und etwas für unser Torverhältnis tun“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Füchse Berlin und Magdeburg gewinnen auch: Meisterrennen bleibt spannend

Das Meisterrennen? Bleibt eng. Bereits zuvor haben die Füchse Berlin endgültig den Dreikampf eröffnet, Flensburg mit elf Gidsel-Toren 37:33 besiegt und von den Top Drei distanziert. Auch Magdeburg gibt sich beim 23:21 gegen den Bergischen HC keine Blöße, bleibt den Zebras auf den Fersen.

Für den THW geht es jetzt Schlag auf Schlag: Nur eine richtige Trainingseinheit bleibt, bis es am Mittwoch (20.45 Uhr) in der Champions League zum Gipfeltreffen mit Paris Saint-Germain kommt. Drei Tage später treten die Kieler in der Bundesliga beim TVB Stuttgart an.