﻿Nach nächtlicher Kabinensitzung: THW Kiel ohne Panik nach Hamm

Der THW Kiel steht in der Handball-Bundesliga vor der Pflichtaufgabe in Hamm (Dienstag, 19 Uhr) gehörig unter Druck. Mit einer nächtlichen Aussprache hat sich die Mannschaft neu eingeschworen. Am Spielsystem will Trainer Filip Jicha festhalten.

Kiel/Hamm. Die Handball-Bundesliga spielt verrückt, sah ein Wochenende des Favoritensterbens, in das sich auch Handball-Rekordmeister THW Kiel einreihte. In dieser Phase reisen die angeknockten Zebras nun am Dienstag (19 Uhr, Liveticker auf KN-online) zum Tabellenvorletzten ASV Hamm-Westfalen.

Pflichtaufgabe für den THW Kiel – sagen die einen. Doch das 32:33 am Sonnabend gegen den TBV Lemgo Lippe weckte dunkle Erinnerungen an den „Schwarzen Oktober“ 2021. Damals mündeten Unentschieden gegen Lemgo und Szeged sowie eine Niederlage gegen den SC Magdeburg in einer 25:29-Pleite beim Tabellen-15. TuS N-Lübbecke. Parallelen. Auch die Konkurrenz an der Tabellenspitze patzte – die Füchse Berlin stolperten am Sonntag beim Tabellenletzten GWD Minden (27:32), die Rhein-Neckar Löwen beim HSV (37:40).

THW Kiel nach Lemgo-Niederlage: Mannschaftsbesprechung bis tief in die Nacht in der Kabine

In Kiel hatte da längst die Aufarbeitung der 32:33-Niederlage gegen den TBV Lemgo Lippe begonnen, bei der die Verunsicherung der Zebras nach zuvor bereits zwei Partien ohne Sieg (30:38 gegen Nantes und 36:36 gegen Aalborg) überdeutlich geworden war. Bis spät in die Nacht habe die Mannschaft in der Kabine gesessen, berichtete THW-Trainer Filip Jicha am Montag vor der Abfahrt nach Hamm. „Ich habe das Gefühl, dort wurden viele Sachen angesprochen und die Jungs wollen das als unglaubliche Einheit angehen. Jeder Kleinigkeit, die wir besser machen können, wird jetzt große Wichtigkeit beigemessen. Das haben mir jedenfalls die drei Kapitäne so kommuniziert.“

Auch Jicha selbst berichtet von einer schlaflosen Nacht. „Wenn ich mich nicht selbst hinterfrage, bin ich der falsche Mann. Ich bin sportlich verantwortlich.“ Grundlegendes am Spielsystem wolle er nicht verändern. „Das System funktioniert und hat dem Verein und den Spielern schon viele Erfolge beschert. Wir müssen daran arbeiten, dieses wieder korrekt auszuführen. Mit dem ein oder anderen Misserfolg ändert sich aber nie unser Weg. Auch wenn die Situation definitiv nicht zufriedenstellend ist.“

Auch das Sieben-gegen-Sechs, von vielen Fans kritisch beäugt, sei angesichts der Personalsituation mit aktuell vier verletzungsbedingten Ausfällen, weiterhin auch ein Mittel, um die Spieler im Angriff zu entlasten. Der Gedanke: Weniger kraftraubende Eins-gegen-Eins-Situationen für jeden bei statistisch größerer Torchance. „Unsere Effizienz im Sieben-gegen-Sechs ist enorm. Es ist unser erfolgreichstes taktisches Mittel. Natürlich sieht es doof aus, wenn der Ball im leeren Tor landet. Dem voraus geht aber ein Fehler, der auch im Sechs-gegen-Sechs mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Gegentor zur Folge hätte. Wir müssen daran arbeiten, diese Fehler zu minimieren“, sagt Jicha. Und: „Die Jungs können das Sieben-gegen-Sechs und wollen es weiter spielen.“

Vor dem Duell „David gegen Goliath“ am Dienstag in der Westpress-Arena mit ihren 2650 Plätzen sind die Rollen trotz der Kieler Schwächephase klar verteilt. Denn auch der Aufsteiger, der als 17. seine einzigen zwei Punkte beim 32:28 gegen Frisch Auf Göppingen einfuhr, hat mit Verletzungspech zu kämpfen und musste noch einmal nachsteuern. Für die verletzten Kreisläufer Benjamin Meschke (Hand-OP) und Lars Kooij (Fußverletzung) verpflichtete der ASV den vereinslosen Franzosen Rémi Leventoux bis Jahresende. Der 2,02 Meter große Rechtshänder war bis zum Sommer in der Schweiz für Vizemeister Pfadi Winterthur als Abwehrchef und Kreisläufer aktiv gewesen, wohin er im Januar 2021 von Fenix Toulose aus gewechselt war. Mit Montpellier war Leventoux zweimal französischer Meister geworden.

Vor dem Anpfiff – Dienstag, 19 Uhr ASV Hamm-Westfalen: Hertlein, Bozic – Huesmann (?), Patrail, Schulze, Pretzewofsky, Bornemann, Orlowski, Leventoux, Dayan, Savvas, von Boenigk, Wieling, Bauer – verletzt: Fuchs (Knie), Zintel (Schulter-OP), Kooij (Fuß-OP), Meschke (Hand-OP) – Trainer: Michael Lerscht (38). THW Kiel: N. Landin, Mrkva – Duvnjak, Reinkind, Battermann, Øverby, Weinhold, Wiencek, Ekberg, Fraatz, Johansson, Dahmke, Zarabec, Schwormstede, Wallinius, Bilyk – verletzt: M. Landin (Leberverletzung), Ehrig (Kreuzbandriss), Pekeler (Achillessehnenriss), Sagosen (Sprunggelenksfraktur) – Trainer: Filip Jicha (40). Schiedsrichter: Steven Heine/Sascha Standke (Wendeburg/Göttingen) – Bilanz: 4 Spiele, 4 Siege für den THW – Letztes Duell: 35:25 für den THW (DHB-Pokal 2016/17; Erstrunden-Final-Four) – TV: Sky überträgt ab 18.45 Uhr live – Anpfiff: Dienstag, 19 Uhr, in der Westpress-Arena in Hamm.

„Spiele wie das gegen den THW Kiel haben wir uns durch den Aufstieg verdient. Wir freuen uns auf diese Aufgaben, wussten aber natürlich schon im Sommer, wie stark diese Gegner sein werden“, sagte ASV-Trainer Michael Lerscht, der neben Meschke und Kooij auch auf Rückraumspieler Markus Fuchs (Knie) sowie den aus Balingen zurückgekehrten Spielmacher Björn Zintel (Schulter-OP) verzichten muss.

Rune Dahmke in Hamm nach Verletzungs-Comeback einziger Linksaußen

Die Kieler mussten erneut Aushilfs-Zebra Malte Voigt (beruflich verhindert) zu Hause lassen, haben mit Rune Dahmke nach dessen Comeback gegen Lemgo aber wieder einen etatmäßigen Linksaußen an Bord. Und das Ziel, in Hamm vor allem Ruhe zu bewahren. „In Hamm ist immer eine hitzige Atmosphäre. Wir müssen dort fokussiert unser Ding durchziehen“, sagt Jicha.