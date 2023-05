﻿THW-Kiel-Geschäftsführer Szilagyi: „Werden in Paris unsere Chance bekommen“

Stuttgart. Viktor Szilagyi, Geschäftsführer des deutschen Handball-Rekordmeisters THW Kiel, ist kein Mann, der poltert. Er bringt Dinge gern in die richtige Reihenfolge und übt Kritik zuweilen in leisen Nebensätzen. So auch nach dem 37:30 beim TVB Stuttgart am Sonnabendabend. Zuerst das Lob für die besonnene Art, mit der seine Mannschaft ein chaotisches Spiel über die Bühne brachte. Dann Kritik an der Terminierung. Zuletzt der optimistische Blick nach vorn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mir hat extrem gut gefallen, dass alle Ruhe bewahrt haben“, resümierte der 44-jährige Österreicher nach anfangs chaotischen 60 Minuten, in denen die Schiedsrichter mit Zeit- und anderen Strafen nur so um sich warfen. 60 Minuten, in denen die Zebras mangels Personal wieder einmal keine Chance hatten, an irgendeiner Stelle Kräfte zu schonen, in denen die Rückraum-Kreis-Achse mit erschöpften Profis wie Sander Sagosen, Harald Reinkind, Miha Zarabec, Hendrik Pekeler oder Patrick Wiencek zum Durchhalten gezwungen war. „Natürlich hätten wir Steffen oder Eric (die verletzten Weinhold und Johansson, d. Red.) gern dabei gehabt, und Karl Wallinius braucht noch Zeit“, so Szilagyi, der sodann von einem „klaren Nachteil“ durch die Ansetzung der Partie zwischen den beiden Viertelfinal-Partien gegen Paris sprach.

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: „Frische gibt’s nicht auf Knopfdruck“

„Unsere Spieler kennen den Rhythmus. Aber Frische gibt’s eben nicht auf Knopfdruck“, so Szilagyi. Darum standen bei Cheftrainer Filip Jicha am Sonntag Regeneration und leichtes Krafttraining auf dem Programm, ehe am Montag die tiefe Paris-Vorbereitung beginnt. Die Spieler üben sich derweil weiter darin, Ruhe zu bewahren. „Wir sind immer gut damit gefahren, nicht zu jammern“, sagte Linksaußen Rune Dahmke nach dem Spiel in Stuttgart.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Die Belastung soll nie eine Ausrede sein, auch wenn so ein Spiel zwischen den beiden Paris-Partien nicht optimal ist“, ergänzte Torwart Tomáš Mrkva. Und der Trainer? Geht unermüdlich voran: „Im inneren Zirkel interessieren uns die Verletzungen, die Blessuren gar nicht. Auch wenn du auf einem Bein humpelst, bleiben unsere Ansprüche an uns selbst die gleichen“, sagte Filip Jicha und betonte: „Ich brenne für die Jungs, ich habe Kraft genug.“

Viktor Szilagyi hat vollstes Vertrauen in Jicha und dessen „Co“ Christian Sprenger. „Sie haben sich sicher schon am Nachmittag vor dem Stuttgart-Spiel mit Paris beschäftigt.“ Ganz ruhig und besonnen und mit dem Brustton vollster Überzeugung sagte Szilagyi dann noch: „Ich glaube fest daran und bin fest davon überzeugt, dass wir in Paris unsere Chance bekommen werden.“