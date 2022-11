Bitterer Abend für den THW Kiel in der Handball-Bundesliga. Am Sonnabend unterlagen die Zebras dem TBV Lemgo Lippe zu Hause mit 32:33 (14:18), rutschten in der Tabelle der Handball-Bundesliga auf den fünften Rang ab und drohen in eine Krise zu schlittern.

