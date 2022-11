﻿Zwischen Perfektion und Bangen: THW Kiel holt „Big Points“ in Magdeburg

Nach 45 Minuten Handball nahe an der Perfektion musste der THW Kiel um Steffen Weinhold (links) und Niclas Ekberg beim SC Magdeburg doch noch zittern. Sein 34:33-Sieg über den deutschen Meister war der vierte in Folge gegen den SCM.

Magdeburg. „Vizemeister ist nur der THW“, schallte es aus rund 6500 Kehlen in der Magdeburger Getec-Arena, als der THW Kiel nach seinem am Ende nur noch knappen 34:33 (19:16)-Sieg bei Meister SC Magdeburg mit seinen rund 100 mitgereisten Fans zwei „Big Points“ in der Handball-Bundesliga feierte.

Doch dieser Hinweis auf den Ist-Zustand ließ die Zebras nach 60 Minuten Handball-Achterbahn mit für sie verdient glücklichem Ausgang kalt. „Heute ist mir alles egal, Wir haben zwei Punkte in Magdeburg geholt. Das hätte ich vor dem Spiel sofort unterschrieben, egal wie das Ergebnis ist“, jubelte Linksaußen Rune Dahmke nach einer hitzigen Schlussphase, in der Magdeburg den komfortablen Kieler Vorsprung von 26:18 (41.) beinahe noch in einen Punkt umgemünzt hätte.

THW Kiel nach Minuspunkten nun auf Platz zwei der Handball-Bundesliga

Nikola Bilyk sprach von einem Spiel „mit allen Höhen und Tiefen“, THW-Kapitän Domagoj Duvnjak jubilierte: „Wir haben 50 Minuten einen fantastischen Handball gespielt.“ Und THW-Trainer Filip Jicha betonte: „Das ist ein hart erarbeiteter Sieg mit unglaublicher Qualität. Hier in Magdeburg so eine Leistung abzuliefern, ist einfach stark, sensationell und kann enorm stolz machen.“

Nach dem vierten Sieg gegen den SC Magdeburg in Folge ist der THW Kiel nun mit seinen vier Minuspunkten das zweitbeste Team der Liga hinter den Füchsen Berlin (-3).

Wie hitzig es im Bördeland zugehen kann, wussten die Kieler nur zu gut. Und hatten sich offenbar vorgenommen, das spiel so cool wie die in Teilen bereits überfrorene Elbe vor den Toren der Arena zu bestreiten. Das gelang zunächst hervorragend.

THW-Angriff startet mit überragender Präzision

Mit grandioser Präzision übergaben sich Patrick Wiencek und Petter Øverby die Magdeburger Rückraum-Wühler Gisli Kristjánsson und Omar Ingi Magnusson – und machten sie nahezu unschädlich, zumal. Phlipp Weber, vor dem Anpfiff noch für seine Vertragsverlängerung bis 2028 gefeiert, leistete sich vor allem Stürmerfouls und Fehlpässe und hatte damit seinen Anteil daran, dass der THW Kiel den frühen 0:2-Rückstand unter Regie von Domagoj Duvnjak beim wuchtigen Bilyk-Treffer zum 6:4 (10.) gedreht hatte.

Dabei setzten die Zebras nicht auf Dauer-Turbo im Angriff, sondern setzten mit bedachten Tempowechseln und souveränem Timing abwechselnd Rune Dahmke auf Linksaußen, Patrick Wiencek am Kreis oder Nikola Bilyk und ab der 16. Minute auch Eric Johansson im Rückraum in Szene.

Als Magdeburg die Chance auf den 13:13-Ausgleich (25.) hatte, war Niklas Landin zur Stelle, anschließend bauten die Zebras ihre Führung bis zur Pause auf 19:16 aus – die Folge einer immensen Angriffs-Erfolgsquote von 73 Prozent, die Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert ratlos zurückließ: "Ich habe in der Pause auf mein Statistik-Board geguckt und da war alles grün, die Angriffsquote von 70 Prozent super. Aber Kiels war eben noch besser", konstatierte er später.

