﻿Aus im Viertelfinale: Viele Fehler verhindern das THW-Wunder von Paris

Paris. Vier Tore, so groß war die Hypothek aus der 27:31-Niederlage des THW Kiel gegen Paris Saint-Germain von vor einer Woche. Eine Zahl, die an diesem Abend eine Nummer zu groß für die Zebras war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das zeigte sich schon direkt zu Beginn, als PSG-Keeper Yannick Green Miha Zarabec den ersten Wurf abkaufte, die Kieler schnell mit 1:3 in Rückstand gerieten, der Druck stieg. Auch der von den Rängen. Denn die PSG-Ultras, eigentlich wegen Differenzen mit der dominierenden Fußballabteilung im Streik, hatten ihren Groll für vergessen erklärt und bezogen in Minute sieben feiernd Position auf der Tribüne.

THW Kiel lief immer einem Rückstand hinterher

Da lag Paris durch seinen perfekt eingespielten Rückraum um den Riesen Dainis Kristopans, den wieselflinken Luc Steins (THW-Abwehr-Recke Hendrik Pekeler: „Ihn haben wir einfach nicht in den Griff gekriegt“) und den dynamischen Elohim Prandi mit 6:4 in Front. Und auch wenn sich den Kielern Chancen boten, auszugleichen oder erstmals in Führung zu gehen – es klebte ihnen das Pech an den Fingern: Siebenmeter-Parade von Andreas Palicka gegen Magnus Landin, Missverständnis zwischen den Routiniers Domagoj Duvnjak und Niclas Ekberg auf dem Weg zu dem, was der 9:10 Anschluss hätte sein können. Schritte von Sander Sagosen. „Heute war alles oder nichts, und leider war heute nichts“, konstatierte der Norweger im Anschluss an die Partie, in der die Kieler immer weiter ihrem Rückstand hinterher liefen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Yannick Green (11 Paraden) war zunächst ein größerer Faktor als das Kieler Torwart-Gespann, in dem nach einer Viertelstunde Tomas Mrkva zwischen die Pfosten rückte. Hinter einer Abwehr, in der die sonst so stabilen Säulen um Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek ein ums andere Mal Opfer des Pariser Präzisionsspiels und vielleicht auch müder Beine aus dem Bundesliga-Rhythmus wurden.

Yannick Green gewinnt Torwart-Duell

Die Kieler mussten sich etwas einfallen lassen und griffen zu Rune Dahmke als Sonderbewacher für Steins und zum Sieben-gegen-Sechs. „Im Hinspiel hat uns das statistisch geholfen“, sagte Pekeler. An diesem Abend wurde es phasenweise zum Bumerang. Zweimal in Folge traf Petar Nenadic ins leere THW-Tor, schraubte auf 15:10 (25.). Ein Anflug von Verzweiflung in so manchem Kieler Gesicht.

Zwar gaben sich Duvnjak und Co. nicht auf, verkürzten bis zur Pause wieder auf 15:17. Doch die Pariser, die auf beide Partien eine Woche Vorbereitungszeit gehabt hatten, wirkten an diesem Abend übermächtig. „Die Champions League bedeutet alles für uns“, sagte ein strahlender Yannick Green nach dem Spiel, in dem einer der Matchwinner war und mit einer Parade gegen Ekberg zu Beginn der ersten Hälfte einen Kieler Neustart im Keim erstickte.

Fehlenden Kampfgeist mussten sich die Zebras zwar nicht vorwerfen lassen. Auch bei einem 17:22 (37.)- und 20:25 (41.)-Rückstand steckten sie nicht auf, kämpften sich jeweils wieder bis auf zwei Tore heran. Dennoch: Unterm Strich war ihre Leistung nicht gut genug. „Paris war besser“, gab auch Trainer Filip Jicha zu, der auf den „stark angeschlagenen“ Nikola Bilyk komplett verzichten musste. „Unsere Wurfquote in den 100-prozentigen Chancen war nicht das, was man in Paris braucht. Deshalb war das hier berechtigterweise Endstation für uns“, sagte er. „In der Champions League ist der Schlüssel einer der zweiten Plätze in der Gruppenphase und dass man das Viertelfinal-Rückspiel zu Hause hat.“

Szilagyi: „Ein Traum ist geplatzt“

So wie der SC Magdeburg, der früher am Abend erstmals das Ticket nach Köln buchte, nachdem er trotz großer Verletzungssorgen einen 30:28-Heimsieg über Wisla Plock (Polen, Hinspiel 22:22) gefeiert hatte. Das Final Four um den Champions-League-Titel steigt am 17. und 18. Juni in der Lanxess-Arena in Köln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das tut schon weh. Heute ist ein Traum von uns allen geplatzt“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi, zeigte aber in der Niederlage mit Blick Richtung Magdeburg Größe: „Wir halten schon zusammen als Deutsche, es ist gut für das Event, dass ein deutscher Vertreter dabei ist.“

Die Zebras selbst flogen noch in der Nacht nach Kiel zurück und werden einen Tag lang Wunden lecken. „Die Enttäuschung wird auch morgen noch da sein“, prognostizierte Szilagyi. „Und dann müssen wir uns schnell wieder in eine Verfassung bringen, in der wir an die Leistung der letzten Wochen anknüpfen können. Denn in der Bundesliga wollen wir schon da bleiben, wo wir gerade sind.“ Auf Titelkurs nämlich.

Am Sonntag ist dabei die nächste Hürde der HC Erlangen. Anpfiff ist um 16.05 Uhr in der Wunderino-Arena in Kiel.

KN