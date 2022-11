﻿Personallage beim THW Kiel vor Traditions-Gipfel mit Gummersbach angespannt

Ein Comebacker beim THW Kiel bestand am Donnerstag beim 30:30-Remis gegen Barcelona seine Feuertaufe. Zwei andere Zebras müssen beim Duell der Traditionsvereine am Sonntag gegen den VfL Gummersbach womöglich passen. Deshalb setzen die Kieler auf eine Qualität, die sie nun schon monatelang begleitet.

Kiel. Sieg beim deutschen Meister Magdeburg, Punkt gegen Champions-League-Titelträger FC Barcelona – mit diesem Rückenwind will der THW Kiel auch am Sonntag beim Heimspiel gegen den VfL Gummersbach (14 Uhr, Liveticker auf KN-online) in der Erfolgsspur bleiben. Trainer Filip Jicha mahnt: „Das wird unglaublich gefährlich nach diesen Highlights.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar dauerte es eine Weile, bis der THW Kiel sich am Donnerstagabend richtig über das 30:30 (14:18) gegen den FC Barcelona freuen konnte. Zunächst dominierte der Ärger der Zebras und ihrer Fans über einen Freiwurf-Pfiff der Schiedsrichter Sekunden vor der Schlusssirene, der Niclas Ekberg die Chance auf den Siegtreffer gegen den Titelverteidiger in der Champions-League genommen hatte.

Hendrik Pekeler freut sich über bestandene Feuertaufe

Doch schon als sich die Katalanen eine Dreiviertelstunde nach Abpfiff des Handball-Spektakels auf den Weg zum Flieger machten und ihren erste Königsklassen-Punktverlust seit einem Jahr gemeinsam mit extra georderter deutschen Bratwurst verdauten, machte die Enttäuschung, nach der 30:28-Führung (59.) keinen zweiten Punkt errungen zu haben, beim THW Kiel dem Stolz über das Erreichte Platz. „Zwölf Tore gegen den FC Barcelona in der zweiten Halbzeit zu kassieren, das ist eine sensationelle Leistung“, freute sich Filip Jicha. Eine Leistung, die angesichts des dezimierten Kieler Rückraums und der Dominanz der Spanier in der ersten Halbzeit, umso höher zu bewerten war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben uns so geil zurückgekämpft in den letzten zehn Minuten. Irgendwann hat es klick gemacht. Dass wir dann noch den Ausgleich kassieren, ist natürlich schade“, sagte Hendrik Pekeler, der nach Kurzeinsätzen in Erlangen und Magdeburg am Donnerstag in der Schlussphase erstmals seit seinem Achillessehnenriss im Frühjahr wieder im Auge des Handball-Orkans gefragt war. Für den Kreisläufer und Abwehrchef hatte die Partie aber auch einen ganz persönlichen Wert. „Das war die Feuertaufe“, sagte er mit Blick auf die zurückliegende Verletzung. Und zwar eine bestandene. „Ich habe keine Gedanken daran verschwendet. Klar weiß ich, dass noch nicht alles perfekt läuft, aber ich bin auf einem guten Weg. Und solche Spiele helfen mir enorm weiter.“

Einsatz von Zarabec und Bilyk gegen Gummersbach fraglich

Sätze, die angesichts der Personallage wie Musik in den Ohren von Trainer Filip Jicha klingen dürften. Gleichzeitig entschärft auch ein starker Pekeler die Situation im Rückraum nicht, in dem die Kieler gegen Gummersbach mindestens ohne Eric Johansson (Mittelhandbruch) auskommen müssen. Aber auch Nikola Bilyk ist durch eine Erkältung angeschlagen und Miha Zarabec spielte in der Schlussphase des Barca-Spektakels trotz Fingerverletzung an der Wurfhand und soll eine Schiene bekommen, von der unklar ist, ob er damit spielen kann.

Lesen Sie auch

Ein erstes vorsichtiges Comeback von Sander Sagosen nach dessen Sprunggelenksfraktur am Sonntag ist Vereinsangaben zufolge noch unwahrscheinlich. Gegen Barcelona führte phasenweise Linkshänder Steffen Weinhold auf der Mitte Regie. In der entscheidenden Schlussphase half den Zebras ihr Sieben-gegen-Sechs, um aus dem 25:28-Rückstand die 30:28-Führung zu machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir waren ein bisschen gehandicapt, aber die Mannschaft hat das bisher immer gut gemacht und andere sind in die Bresche gesprungen“, sagt Pekeler. „Gegen Gummersbach müssen wir zu Hause gewinnen, wenn wir die Position da oben in der Tabelle halten wollen.“