Kiel/Flensburg. Manchmal ist Filip Jicha nicht nur Trainer, sondern auch Manager. Am Donnerstag, als seine Schützlinge in der Handball-Champions-League souverän Aalborg Håndbold mit 30:26 auf Distanz hielten, jonglierte der Tscheche traumwandlerisch sicher im Kraftmanagement seiner Zebraherde. Mit Weitsicht: Am Sonntag (14 Uhr, Liveticker auf KN-online) reist der THW Kiel zum 107. Nordderby bei der SG Flensburg-Handewitt.