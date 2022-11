﻿Großer Kampf, aber keine Punkte für THW Kiel in Barcelona

Bitterer Abend für den THW Kiel: Nachdem die Zebras vor großer Kulisse über weite Strecken der Partie beim FC Barcelona in Führung lagen und auch personellen Rückschlägen trotzten, kippte das Spiel in den Schlussminuten in einen 26:24 (13:13)-Sieg für den Titelverteidiger. Auch die Schiedsrichterinnen boten Diskussionsstoff.

Harald Reinkind war durch den verletzungsbedingten Ausfall von Steffen Weinhold als Dauerbrenner im rechten Rückraum des THW Kiel gefragt und erzielte in Barcelona vier Tore.

Barcelona. Für Barcelona ist dieser letzte November-Mittwoch ein Feiertag. Mit coronabedingter Verspätung hat sich der Klub diesen Klassiker gegen den THW Kiel ausgesucht, um eine seiner großen Vereinslegende offiziell zu verabschieden: Victor Tomás, langjähriger Kapitän der Katalanen, seit seinem 13. Lebensjahr im rot-blau gestreiften Trikot auf der linken Außenbahn unterwegs, 2020 wegen Herzproblemen dazu gezwungen, seine Karriere zu beenden. Sein Jersey mit der Nummer 8 wird nach der Partie feierlich in die Hall of Fame des Vereins aufgenommen.

Dafür sind rund 5000 Menschen ins Palau Blaugrana gekommen, darunter Legenden-Weggefährten wie auch Filip Jicha, der hier von 2015 bis 2017 gemeinsam mit Tomás spielte, nun aber zumindest während der 60 Pflichtspiel-Minuten so etwas wie ein Party-Crasher sein will.

THW Kiel mit Blitzstart zum 3:0

In den ersten Minuten direkt vor der dauerhüpfenden und -singenden Ultra-Kurve ist das vor allem Niklas Landin mit drei schnellen Paraden die den Weg zur 3:0-führung der Zebras (5.) ebnen.

Dann schießt Dika Mem Barcelona ins Spiel und ab dem 3:3 (9.) entspinnt sich eine Partie zwischen zwei Teams mit hochkarätiger Spielanlage, vielen Ideen, abereben auch zwei gut gebrieften Abwehrreihen, die Fehler provozieren.

Miha Zarabec fällt mit Verdacht auf Wadenzerrung aus

Stets legen die Kieler einen Treffer vor, trotzen dem erneut starken Gonzalo Perez de Vargas im Barca-Tor und weiteren personellen Rückschlägen: Miha Zarabec humpelt beim Stand von 9:8 mit Verdacht auf Wadenzerrung vom Feld, also gibt Sander Sagosen sein Champions-League-Comeback – der 13:13-Halbzeitstand ist leistungsgerecht

Hastig geht’s weiter, knapp fünf Minuten wild hin und her, bis Rune Dahmke per Gegenstoß das erste Tor im zweiten Durchgang erzielt. Der THW ist wach, beim Zurücklaufen im Sieben-gegen-Sechs auf Zack. Baca nicht ganz, lässt Chancen auf Treffer ins leere Tor aus. Unter anderem kann sich Harald Reinkind als Keeper vor dem eigenen Kreis auszeichnen, bevor Duvnjak und Ekberg per Siebenmeter auf 19:16 erhöhen (43.)

Doch Barcelona lernt dazu – sechs Minuten später gleicht Dika Mem nach Kieler Ballverlust im Überzahl-Angriff zum 20:20 aus, im Palau Blaugrana herrscht Fußball-Stimmung. Zurecht, denn auf dem Feld gibt’s Showeinlagen. Wie die von Sagosen, der nach einem missglückten Anspiel auf Pekeler am Kreis mit einem Hechtsprung den Ball zurückerobert. Der THW Kiel will mit allem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln seinen ersten Sieg in Barcelona seit 2009.

Ungerechtfertigte Rote Karte gegen Wiencek in heißer Schlussphase

Auch nachdem Haniel Langaro rund zehn Minuten vor Schluss Barcelona beim 22:21 erstmals wieder in Führung wirft. In der Abwehr schinden nun Wiencek. Pekeler und Duvnjak nebeneinander gegen den vom Slowenen Domen Makuc als Regisseur vitalisierten Barcelona-Angriff. Längst hat die Intensität dieser Partie Final-Qualität.

FC Barcelona – THW Kiel 26:24 (13:13) FC Barcelona: Pérez de Vargas (1.-60. Minute/14 Paraden), Nielsen (bei einem 7m/0) – Carlsbogård, Mem 4, Ariño 3, Wanne 3/1, Janc 1, N’Guessan 3, Gómez 3, Petrus, Cindric, Makuc 6, Langaro 1, Richardson 1, Fabregas 1, Frade. THW Kiel: N. Landin (1.-60. Minute/ 10/2 Paraden), Mrkva (n.e.) – Duvnjak 1, Sagosen 1, Reinkind 4, M. Landin 1, Øverby, Wiencek, Ekberg 5/5, Pabst n.e., Fraatz 1, Dahmke 3, Zarabec, Wallinius 1, Bilyk 4, Pekeler 3. Schiedsrichterinnen: Charlotte Bonaventura/Julie Bonaventura (Frankreich) – Strafminuten: FCB 4 (Gómez, Janc), THW 14 (2x Pekeler, Duvnjak, Sagosen, 2x Øverby, Dahmke) – Disqualifikation: Wiencek (59./THW/grobes Foul) – Siebenmeter: FCB 3/1 (N. Landin pariert Gómez und Wanne), THW 5/5 – Spielfilm: 0:3, 4:4 (11.), 7:9, 10:10 (22.), 13:13 – 13:15, 16:19 (43.), 20:21, 22:23 (53.), 25:23, 26:24 – Zuschauer: 4636 im Palau Blaugrana in Barcelona.

Und wie in einem würdigen Finale fällt auch die Entscheidung erst in der den letzten Minuten. Sechs Minuten vor Schluss stolpert Bilyk im Angriff und Ludovic Fabregas erzielt im Gegenzug die erste Zwei-Tore-Führung der Spanier (25:23). Nun läuft die Zeit für Barcelona – genau wie eine folgenschwere Fehlentscheidung der französischen Schiedsrichterinnen. Sie schicken Patrick Wiencek mit Rot vom Feld – für nicht mehr als einen deftigen Zusammenprall mit Makuc. Erinnerungen an das Hinspiel (30:30) werden wach. Auch vergangene Woche fehlte der Abwehr-Fels in den letzten entscheidenden Minuten wegen einer umstrittenen Zeitstrafe.

So bleibt der couragierte Kampf der Kieler dieses Mal ohne Punkt als Belohnung. „Wir haben 60 Minuten Kampfgeist gezeigt“, konstatiert Petter Overby. Und Filip Jicha sagt: „Wenn man hier mit so einer Atmosphäre gewinnen will, muss man auch die besten Unparteiischen dabei haben. Die Jungs sind traurig, weil sie es greifbar nah hatten. Aber wir werden uns schütteln und gut regenerieren.“