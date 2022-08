﻿THW Kiel in Altenholz mit bisher höchstem Testspiel-Sieg

Altenholz. Altstars auf der Tribüne, sieben Akteure mit Vergangenheit im Trikot des Gegners und Trainer-Kinder im Publikum: Der Handball-Test zwischen THW Kiel und TSV Altenholz, den der Rekordmeister mit 41:22 (14:19) standesgemäß für sich entschied, hatte bisweilen Züge eines Familientreffens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allerdings nur so lange die Spieluhr in der Edgar-Meschkat-Halle nicht lief. Denn zu Beginn ärgerte Drittligist Altenholz seinen mit Stars gespickten Kooperationspartner mit einer 5:2-Führung (9.) und echter Wettkampfhärte. Auch wenn Neu-Zebra Karl Wallinius mit einem gedankenschnell und passgenau hinter dem Rücken an Linksaußen Magnus Landin weitergeleiteten Ball früh zu zaubern begann – richtig in den Tritt kamen die Kieler erst nach rund zehn Minuten.

Reinkind beim THW Kiel mit Ellenbogenproblemen geschont

Per Doppelschlag sorgte Sven Ehrig – einer der Ex-Wölfe im Zebra-Trikot – für den Ausgleich (5:5/12.). Der 22-jährige Rechtsaußen war auf Kieler Seite neben Nikola Bilyk und Petter Øverby eine der prägenden Figuren der ersten Halbzeit. Auch weil er in Abwesenheit von Harald Reinkind (Ellenbogenprobleme) auf seiner Stammposition aus der Jugend aushalf: im rechten Rückraum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Binnen sieben Minuten zogen die Zebras erst auf 11:7 und zur Pause auf 19:14 davon. Und fanden direkt nach Wiederanpfiff die richtigen Kniffe, um den TSVA endgültig zu knacken. Tomáš Mrkva startete seinen Arbeitstag im THW-Tor mit fünf Paraden in fünf Minuten. und im Sieben-gegen-Sechs waren die Zebras im Nu auf mehr als zehn Tore enteilt.

THW-Legenden als Zuschauer in Altenholz

Dimensionen, die zwei prominenten Zuschauern bekannt vorgekommen sein dürften: Marcus Ahlm und Henrik Lundström ließen es sich am Vorabend des KN-Cups am Sonntag, bei dem sie im Legenden-Talk über ihre perfekte 68:0-Saison vor zehn Jahren zum bunten Rahmenprogramm gehören, nicht nehmen, auch diesen Test bereits live zu verfolgen.

Am Sonntag sind sie anlässlich des zehnten Geburtstages ihrer legendären 68:0-Saison beim KN-Cup zu Gast. Den Vorabend nutzten die Ex-Zebras MArcus Ahlm (v.re.) und Henrik Lundström, hier mit THW-Mannschaftsarzt Dr. Detlev Brandecker, bereits für ein Treffen mit einigen ihrer Teamkollegen von damals. Und für einen Besuch in der Edgar-Meschkat-Halle. © Quelle: Karsten Freese

Sie sahen, wie die Kieler den TSV Altenholz mit ihrer 3:2:1-Abwehr mit Geburtstagskind Magnus Landin (27) an der Spitze vor eine in dieser Vorbereitung noch nicht behandelte Schwierigkeit stellten, wie Wölfe-Coach Andre Lohrbach im Anschluss an die Partie berichtete. „Da ist uns der THW einen Schritt voraus“, sagte er.

Die Kieler hatten ihren Angriff gegen die offensive Abwehr-Variante tags zuvor erstmals im Training geübt, fanden so immer wieder einen Weg an Simon Seebeck und Co. vorbei und schlugen den Kooperationspartner letztlich sogar mit einem Tor mehr als am Mittwoch den Oberligisten Hamburg-Barmbek.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nächster Test für den THW Kiel bereits am Sonntag

Für Steffen Weinhold trotzdem kein Grund, zu frohlocken. „Man hat gesehen, dass wir in der 6:0-Abwehr noch ein paar Abstimmungsprobleme haben. Da müssen wir Erfahreneren mit den Neuzugängen noch besser kommunizieren“, sagte der Linkshänder. „Und im Angriff fehlt uns noch etwas Spritzigkeit.“

Die nächste Gelegenheit zum Feinschliff haben die Zebras bereits am Sonntag. Beim KN-Cup (hier gibt es noch Tickets) treffen sie auf den VfL Lübeck-Schwartau und Liga-Konkurrenten HSV Hamburg. Einen Liveticker gibt es wie gewohnt auf KN-online.

TSV Altenholz: Jöhnck (1.-30./4 Paraden), Landgraf (31.-60./5) – Hansen, Schneider 2, Fängler 1 Seebeck, Brassait 1, Richter 3, K. Bergemann 3, Glindemann 3, Voigt 5/1, Pabst, Reiser 1, Meereis 3.

THW Kiel: N. Landin (1.-30./6), Mrkva (31.-53./8/1Tor), Saggau (54.-60./2) – Ehrig 4, Duvnjak 1, M. Landin 5/1, Øverby 4, Weinhold 3, Wiencek 4, Ekberg 4/3, Johansson 5, Dahmke 3, Zarabec 3, Schwormstede, Wallinius 1, Bilyk 3.