Symbol für die Spiellaune und Wucht des THW Kiel in Bukarest: Eric Johansson (Mitte) traf sechsmal, ist in dieser Szene auch von Ante Kuduz (verdeckt) und Cedric Sorhaindo (Nr. 99) nicht zu stoppen.

Der THW Kiel kann für das Viertelfinale in der Handball-Champions-League planen. Am Mittwochabend besiegten die Zebras auswärts Dinamo Bukarest mit 41:28 (19:11) und verschafften sich so mit viel Spiellaune eine komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel am nächsten Mittwoch in Kiel.

