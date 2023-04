﻿THW Kiel nach dem Nordderby: Hoffentlich bleiben alle gesund

Der Saisonendspurt ist terminiert, und nach dem 39:29-Coup gegen Flensburg steuert Handball-Rekordmeister THW Kiel in die nächste ungewohnte Pause. „Ich wünsche mir, dass alle gesund zurückkommen“, sagt THW-Cheftrainer Filip Jicha. Noch viermal in dieser Saison spielen die Zebras in eigener Halle.

Obenauf: Der THW Kiel mit Niklas Landin, Domagoj Duvnjak, Rune Dahmke und Co. (von rechts) feierte am Sonntag ausgelassen den Sieg im 108. Nordderby.

Kiel. Enttäuschung und Durchhalteparolen auf der einen, strahlende Gesichter auf der anderen Seite. Unterschiedlicher konnten die Gefühle nach dem 108. Nordderby am Sonntag in der Handball-Bundesliga nicht sein, mit dem sich die Kontrahenten in die Nationalmannschaftswoche verabschiedeten. Der THW Kiel hat mit dem 39:29 gegen die SG Flensburg-Handewitt eindrucksvoll seine Titelambitionen untermauert. Und doch feierte es sich auch bei den Zebras nicht ganz sorgenfrei.

In dieser Woche: EM-Qualifikation und Euro Cup mit den Nationalteams

Denn: Noch am Sonntag zerstreuten sich die Spieler des Rekordmeisters in alle Himmelsrichtungen. Für Norwegen (gegen Slowakei und Finnland), Tschechien (Estland/Israel), Österreich (Rumänien/Färöer), Kroatien (Griechenland/Belgien) und Slowenien (Bosnien und Herzegowina/Kosovo) geht es im Finale der EM-Qualifikation zum Teil noch um die letzte Tickets für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Der EM-Gastgeber, Schweden, Dänemark und Spanien bestreiten in dieser Woche die letzten Spiele im parallel ausgetragenen Euro Cup.

Für THW-Cheftrainer sorgt das auch für Sorgenfalten: „Ich wünsche den Spielern sonst immer nur viel Spaß vor den Länderspiel-Wochen. Jetzt habe ich ihnen gesagt, dass ich mir wünsche, dass sie gesund zurückkommen“, so der Tscheche, der einen besonderen Blick auf seine extrem belasteten Schützlinge wie „Alleinunterhalter“ Harald Reinkind wirft: „Du kannst ja nur mit den Karten spielen, die auf dem Tisch liegen. Aber wenn ich mir etwas wünschen könnte, wäre es, dass Harald zum Beispiel diese Woche in Kiel bleibt.“

Spitzenspiel bei den Rhein-Neckar Löwen am 3. Mai

Bleibt er aber nicht. Und so steuert der THW Kiel von einer ungewohnt langen spielfreien Phase (Jicha: „Luxus“) in die nächste. Am Montag, 1. Mai, kehren Jichas Jungs nach Kiel zurück. Schon am Mittwoch, 3. Mai (19.05 Uhr), steht dann das nächste Top-Duell bei Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen auf dem Programm. „Im November haben wir neun, im April nur drei Spiele. Das ist beides weit weg von ideal und stellt zwei ganz unterschiedliche Herausforderungen dar, für die wir bereit sein müssen“, sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi, der zuletzt die Spielplangestaltung der Handball-Bundesliga kritisiert hatte. Vor dem Nordderby hatten die Zebras fehlenden Spielrhythmus mit veränderten Trainingsinhalten und Belastungsspitzen kompensiert. Mit Erfolg, wie sich am Sonntag zeigte.

Maik Machulla, Trainer der krisengeschüttelten SG Flensburg-Handewitt, kommt die internationale Woche aus ganz anderen Gründen ungelegen. „Wir müssen wieder in die Spur kommen, viel reden, zusammen sein. Darum hätte ich die Jungs gern jetzt bei mir gehabt.“ Nachdem der SG in Kiel der dritte Titel innerhalb einer Woche durch die Finger geglitten war, sagte SG-Kapitän Johannes Golla: „Ich werde den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken. Wir werden alles dafür tun, noch den Champions-League-Platz zu erreichen.“ Mit aktuell 39:13 Zählern liegt die SG vier Punkte hinter dem dafür nötigen zweiten Tabellenplatz.

Sieben Partien im Mai, drei im Juni. Der Abschlussfahrplan des THW Kiel wurde jetzt von der Handball-Bundesliga festgezurrt. Viermal – gegen Hannover-Burgdorf (7. Mai, 16.05 Uhr), im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen Paris Saint-Germain (10. Mai, 20.45 Uhr), gegen den HC Erlangen (21. Mai, 16.05 Uhr) und die HSG Wetzlar (7. Juni, 19.05 Uhr) – treten Domagoj Duvnjak und Co. vor den eigenen Fans an. Komplettiert wird das Restprogramm durch die Auswärtsspiele bei den Löwen, beim TVB Stuttgart (13. Mai, 20.30 Uhr), in Paris (17. Mai, 20.45 Uhr), beim HSV (27. Mai, 20.30 Uhr), beim Bergischen HC (4. Juni, 14 Uhr) sowie am letzten Spieltag bei Frisch Auf Göppingen (11. Juni, 15.30 Uhr). Im Falle eines Triumphes gegen Paris würde darüber hinaus das Final Four in der Königsklasse (17./18. Juni) den Saisonhöhepunkt darstellen.

Viktor Szilagyi: „Nationalmannschaftspause kommt meistens zur Unzeit“

Die Nationalmannschaftspause komme, so THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi, „meistens zur Unzeit“. Mit Blick auf die Tabelle sagte der Österreicher: „Wir haben den Abstand zur SG vergrößert, und auch die plus zehn Tore können am Ende noch wichtig werden.“ So ganz abschreiben wollte Szilagyi den Landesrivalen allerdings noch nicht. „Ich hoffe aber, dass Peke recht hat.“ Peke, das ist THW-Routinier Hendrik Pekeler, der vor dem 108. Nordderby, in dem der THW seinen 65. Derbysieg feierte, folgende Gleichung aufgestellt hatte: „Wenn wir gewinnen, wäre es ein Konkurrent weniger im Meisterrennen.“