Pokalspiel gegen SC Magdeburg: THW Kiel muss nach Hamburg ausweichen

THW Kiel gegen SC Magdeburg – das ist der Kracher im Viertelfinale um den DHB-Pokal und für die Klubs der Einstieg ins Handball-Jahr 2023 nach der WM. Doch weil zum Termin am 4. oder 5. Februar die Wunderino-Arena in Kiel belegt ist, muss der THW notgedrungen umziehen.

Der THW Kiel hofft, dass seine Fans dem Pokal-Kracher gegen Magdeburg in der Barclays-Arena in Hamburg Heimspiel-Atmosphäre verleihen – wie hier beim Titelgewinn gegen den SCM im Vorjahr.

Kiel. Der THW Kiel hatte genau einen Wunsch vor der Auslosung des DHB-Pokal-Viertelfinals: Ein Heimspiel in der Wunderino-Arena sollte es bitte sein. Der Wunsch erfüllte sich für den Kracher gegen den SC Magdeburg. Doch nun kann der THW Kiel trotzdem nicht in seinem „Wohnzimmer“ antreten – und hat sich entschieden, mit einem „Heimspiel in Hamburg“ das Beste draus zu machen.

Einen Strich durch die Rechnung machte den Zebras die Terminfindung. Im für die Viertelfinals vorgesehenen Zeitraum am 4. oder 5. Februar findet in der Wunderino-Arena das Motocross-Event "Jump and Race Masters" statt. Nach intensiver Suche nach dem bestmöglichen Kompromiss blieb für den THW Kiel nur eine Option: Die Partie steigt am Sonntag, 5. Februar (15 Uhr), in der Barclays-Arena in Hamburg. Denn eines wollten die Kieler auf keinen Fall: das Heimrecht tauschen.

Viertelfinale im DHB-Pokal: THW Kiel ruft das Motto „Heimspiel in Hamburg“ aus

Ein solcher Tausch wäre die letzte verbliebene Alternative bei der komplizierten Terminfindung der beiden Spitzenklubs gewesen, deren Spielpläne im Februar durch ihre Champions-League-Auftritte wenig flexibel sind. Der einzig mögliche Ausweichtermin im zur Verfügung stehenden Zeitraum, an dem die Wunderino-Arena frei gewesen wäre, war der 13. Februar – doch dafür hätte die Partie des SC Magdeburg beim TBV Lemgo Lippe am 12. Februar verlegt werden müssen. Dem stimmten die Lemgoer nicht zu – ist ihre Halle für das erste Heimspiel nach der Winterpause gegen den deutschen Meister doch bereits fast ausverkauft.

Nun will der THW Kiel das Beste aus der Situation machen und ruft das Motto „Heimspiel in Hamburg“ aus. „Wir hätten natürlich gerne in Kiel gespielt. Aber unsere Fans kennen die Halle in Hamburg, und wir alle verbinden mit ihr großartige Pokal-Erinnerungen“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi angesichts der vielen Titelgewinne des Rekord-Pokalsiegers in der Barclays-Arena. Der Umzug nach Hamburg sei „für unser gesamtes THW-Team ein besonderer Kraftakt, auf den wir uns aber riesig freuen“.

DHB-Viertelfinale in Hamburg: Es soll ein „Handballfest für den Norden“ werden

Das Pokal-Viertelfinale soll für die Zebras der letzte Schritt zum Final Four um den Titel sein, das am 15. sowie 16. April steigt und erstmals nicht in Hamburg, sondern nun in der Lanxess-Arena in Köln gespielt wird. Szilagyi: „Dass wir auf dem Weg nach Köln nun wieder in der Barclays-Arena spielen, wird sicherlich zu einem ganz besonderen Erlebnis für uns und für unsere vielen Fans aus ganz Deutschland.“

Bis zu 13 000 Menschen fasst die Barclays-Arena. Szilagyi hofft auf ein „Handballfest für den Norden“.

THW Kiel weicht nicht zum ersten Mal nach Hamburg aus

Es ist nicht das erste Mal, dass der THW Kiel ein Heimspiel nicht in der Wunderino-Arena austrägt. Zuletzt in der Saison 2000/2001 wichen die Zebras für Bundesliga-Partien nach Hamburg aus – und siegten in der Alsterdorfer Sporthalle jeweils gegen TUSEM Essen und GWD Minden. Im Pokal mussten die Kieler ihr „Wohnzimmer“ zuletzt 2004 verlegen: Den Viertelfinal-Einzug gegen die TSG Friesenheim machten sie in der Altenholzer Edgar-Meschkat-Halle klar.

So läuft der Ticketverkauf für den Pokal-Kracher zwischen THW Kiel und SC Magdeburg in Hamburg

Der Ticketverkauf für das Pokal-"Heimspiel" gegen Magdeburg startet am Mittwoch, 11. Januar, um 10 Uhr zunächst mit einem Vorkaufsrecht für Fans in Besitz einer Bundesliga-Dauerkarte oder der Champions Card des THW Kiel, das sich online nach Anmeldung mit den Kundendaten automatisch freischaltet. Für telefonische Bestellungen (0180 6300234, kostenpflichtig) wird die Kundennummer benötigt.

Der freie Vorverkauf beginnt am Montag, 16. Januar, um 10 Uhr. Zunächst gehen die Tickets im Unterrang in Verkauf.

Karten werden in drei Kategorien zum Preis von 45, 32 und 24 Euro angeboten. Für Kinder von 7 bis 14 Jahren gibt es eine Ermäßigung von 6 Euro auf das Ticket der Kategorie 3. Kinder unter 7 Jahren haben in Begleitung eines Erziehungsberechtigten mit gültiger Eintrittskarte freien Eintritt ohne Sitzplatzanspruch.

Alle Veranstaltungstickets der Barclays Arena berechtigen zur kostenlosen Nutzung aller Verkehrsmittel des HVV in den HVV-Ringen A-F auf der Hin- und Rückfahrt am Veranstaltungstag.