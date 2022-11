﻿Ist der THW Kiel bereit für den Super-November?

Ausgerechnet vor dem am engsten getakteten Monat im Handball-Jahr 2022 ist der THW Kiel nicht ganz er selbst. Das 36:36 (17:16) gegen Aalborg in der Champions League war ein Schritt in die richtige Richtung. Aber reicht das für den Super-November? Was den Zebras Hoffnung macht – und was weiterhin Sorgen.

Kiel. Der Champions-League-Punkt durch das 36:36 (17:16) gegen Aalborg am Mittwoch beschäftigte die Handballer des THW Kiel nicht lange. Wichtig war ihnen vor allem eines: „Wir haben ein bisschen Lockerheit in Beine und Köpfe zurückbekommen“, sagte Regisseur Miha Zarabec. Spielerische Schönheit erwarten die Kieler im Super-November mit insgesamt neun Partien nicht von sich – dafür aber ein hohes Maß an Aufopferungsbereitschaft.

Weitere acht Spiele liegen in den kommenden vier Wochen vor dem THW Kiel. Zunächst in der Bundesliga zu Hause gegen den schwächelnden TBV Lemgo Lippe (Sonnabend, 20.30 Uhr), gegen Ende des Monats aber auch die Kracher in der Liga beim SC Magdeburg und in der Königsklasse gegen den FC Barcelona. „Wir wissen seit Anfang der Saison, dass das sehr schwer wird“, sagt THW-Trainer Filip Jicha, der die kommenden Wochen „ohne Emotionen“ angehen will. „Emotionen sind eine Last. Jetzt kommt die Phase, in der man alles reinwerfen muss.“

THW-Trainer Jicha: „Leistungsträger müssen funktionieren“

Deshalb folgten auf den kampflosen Auftritt in Nantes (30:38-Niederlage) vergangene Woche Tage harten Trainings und mit Grundsatzgesprächen. "Die letzte Woche war nicht einfach", sagt Zarabec. "Man hat uns gegen Aalborg angemerkt, dass wir Angst hatten, weitere Fehler zu machen und wieder zu verlieren." Gleichzeitig mache das Spiel gegen den dänischen Top-Klub Hoffnung: "Am Ende haben wir uns gut präsentiert. Es ist wichtig, dass wir den Handball genießen, das haben wir heute gemacht. Jetzt sind wir wieder ein bisschen zurück."

Ein bisschen – denn längst nicht alle Leit-Zebras fanden zu ihrer gewohnten Form. Mit Niclas Ekberg (zwei vergebene Siebenmeter und ein Lattentreffer im Tempogegenstoß), der auf für einen Außen schwache 33 Prozent Erfolgsquote kam und Niklas Landin, der nur einen Ball parierte, erwischten zwei Leistungsträger einen schwachen Tag. Auch Harald Reinkind (5 Treffer aus elf Versuchen) steigerte sich erst im Laufe der Partie. Zudem hatte die Abwehr Mühe mit den schnellen Aalborger Kreuzbewegungen.

Lichtblick Johansson nun auch Siebenmeterschütze

„Kein Wunder“, findet Trainer Filip Jicha. „Wir haben durch unsere fünf Verletzten weniger Möglichkeiten und dadurch natürlich einen Qualitätsverlust. Wir sind in der Phase der Saison, in der man durch eine harte Zeit geht. Manche unserer Spieler erleben das jetzt zum ersten Mal, einige haben schon Angst davor. Aber wer nicht leidet, kann auch nicht genießen. Wir müssen Ruhe bewahren – und die Leistungsträger müssen funktionieren.“

Zu denen zählt längst auch Eric Johansson. Der 22-jährige Schwede (9 Tore) scheint vor Selbstvertrauen zu strotzen, übernahm nach Ekbergs Fehlversuchen und in verletzungsbedingter Abwesenheit von Magnus Landin und Sander Sagosen auch die Strafwürfe. Ein spontaner Einfall von Christian Sprenger. „Der hat mir ins Ohr gebrüllt: ,Lass Eric werfen’“, berichtete Jicha. „Und da höre ich natürlich auf meinen Co-Trainer...“

THW-Regisseur Miha Zarabec: „Jetzt gilt es, eine Mannschaft zu sein“

Die Verantwortung dafür, im November keine Titelchancen zu verspielen, sieht Zarabec bei jedem einzelnen Zebra. „Jetzt gilt es, eine Mannschaft zu sein. Wir brauchen die Energie von allen auf dem Feld und auf der Bank“, sagt der Slowene, der sich auch der Wirkung der Kieler Formschwankungen auf die Konkurrenz bewusst ist. „Alle sehen, dass sie jetzt die Chance haben, uns zu überraschen.“

Während die Plätze eins und zwei in der Gruppenphase der Champions League für den THW Kiel in weite Ferne gerückt sind, ist das Weiterkommen nicht in Gefahr. Auch in der Bundesliga sind die Kieler bei bisher einer Niederlage beim Tabellenführer Füchse Berlin im Soll. In der Liga ist der Druck aber ungleich höher. „Wir dürfen keinen Punkt mehr verlieren, das wissen wir alle“, sagt Zarabec. „Wir sind eine Mannschaft, die überall gewinnen kann. Aber wir müssen uns jetzt mal wieder belohnen und gewinnen.“

Auch deshalb sei die Partie gegen den Tabellen-15. Lemgo am Sonnabend wichtig. „Das ist das Gute daran, dass in diesem Sport alle zwei, drei Tage ein neues Spiel kommt. Wir brauchen Punkte, die uns Lockerheit bringen.“