Eric Johansson glänzt mit acht Toren

Das blieb auch zu Beginn der zweiten Hälfte so, in der Eric Johansson (8 Tore), zuletzt mit Adduktorenproblemen geschont, wie entfesselt aufspielte. Erst bediente der 22-Jährige Wiencek am Kreis zur ersten Fünf-Tore-Führung der Kieler, dann rettete er mit vollem Körpereinsatz einen Pfostenkracher von Harald Reinkind vor dem Aus und legte mit einem Zehn-Meter-Wurf aus dem rechten Rückraum und trotz zeitstrafenwürdigem Foul von Magnus Saugstrup zum 24:18 und eine Landin-Parade später zum 25:18 (40.) nach.

Geballte Jubelfäuste im Kieler Block, Stille im grün-roten SCM-Rund, Auszeit Magdeburg und ein Appell von Wiegert an den Charakter seiner Mannschaft. Und der wirkte. Mit nun erfolgreich erzwungenen Stürmerfoul-Pfiffen und einer offensiven Abwehr, die dem THW Kiel immer wieder den Ball aus den Fingern spitzelte, setzte Magdeburg zur Aufholjagd an.

Während der THW Kiel versuchte, im Sieben-gegen-Sechs die Kontrolle wiederzuerlangen, sorgten Magdeburgs Treffer ins leere Kieler Tor beinahe für einen Momentum-Shift: Als Gisli Kristjánsson an Harald Reinkind vorbeiwuselte und sechs Minuten vor Schluss auf 28:31 verkürzte, hielt es keinen SCM-Fan mehr auf seinem Sitz. Zumal mit Nikola Portner nun zumindest einer der bis dato schwachen Magdeburger Keeper Paraden verzeichnen konnte.

SC Magdeburg – THW Kiel 33:34 (16:19) SC Magdeburg: Portner (1.– xxx,/ 7 Paraden), Jensen (/1), – Meister, Chrapkowski n.e., Musche n.e., Kristjánsson 6, Pettersson 1, Magnusson 9/5, Hornke 6, Weber, Mertens 5, Saugstrup 5, Bezjak 1, O’Sullivan, Smits, Damgard 1. THW Kiel: N. Landin (1.-60./11), Mrkva (bei zwei Siebenmetern/0) – Duvnjak 1, Reinkind 1, M. Landin n.e., Øverby, Weinhold 2, Wiencek 6, Ekberg 5/3, Fraatz n.e., Johansson 8, Dahmke 3, Zarabec 1, Wallinius n.e., Bilyk 7, Pekeler. Schiedsrichter: Hanspeter Brodbeck/Simon Reich (Heppenheim/Fellbach) – Strafminuten: SCM 8 (Magnusson 2 x Saugstrup, O’Sullivan), THW 10 (2x Øverby, 2x Weinhold, Wiencek) – Disqualifikation: Wiencek (THW/59./grobes Foul) – Siebenmeter: SCM 5/5, THW 3/3 – Spielfilm: 2:0, 3:5 (9.), 6:6, 9:12, 12:13, 15:19 (30.), 16:19 – 18:26 (40.), 21:26, 25:30, 28:31 (53.), 30:33, 32:33 (59.), 33:34 – Zuschauer: 6600 in der Getec-Arena in Magdeburg.

Rote Karte: Wiencek muss in der Schlussphase tatenlos zusehen

So kam Magdeburg nach einer Portner-Parade gegen Weinhold eineinhalb Minuten vor Schluss in Ballbesitz, Patrick Wiencek griff gegen Kristjánsson zu beherzt zu und langte in den Wurfarm des Isländers – Rot. „Eine Katastrophe, ich habe nur gebetet, dass nichts schiefgeht“, beschrieb er sein Leiden in der Zitter-Phase der Partie, in der Omar Ingi Magnusson per Siebenmeter auf 32:33 verkürzte. Erlösung verschaffte den Kielern Nikola Bilyks siebter Treffer. „Da war ich der Einzige im Magdeburger Block, der aufgesprungen ist“, sagte Wiencek.

Während die Gefühlslage nach der letztlich nicht belohnten Aufholjagd bei Bennet Wiegert „nicht so gut“ war, genossen die Kieler den Sieg – allerdings nicht ganz ohne Selbstkritik. „Das ist ein wunderschönes Gefühl, eine Riesengroße Erleichterung“, sagte Nikola Bilyk. „Aber wir müssen ganz ehrlich sein und die letzten 15 Minuten analysieren – das müssen wir deutlich besser machen.“