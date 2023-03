﻿Der THW Kiel geht nach dem 41-Tore-Coup mit Rückenwind ins Spitzenspiel

Diese 41 Tore aus dem 13-Tore-Coup im Hinspiel der Champions-League-Play-offs bei Dinamo Bukarest am Mittwoch verleihen dem THW Kiel Flügel. Die wiedergewonnene Leichtigkeit kommt genau zum rechten Zeitpunkt, denn schon am Sonntag wartet eine ganz besondere Aufgabe auf die Zebras.

Bukarest. Tore verleihen Flügel. Sogar bei nicht eben fürs Abheben bekannten Zebras. Nach dem in bestechender Manier eingefahrenen 41:28 im Play-off-Hinspiel der Champions League bei Dinamo Bukarest übten sich die Spieler des Handball-Rekordmeisters THW Kiel in einer Mischung aus höflichem Understatement und Freude über die zurückgewonnene Leichtigkeit. Diese Bukarest-Reise verleiht eben doch Flügel, und die sollen die Spieler von THW-Trainer Filip Jicha nun auch ins Bundesliga-Spitenspiel am Sonntag (14 Uhr, Liveticker auf KN-online) tragen.

Zu Meckern gab es wirklich nichts nach 60 mitreißenden Minuten, in denen der THW Kiel die jüngsten Diskussionen um eine Wurfkrise, die nach der Niederlage gegen Leipzig (31:34) aufgekeimten, schnell vergessen machte. Dinamo wurde nach einer Anfangsphase des gegenseitigen Abtastens regelrecht überrollt, das musste auch Rückraumspieler Ante Kuduz anerkennen: „Das war ein anderes Niveau. Es war das erste Mal in der Geschichte des rumänischen Handballs, dass eine Mannschaft im Achtelfinale stand. Das bringt uns weiter. Natürlich war es nicht so schön, dieses Spiel so zu erleben. Und wenn ich ehrlich bin, ist das im Rückspiel nicht mehr zu drehen. Aber wir wollen in Kiel dieses Bild von uns revidieren und uns anders präsentieren.“

Gegenwind, die Zebras des THW Kiel landeten mit Verspätung in Kiel

Mit Verspätung landeten die Zebras am frühen Donnerstag um 2.20 Uhr in Holtenau. Gegenwind! Doch diese spielfreudige Melange aus Tempo und Taktik, Energie und Effizienz, Mut und Mittelvielfalt, bei der auch die schärfsten Kritiker der Nicht-Einbeziehung Kieler Außenspieler wohlwollend mit dem Kopf genickt haben dürften, sorgte zu einem Zeitpunkt, den Filip Jicha „Wochen der Wahrheit“ nennt, für Rückenwind mit zehn Windstärken. Denn in der Liga stehen jetzt die Spitzenspiele gegen Berlin (Sonntag, 14 Uhr), den SC Magdeburg (9. April) und die SG Flensburg-Handewitt (23. April) bevor.

Kein Wunder also, dass die Zebraherde vor dem Rückflug auch Erleichterung verspürte. „Ich bin extrem glücklich, dass wir über 60 Minuten zeigen konnten, was wir können“, sagte Rune Dahmke und stimmte in das allgemeine Understatement mit ein: „Aber das war eben erst die erste Halbzeit, mehr noch nicht. Die K.o.-Spiele in der Champions League sind doch die besten. Jetzt wollen wir mit unseren Fans den Weg weitergehen. Es sind jetzt die Wochen der Entscheidung.“

Auch Domagoj Duvnjak unterstrich nach zähen Wochen, in denen der THW nicht eben mit übersprühendem Offensiv-Esprit glänzte, dass man ja „auch vorher das Handballspielen nicht verlernt“ hatte. „Und dann hat gegen Dinamo alles geklappt, und das ist natürlich auch gut im Hinblick auf Berlin. Niemand hat sicher gedacht, dass wir hier mit 13 Toren gewinnen. Aber ich konnte es wieder genießen.“

Genuss pur in Schwarz und Weiß sozusagen, der den Vorgeschmack auf den Bundesliga-Gipfel wachgekitzelt hat. „Das war viel Energie, Konsequenz, offensive Effektivität“, resümierte Filip Jicha, der typischerweise aber Verfechter dessen ist, bloß nicht nachzulassen, bloß nicht den Fokus zu verlieren. Nicht vor dem Berlin-Duell, und auch sonst nicht: „Wir haben den gemeinsamen Traum, gegen Paris im Viertelfinale zu spielen und diesen Weg bis ins Final Four zu gehen. Das ist unsere Motivation, darum wollen wir auch das Rückspiel ganz klassisch angehen.“

Kreisläufer Patrick Wiencek jedenfalls stieg an seinem 34. Geburtstag glücklich in den Charterflieger nach Holtenau, nicht nur wegen des leckeren Stückes Cheesecake, den ihm seine Mitspieler beim Frühstück überreicht hatten. „Die Ausgangslage ist jetzt schon sehr gut. Jetzt wollen wir aber auch das Rückspiel gewinnen“, sagte der Abwehrrecke und gab vor dem Abheben zu: „Aber heute Nacht werden wir sicher auch schon an Berlin denken.“