﻿Hat das Warten für Tomáš Mrkva und Petter Øverby beim THW Kiel ein Ende?

Kiel. So souverän wie der THW Kiel am Sonnabend den Tabellensechsten HSV Hamburg aus dem Weg räumte, scheint die 23. Meisterschaft des Handball-Rekordchampions in greifbarer Nähe. Doch die Zebras sind gewarnt – vor allem die Fußballfans in ihren Reihen.

Denn natürlich hatten die Spieler des THW Kiel auf dem Weg nach Hamburg das Meisterschafts-Drama um Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga verfolgt. Registriert, wie die Schale am letzten Spieltag statt zur Riesensause auf dem Dortmunder Borsigplatz doch noch in die Hände des FC Bayern München wanderte.

Und so war THW-Trainer Filip Jicha „froh und erleichtert“, als nach dem 34:30 (20:16)-Sieg des THW Kiel gegen den HSV Hamburg die viertletzte Hürde im Saison-Endspurt erfolgreich genommen war. Der Tscheche bedient sich dieser Tage nach nunmehr 53 Pflichtspielen der Kieler gerne einer Leichtathletik-Metapher: „Wir sind schon einen Marathon gelaufen. Ich werde jetzt alles von meiner Mannschaft fernhalten, was nun auf uns zukommt. Wir werden uns nur auf Handballspielen konzentrieren – das ist die Aufgabe für die kommende Woche.“

Meisterschaft mit dem THW Kiel würde langes Warten für Mrkva und Øverby beenden

Eine, die auch die Neuzugänge bereits verinnerlicht haben, für die der Liga-Triumph die erste deutsche Meisterschaft ihrer Karriere bedeuten würde. Tomáš Mrkva zum Beispiel, der 13 Jahre nach seinem Bundesliga-Debüt mit dem ASV Hamm erstmals die Hände nach der begehrten Schale ausstreckt und in Hamburg mit seinen Paraden dafür sorgte, dass die Zebras trotz starkem Gegner nie richtig zittern mussten. Nach der Zweitliga-Meisterschaft mit HBW Balingen-Weilstetten 2019 wäre der Bundesliga-Titel der größte seiner Karriere.

Erst- und Zweitliga-Meister – „Das können nicht viele von sich sagen“, weiß der Tscheche und gibt zu: „Man fühlt ein bisschen Kribbeln.“ Aber Mrkva wäre nicht, wo er nun ist, wenn er sich Tagträumen hingeben würde. „Ich bin erfahren genug, dass ich das ausblenden kann, auch wenn es ein Riesending wäre. Ich konzentriere mich auf meine Leistung und darauf, der Mannschaft zu helfen. Wir wollen noch drei schwere Aufgaben lösen. Wenn wir das tun, können wir feiern.“

Sein jüngster Ex-Klub, der Bergische HC, ist kommenden Sonntag die nächste. Es folgen ein Heimspiel gegen die gegen den Abstieg spielende HSG Wetzlar (7. Juni) und das Saison-Finale bei Frisch Auf Göppingen am 11. Juni.

THW Kiel im Titel-Endspurt: Durchziehen, und zwar mit Stil

„Es wäre schön, mit der Gewissheit nach Göppingen zu fliegen, dass wir die Bundesliga gewinnen, auch wenn wir dort mit 30 Toren verlieren sollten“, sagt Petter Øverby. Auch der Norweger erlebt den Endspurt nach fünf Jahren in Erlangen mit dem THW Kiel nun erstmals ganz an der Spitze der Tabelle. „Ich habe zwar Schmerzen in jedem Gelenk, aber die merke ich fast nicht mehr, sobald ich die Schuhe binde. Man sieht, das Ziel ist so nah dran“, sagt er, für den in einem deutschen Meistertitel auch so etwas wie der Lohn für jahrzehntelanges Training liegen würde.

„Das wäre der größte Titel überhaupt in meiner Karriere. Er würde mir alles bedeuten“, sagt der Kreisläufer. „Man hat 20 Jahre als Handballer gearbeitet – auch wenn ich damals noch nicht wusste, dass es mich hier hinführen würde. So einen Titel kann man sich nicht selbstverständlich verdienen. Alles muss passen, damit man so etwas erleben kann.“

Auch Øverby mahnt deshalb mit Blick auf die Niederlagen gegen Lemgo und Leipzig in dieser Saison: „Wir haben zweimal gegen Mannschaften aus dem starken Tabellenmittelfeld verloren. Wir müssen weiter unsere Leistung bringen, der THW Kiel sein, um den Titel zu holen.“

Dass der Meister-Druck sich zu diesem Zeitpunkt der Saison noch negativ auswirken könnte, glaubt der 31-Jährige aber nicht. „Je näher das Ziel kommt, desto einfacher wird es, sich nur auf das nächste Spiel zu konzentrieren. Wenn man weiß, Magdeburg lauert noch, kann man nicht einfach Punkte liegenlassen“, sagt er. „Wir wollen das jetzt durchziehen – und zwar mit Stil.“

