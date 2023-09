﻿THW Kiel nach 23:20 gegen Pelister Tabellenführer – Jicha verliert Stimme

Bitola. 16.25 Uhr am Mittwoch, erste Fans in Grün-Weiß treffen am Sockel der Statue von Filip II. am Kopf der Fußgängerzone in Bitola ein. Am Ende sind es 3000, die die Sporthalle Boro Curlewski füllen, dem THW Kiel im Champions-League-Duell und beim ersten Aufeinandertreffen dieser beiden Traditionsvereine lautstark die Stirn bieten. Gemeinsam mit dem Team des nordmazedonischen Meisters Eurofarm Pelister, das die Zebras für ihren 23:20 (11:9)-Erfolg hart arbeiten lässt. Der Kieler Lohn für den dritten Sieg im dritten Königsklassen-Spiel: Die Tabellenführung in der Gruppe A.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Weg dahin ist bisweilen ohrenbetäubend. Mal schrill, mal martialisch gröhlend feuern die europaweit berüchtigten Ultras ihr Team an. „Das hat unglaublich Spaß gemacht“, wird THW-Kapitän Domagoj Duvnjak später sagen, nachdem er an der Spitze der zum Schluss auf die 3:2:1-Variante umgestellten Deckung so etwas wie der Schlüssel zur Ruhe in der „Hölle von Bitola“ war.

Berüchtigte Bitola-Ultras feiern gegen den THW Kiel Geburtstag

Zuvor aber ist Feiertag für die „Ckembari“, deren Gründung sich am Mittwoch zum 38. Mal jährt und die jedes Spiel mit einem Fanmarsch zur Arena einleiten. Bitola atmet Handball – und die Zebras? Die spüren zumindest im ersten Durchgang stetig den Atem der Gastgeber im Nacken, die ihre individuelle Unterlegenheit damit zu kompensieren versuchen, dass sie jegliches Tempospiel verhindern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So steht Kapitän und Ex-Stuttgarter Zharko Peshevski für eher statisch-robustes Kreisläuferspiel. Und Nejc Cehte (früher Hannover) schindet im rechten Rückraum zunächst mehr Freiwürfe, als ernsthaft Abschlüsse oder Durchbrüche zu erwirken. Aber auch das Spiel des THW Kiel wird von einer gewissen Zähe befallen.

Neuzugang Samir Bellahcene macht Angriffs-Fehler des THW Kiel wett

Trainer Filip Jicha beschert Torwart Samir Bellahcene seinen ersten Startsieben-Einsatz. Den der nachverpflichtete Franzose ihm mit acht Paraden und einer beeindruckenden 50-Prozent-Quote bis zur Pause dankt. Bellahcene ist damit wichtiger Faktor für die erste Drei-Tore-Führung der Kieler kurz vor der Halbzeit (10:7/27.).

Weil seine Vorderleute aber eine durchwachsene Angriffsquote zustande bringen, bekommen die Kieler noch einmal das Auflodern der „Hölle von Bitola“ zu spüren, als Kasper Kisum und Bogdan Radivojevic für den 9:10-Anschluss sorgen (28.). Plötzlich geht die Partymusik wieder in Jubel und gellenden Pfiffen unter. Eine eindrückliche Erinnerung für den THW Kiel, sich nicht in Sicherheit zu wiegen – zumal mit Patrick Wiencek ein wichtiger Teil des Abwehr-Bollwerks seit der 22. Minute mit zwei Zeitstrafen vorbelastet ist.

Dennoch tun sich die Zebras weiter schwer, vor allem mit der eigenen Chancenverwertung. In der 41. Minute scheitert Jarnes Faust an der Latte, macht danach auf Rechtsaußen wieder Platz für Niclas Ekberg. Doch auch der routinierte Schwede trifft nicht, setzt Wurf Nummer eins übers Tor, den zweiten Versuch per Aufsetzer vom Kreis ebenfalls. Und zwischendurch nutzt Peshevski per Heber die Gelegenheit zum 16:16-Ausgleich (42.). Die Hölle bebt, bekommt der THW nun das Zittern?

3:2:1-Abwehr sichert THW Kiel den dritten Sieg im dritten Champions-League-Spiel

Nein. Weil Domagoj Duvn­jak in Überzahl an der Spitze der offensiven Abwehr seine ganze Erfahrung auspackt, den Kielern per Gegenstoß zum 21:19 (50.) wieder etwas Luft verschafft. Weil Elias Ellefsen á Skipagøtu nachlegt und Tomáš Mrkva schließlich beim Siebenmeter Sieger gegen Bogdan Radivojevic bleibt. Kleine Nadelstiche, die allmählich die Luft aus der Hölle lassen – merklich, als Cvetan Kuzmanovski frei an Bellahcene scheitert (54.). „Das ist mein Job“, sagt der Franzose anschließend cool und gänzlich unbeeindruckt von der Kulisse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hendrik Pekeler hingegen gibt zu: „Das war nicht einfach mit der langen Anreise und der Atmosphäre. Wir haben in der ersten Halbzeit eine ganz gute Abwehr gestellt. Aber wir müssen an unserer Angriffseffizienz arbeiten.“ Vor allem weil am Sonnabend (19 Uhr) in Magdeburg mit dem Titel-Rivalen in der Liga ein spielerisch deutlich stärkerer Gegner auf die Zebras wartet.

Etwas verlor der THW Kiel in Bitola aber doch: Trainer Filip Jicha, leicht erkrankt am Coachen, fand seine Stimme nach der Partie nicht wieder, musste sich bei Interviews von Geschäftsführer Viktor Szilagyi vertreten lassen. Der nutzte die Gelegenheit, um ein Sonderlob für Bellahcene auszusprechen. „Wir sind froh, dass er uns nach nur eineinhalb Wochen im Team den Bonus geben konnte, den wir brauchten.“

Eurofarm Pelister – THW Kiel 20:23 (9:11) HC Eurofarm Pelister: Ghedbane (1.-60. Minute/10 Paraden), Lesjak (bei einem 7m/0) – Cehte 4, Kuzmanovski 1, Tajnik 1, Kisum 2, Borzas, Tankoski 1, Radivojevic 5/3, Kosteski, Petrovic 1, Petar Atanasijevikj 2, Vasilev, Peshevski 3, Seri, Pavle Atanasijevikj. THW Kiel: Bellahcene (1.-60. Minute/13 Paraden), Mrkva (bei drei 7m/1) – Duvnjak 1, Reinkind, Landin 1, Øverby 1, Wiencek 2, Ekberg 5/2, Faust, Johansson 1, Dahmke 1, Gurbindo 1, Wallinius 3, Bilyk 1, Pekeler 1, Ellefsen á Skipagøtu 5. Schiedsrichter: Brkic/Jusufhodzic (Österreich) – Strafminuten: Pelister 6 (Seri, Vasilev, Petar Atanasijevikj), THW 6 (2x Wiencek, Duvnjak) – Siebenmeter: Pelister 4/3 (Mrkva pariert Radivojevic), THW 2/2 – Spielfilm: 1:0, 1:2 (5.), 3:5, 6:6 (18.), 7:10 (27.), 9:11 – 9:12, 12:13 (37.), 16:16, 19:19 (49.), 19:22, 20:23 – Zuschauer: 3000 in der Sporthalle Boro Čurlevski in Bitola.

KN