﻿THW Kiel bei den Löwen: Zebras lassen Brechstange an der Förde

Kiel/Mannheim. Vor 1272 Tagen war die Mannheimer SAP-Arena zum letzten Mal bei einem Spiel der Rhein-Neckar Löwen ausverkauft. 13 200 Zuschauer sahen am 7. November 2019 das 26:25 gegen den THW Kiel. Am Mittwoch (19.05 Uhr/Liveticker auf KN-online) ist nun wieder der Handball-Rekordmeister von der Förde zu Gast bei den Badenern, und die Arena ist – 40 Tage vor der endgültigen Titelentscheidung in der Handball-Bundesliga – zum ersten Mal wieder ausverkauft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Maifeiertag begrüßte THW-Cheftrainer Filip Jicha seine Schützlinge, die in EM-Qualifikation und Euro Cup im Einsatz gewesen waren, zurück im Trainingszentrum in Altenholz. Sein größter Wunsch wurde dem Tschechen erfüllt: „Es sind alle gesund. Jetzt sind einige sichtlich müde, wir haben reduziert trainiert, haben Montag eher ein ,Get together’ mit viel Theorie gemacht“, berichtete der 41-Jährige. Nach dem Training am Dienstag ging es mit dem Flieger von Hamburg nach Frankfurt am Main auch sofort wieder weiter. Atemlos. „Viele haben am Sonntag noch in ihren Nationalmannschaften gespielt, am Mittwoch müssen wir im Spitzenspiel bei den Löwen ran. Das ist nicht optimal. Aber wir nehmen diese Herausforderung an, ohne zu jammern“, so Jicha

Drittes Spitzenspiel für den THW Kiel in Folge

SC Magdeburg, SG Flensburg-Handewitt, Rhein-Neckar Löwen – ein Spitzenspiel jagt beim Rekordchampion das nächste. Aber auf wen werden die Kieler da am Mittwoch in Mannheim treffen? Auf den Pokalsieger, der in Köln Flensburg und den SCM aus dem Weg geräumt hat? Oder auf den strauchelnden Bundesligisten, dem gegen Leipzig (29:37), den HSV (32:35), Lemgo (30:33), Gummersbach (37:42) und zuletzt die Füchse Berlin (24:38) fünf Niederlagen in den Knochen stecken? „Die Löwen werden gegen uns alles in die Waagschale werfen wollen. Nach dem tollen Erfolg im Pokal-Final-Four haben sie gegen die Füchse eine herbe Klatsche kassiert. Das wollten die nicht, hatten aber zwei wichtige Ausfälle zu verkraften“, weiß der Kieler Cheftrainer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die beiden zuletzt krank ausgefallenen Routiniers Jannik Kohlbacher und Olle Forsell Schefvert sind bei den Löwen wieder an Bord. Jicha: „Wenn alle dabei sind, haben sie eine enorme Stabilität um Forsell Schefvert in der Abwehr. Er hält den Laden zusammen, ist ein abgezockter Spieler. Er ist enorm wichtig für die Löwen.“

Lesen Sie auch

Jicha muss neben den Langzeitverletzten Karl Wallinius und Sven Ehrig weiterhin auf den an der Schulter verletzten Steffen Weinhold verzichten und wünscht sich von seinen Spielern viel Leichtigkeit: „Wir gehen die Partie an wie die letzten Aufgaben, wollen nicht zu viel nach oben auf die Anzeigetafel schauen. Wenn wir unsere Aufgaben, die Zweikämpfe gut erledigen, schauen wir am Ende, was dabei herauskommt. Wir wollen uns leichter präsentieren als mit der Brechstange und zu viel Ergebnisdruck. Die Jungs wissen aber alle, dass jetzt 14 Tage kommen, in denen wir „All in“ gehen müssen.“

Rhein-Neckar Löwen stellen Weichen für die Zukunft

Bei den Löwen werden derweil bereits die Weichen für die Zukunft gestellt, wurden die Transfer-Verpflichtungen von den drei Halbrechten Ivan Martinovic (MT Melsungen), Jon Lindenchrone Andersen (Frisch Auf Göppingen) und Arnór Snær Óskarsson (Valur Reykjavík) sowie Kreisläufer Steven Plucnar Jacobsen (KIF Kolding) und Rückraumspieler Gustav Davidsson (Hammarby IF) verkündet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch hat Löwen-Coach Sebastian Hinze trotz des gesicherten europäischen Geschäftes noch Erwartungen an die Restsaison und sagt: „Es ist das erste Spiel zu Hause als Pokalsieger – Motivation genug, um dieses Spiel zu genießen. Entscheidend ist, dass alle Bock auf dieses Spiel haben und Vollgas geben. Wir wollen die Begeisterung hochhalten. Unser Auftritt in der zweiten Halbzeit in Berlin war nicht in Ordnung. Und mit Kiel und SCM kommen jetzt zwei Highlights. Da geht was, wenn wir unsere optimale Leistung abrufen. Darum muss ich gegen die mentale Müdigkeit entgegenwirken.“ Und dann sagt Hinz noch: „Ich habe Bock, dieses Spiel zu gewinnen.“ So wie vor 1272 Tagen.