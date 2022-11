﻿THW Kiel: Nur ein mageres Pünktchen gegen Aalborg

Der THW Kiel hat den ersten Heimpunkt in der Champions-League-Gruppenphase abgegeben. Der deutsche Handball-Rekordmeister trennte sich am Mittwoch mit 36:36 (17:16) vom dänischen Top-Klub Aalborg Håndbold. In der Tabelle der Gruppe B bleibt der THW mit jetzt 5:7 Punkten Fünfter hinter den Dänen.

Kiel. Der THW Kiel kann in der Gruppenphase der Handball-Champions-League keinen Boden gutmachen. Nach dem Nantes-Desaster in der vergangenen Woche trennten sich formverbesserte Zebras am späten Mittwochabend vom dänischen Top-Klub Aalborg Håndbold mit 36:36 (17:16).

Vor dem deutsch-dänischen Duell ist die Anspannung bis in jede Faser zu spüren. Apropos Faser: Harald Reinkind bietet via Videowürfel den brandneuen THW-Weihnachtspullover feil, während die Mannen vom Limfjord im frisch goldbestickten Zwirn in der Königsklasse antreten.

Auch Aalborgs bis dato leistenlädierter Torwart Mikael Aggefors ist wieder mit dabei. Anders als Linksaußen Buster Juul und Linkshänder Martin Larsen. Sie fehlen in diesem exzeptionellen Ensemble um Superstar Mikkel Hansen – das einzige rein skandinavische in der Champions League übrigens. Das alles ist nichts im Vergleich zum Zebra-Lazarett. Sagosen, Pekeler, Magnus Landin, Dahmke, Ehrig – noch Fragen?

Wiedergutmachung steht vor 6727 in der Wunderino-Arena auf dem THW-Programm, doch nach den ersten zwölf Minuten steht es 8:11. Rückraum-Youngster Mads Hoxer (21) trifft nach Belieben, und bei den Zebras ist noch immer der Wurm drin. Niclas Ekberg verwirft gleich doppelt (1.), Niklas Landin bekommt gegen seinen zukünftigen Verein keine Hand an den Ball. Filip Jicha justiert früh: Petter Øverby rückt in den Innenblock, Tomáš Mrkva kommt ins Tor. Die Wende: Der Tscheche lässt fortan bis zum 12:14 (23.) zehn Minuten lang kein Feldtor zu, entnervt Superstar Mikkel Hansen, hat bei einem Doppel-Pfosten-Treffer von Aron Palmarsson eine Portion Glück. Mrkva sorgt für die Initialzündung. Das Kieler Spiel ist nichtsdestotrotz grob gewebt, Rückraum-basiert, hat nur hier und da Breite, wenn der sichere Malte Voigt auch von außen in die Maschen trifft. Nantes wiederholt sich nicht, gegen Hansen, Palmarsson, Lukas Sandell steht die Kieler Deckung mit zunehmender Spieldauer sattelfester. Der Lohn nach einer auf beiden Seiten von vielen Fehlern getrübten ersten Halbzeit: ein 17:16 zur Pause.

THW Kiel – Aalborg Håndbold xx:xx THW Kiel: N. Landin (1.-13., ab 48. Minute und bei einem 7m/1 Parade), Mrkva (13.-48./10) – Duvnjak 1, Reinkind 5, Øverby 1, Weinhold 2, Wiencek 2, Ekberg 2/2, Fraatz 2, Johansson 9/2, Zarabec, Voigt 5, Schwormstede n.e., Wallinius n.e., Bilyk 7. Aalborg Håndbold: Gade (1.-45. und ab 50. Minute/ 12/2 Paraden), Aggefors (ab 45./0) – Jakobsen, Palmarsson 6, Kløve n.e., Barthold 4, Claar 2, Nielsen 5, Sandell 2, Hoxer 5, Bjørnsen 2, Flodmann 3, Møllgaard, Antonsen, Hansen 7/6, Ladefoged n.e. Schiedsrichter: Horacek/Novotny (Tschechien) – Strafminuten: THW 2 (Øverby), Aalborg 6 (Møllgaard, Hoxer, Nielsen) – Siebenmeter: THW 6/4 (Ekberg scheitert zweimal an Gade), Aalborg 6/6 – Spielfilm: 0:1, 3:3 (5.), 5:8, 8:11 (13.), 12:12, 13:15 (25.), 17:16 – 20:20, 20:23 (39.), 24:27, 30:29 (50.), 32:30, 35:35 (59.), 36:36 – Zuschauer: 6727 in der Wunderino-Arena in Kiel.

Fehlerhaft geht es auch nach Wiederanpfiff weiter. Reinkind wirft Landsmann Sebastian Barthold den Ball in die Arme (38.), wirft in den Block (41.), bis irgendwann Steffen Weinhold auch offensiv eingreift. Aalborg und besonders Palmarsson finden immer wieder Wege an den Kreis. Aber der THW kämpft und ackert und lässt sich nicht abschütteln.

Sahen sich die Dänen beim zwischenzeitlichen 24:27 (44.) noch im Vorteil, drehen Bilyk, Weinhold, Johansson die Partie zum 30:29 (50.), der wieder starke Eric Johansson erhöht sogar auf 32:30 (54.). Jetzt setzt Jicha auf den siebten Feldspieler, prompt unterläuft dem in der Schlussphase wachen Nikola Bilyk ein Fehler – Kristian Bjørnsen hat beim 32:32 leichtes Spiel (56.).

Die Crunchtime hat es in sich. Weinhold mit der letzten Kieler Führung (35:34/58.), Palmarsson kontert (35:35/59.). Bilyk trifft (36:35/59.), Barthold auch (36:36/60.). Jicha nimmt seine letzte Auszeit, noch sind zwölf Sekunden zu spielen, doch Bilyks letzter Ball fliegt am Tor vorbei.

Es ist eine gerechte Punkteteilung am Ende eines spannenden, aber keineswegs hochklassigen Handball-Abends. „Ich sehe den Fortschritt und bin besonders auf meine jungen Spieler stolz“, sagt THW-Chefcoach Filip Jicha. Sein Aalborg-Pendant Stefan Madsen ist „sehr enttäuscht“.

Ein mageres Pünktchen lässt die Kieler auf der Stelle treten. Da beißt die Maus keinen Faden ab.