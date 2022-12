﻿THW Kiel nach bitterer Derby-Pleite „bereit, wieder anzugreifen“

Die Hinrunde in der Handball-Bundesliga endete für den THW Kiel am Sonntag mit einer besonders schmerzhaften Niederlage beim Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt. Dennoch fällt die Kieler Zwischenbilanz nach 17 Partien positiv aus.

Kiel. 23:36 – die Hinrunde der Handball-Bundesliga endete für den THW Kiel am Sonntag mit einer in der Höhe von 13 Toren historischen Derby-Pleite bei der SG Flensburg-Handewitt. Eine herbe Enttäuschung, deren Bedeutung fürs Meisterrennen die Zebras aber nicht zu hoch hängen wollten.

„Das darf nicht passieren, aber es gibt solche Tage, an denen es doch passiert“, sagte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak angesichts der bisher höchsten Niederlage der Kieler gegen ihren Nordrivalen. Für Geschäftsführer Viktor Szilagyi war es „ein extrem bitterer Tag“.

Erklärungen dafür, dass im Kieler Spiel schon früh nicht mehr viel zusammenlief und die SG die Zebras regelrecht auskontern konnte, fanden sich nicht nur im seit langem stärksten Auftritt der Flensburger. „Flensburg war breiter aufgestellt und frischer. Das hängt auch mit unserem Programm zusammen. Einigen unserer Spieler hat man die Strapazen angesehen, zum Beispiel Harald Reinkind. Das alles zusammen macht eben ein paar Prozent aus“, sagte Szilagyi.

Reinkind, durch den Kreuzbandanriss seines Positionskollegen Steffen Weinhold derzeit im rechten Rückraum Alleinunterhalter, war das jüngste Opfer der Krankheitswelle, die auch den THW seit Wochen beschäftigt. Dennoch war der Norweger mit fünf Toren neben Niclas Ekberg in Flensburg bester Kieler Schütze, leistete sich aber – genau wie seine Nebenleute – auch zu viele Fehler.

Niclas Ekberg erklärt hohe Fehlerquote: „Mussten ins Risiko gehen“

„Heute war leider nichts drin“, konstatierte THW-Trainer Filip Jicha mit Blick auf das Energielevel seiner Mannschaft – keine vollen drei Tage nach dem Champions-League-Auswärtsspiel in Aalborg. „In einem Derby musst du alles haben. Wir hatten nicht genug Qualität und Power – und haben dann lange Angriffe spielen müssen. Das hat uns viel Kraft gekostet.“

Die hohe Fehlerquote in der zweiten Halbzeit erklärte Niclas Ekberg: „Je später im Spiel, desto mehr mussten wir ins Risiko gehen, um noch aufholen zu können. Deshalb haben wir unsere Angriffe kürzer gestaltet, schneller abgeschlossen. Aber wir waren dabei nicht diszipliniert genug. Stattdessen kam Flensburg in die Gegenstöße.“

Die Höhe der Niederlage ließ den Schweden zumindest äußerlich kalt. „Die Tordifferenz bedeutet für mich persönlich nichts. Für mich geht es um die Punkte.“ Von denen haben die Kieler nun sechs auf der Minus-Seite – und damit einen mehr als Tabellenführer Füchse Berlin und Meister SC Magdeburg. Letzterer befindet sich aufgrund seiner Super-Globe-Teilnahme noch im Spielrückstand, hat aktuell erst 15 Partien bestritten.

Für die SG Flensburg-Handewitt kam der Derby-Sieg einem Befreiungsschlag gleich. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla ließ in der Hinrunde einige Punkte ungeplant gegen Gegner wie den TBV Lemgo Lippe, den VfL Gummersbach und zuletzt auch in Leipzig und in der European League beim schwedischen Vertreter Ystads IF. Die Krisenstimmung wich am Sonntag in der Flens-Arena Party-Atmosphäre, zumal die SG mit nun 24 Zählern wieder zum Spitzenquartett der Liga aufschloss. „Die Tabelle schaue ich mir nun gerne an“, sagte Machulla.

THW Kiel kann sich in Spitzenspielen der Rückrunde auf Heimvorteil freuen

Mit dem kleinen Makel, die Spitzenposition wieder an die Füchse verloren zu haben, gilt das auch für die Kieler. „Wir haben eine starke Hinrunde gespielt, sind ganz oben mit dabei“, sagte Ekberg. Die überraschend im Heimspiel gegen Lemgo verlorenen Punkte eroberten sich die Zebras mit dem Auswärtssieg in Magdeburg zurück. Die übrigen beiden Zähler verloren sie in Berlin. In die Rückrunde gehen sie mit der Aussicht auf einen Heimvorteil in den Partien gegen die unmittelbare Konkurrenz um die Meisterschaft – und im Derby.

„Für uns ist alles noch drin und wir sind bereit, wieder anzugreifen“, sagt Ekberg deshalb. Bevor die Kieler am zweiten Weihnachtstag gegen GWD Minden in die Rückrunde starten, steht ihnen allerdings noch ein vorweihnachtliches Pokal-Duell bevor: Am Donnerstag (19.30 Uhr) treten sie beim Zweitligisten SG BBM Bietigheim an.