﻿THW Kiel: Nach dem Nantes-Schreck ist vor Aalborg

Zwei Tage frei und eine schonungslose Analyse des 30:38-Debakels beim HBC Nantes liegen hinter den Handballern des Rekordmeisters THW Kiel. Am Mittwoch empfangen die Zebras den dänischen Top-Klub aus Aalborg. Und nur eines soll in Zukunft möglichst nicht mehr vorkommen.

Kiel. Nach der Funkstille kam die Analyse. Nach dem Nantes-Schreck wartet Aalborg. Nach dem Desaster: nie wieder aufgeben. Am Mittwochabend (20.45 Uhr, Liveticker auf KN-online) gastiert der dänische Top-Klub Aalborg Håndbold in der Handball-Champions-League beim THW Kiel. Eine Partie mit wegweisendem Charakter.

Nach dem 30:38 in Nantes drohen die Zebras (4:6 Punkte) in der Königsklassen-Gruppe B, den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren, während Aalborg (6:4) seinen Vorsprung ausbauen will. Zwei Tage lang gingen die Spieler von THW-Cheftrainer Filip Jicha nach der Rückkehr aus Frankreich am Sonnabend und Sonntag ihres Weges. "Abstand gewinnen – aber jeder hat sich trotzdem viele Gedanken gemacht", berichtete THW-Co-Kapitän Patrick Wiencek am Dienstag. Es sei "erschreckend" gewesen, beim Studium der Video-Bilder aus Nantes zu sehen, "wie machtlos und leer wir waren". Der 33-jährige Vorzeige-Profi spricht auch von einem "Denkzettel zur rechten Zeit". "Es gibt Tage, da läuft es nicht. Aber sich so kampflos zu ergeben – das war eigenartig."

Genau das war auch der Hauptkritikpunkt eines nach der Niederlage wütenden Filip Jicha. "Wir haben das Spiel analysiert und sehr gut trainiert. Im Vordergrund steht: Egal, welche Ausfälle wir zu verkraften haben – du darfst nicht so aufgeben wie in Nantes. Ich glaube, dass die Jungs das verstanden haben", sagte der Tscheche. Das vorangegangene Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen (32:29) habe mentale Kräfte gekostet. "Und ich verstehe auch, dass Fehler passieren gegen solche Kaliber. Aber so darf man sich nicht präsentieren. Man darf nie die Hoffnung haben, dass so ein Spiel wie in Nantes von alleine läuft."

Jicha: „Aalborg ist heißester Kandidat auf das Final Four“

Nächster Gegner: Aalborg. In der Vorsaison ist der Finalist von 2021 im Viertelfinale an Telekom Veszprém gescheitert, wurde in der Liga von GOG Gudme ausgebremst, hat sich im Sommer mit Superstar Mikkel Hansen verstärkt, der mit Ex-Zebra Aron Palmarsson oder den Schweden Felix Claar und Lukas Sandell einen Parade-Rückraum bildet. „Aalborg hat eine tolle Mannschaft – mit jungen Wilden und tollen Eins-gegen-Eins-Spielern wie Claar, Sandell oder Mads Hoxer. Mikkel Hansen und Aron Palmarsson sind zudem starke Entscheidungsspieler. Diese Mannschaft hat viel Qualität, darum sind sie heißester Kandidat auf das Final Four. Du musst gegen Aalborg eine Spitzenleistung zeigen“, so Jicha. Er kann durch die Rückkehr von Malte Voigt in den Kader zumindest wieder einen gelernten Linksaußen aufbieten.