Nach dem 30:38-Desaster des THW Kiel in der Champions League beim HBC Nantes am Donnerstagabend gibt es beim THW Kiel großen Redebedarf. Cheftrainer Filip Jicha bat sogar bei den Fans des Rekordmeisters um Entschuldigung.

Nantes. Noch lange nach Abpfiff spielte die Blaskapelle im Palais des Sports de Beaulieu in Nantes fröhliche Weisen zum Singen und Tanzen. Die 5900 mochten so recht gar nicht den Heimweg antreten nach dem 38:30 (20:15) ihres HBC Nantes gegen den großen THW Kiel, für den eine Niederlage mit acht Toren Differenz am Ende sogar noch den Beigeschmack des Schmeichelhaften trug. Entsprechend schonungslos fielen dann auch die Reaktionen aus. THW-Cheftrainer Filip Jicha richtete sich sogar direkt an die Anhänger des Rekordmeisters: „Ich möchte unsere Fans in Deutschland um Entschuldigung bitten.“

Harald Reinkind: „Wir haben gespielt wie die kleinen Jungs“